स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट: 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे स्पोर्टी सेडान!

last updated on Nov 12, 2026 11:17 IST

स्कोडा अपनी नई स्लाविया फेसलिफ्ट को भारत में पेश कर चुकी है। इसमें नया एक्सटीरियर और नए सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। इसके इंजन ऑप्शन में भी कई बदलाव हुए हैं। इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि इसका स्पोर्टी मोंटे कार्लो वेरिएंट शुरुआत से ही उपलब्ध है, जबकि प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में इसे बाद में पेश किया गया था। यह वेरिएंट टॉप-स्पेक प्रेस्टीज ट्रिम पर आधारित है और पूरी तरह से कॉस्मेटिक अपग्रेड पर फोकस करता है। स्लाविया फेसलिफ्ट के मोंटे कार्लो वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

कीमत

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो एडिशन टॉप-स्पेक प्रेस्टीज वेरिएंट पर आधारित है और दो इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है। इसकी कीमतें इस प्रकार हैं :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.0-लीटर एटी मोंटे कार्लो 17.29 लाख रुपये 1.5-लीटर डीएसजी मोंटे कार्लो 18.84 लाख रुपये

अगर आप इन कीमतों की तुलना स्टैंडर्ड प्रेस्टीज वेरिएंट से करें, तो 1.0-लीटर ऑटोमैटिक मॉडल के लिए आपको 40,000 अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर डीएसजी मॉडल के लिए यह प्रीमियम सिर्फ 24,000 रुपये है। यह प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, और यह इस वेरिएंट को उन खरीदारों के लिए एक आसान अपग्रेड बनाता है जो अपनी कार को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं।

डिजाइन

चूंकि मोंटे कार्लो वेरिएंट पूरी तरह से लैस प्रेस्टीज वेरिएंट पर आधारित है, इसलिए लाइटिंग सेटअप या व्हील साइज के मामले में इसमें कोई समझौता नहीं किया गया है।

नई स्लाविया फेसलिफ्ट में आगे की तरफ स्लीक और स्पोर्टी नोज के साथ कैरेक्टर लाइंस और शार्प एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, जबकि मोंटे कार्लो वेरिएंट की डिजाइन में कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं जिससे यह और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। इसमें 2-स्लेट ग्रिल पर रेड इंसर्ट दिए गए हैं और फ्रंट लिप भी दिया गया जो इसमें स्पोर्टी टच जोड़ता है। फ्रंट बंपर से क्रोम स्ट्रिप को हटा दिया गया है और नीचे की तरफ एक थोड़ा स्पोर्टी दिखने वाला लिप स्पॉइलर जोड़ा गया है। ये छोटे बदलाव मिलकर स्लाविया के फ्रंट को ज्यादा अग्रेसिव बनाते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स का किया गया है। व्हील्स का साइज स्टैंडर्ड टॉप मॉडल जैसा ही है, लेकिन ब्लैक कलर इसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। इसके अलावा, फ्रंट फेंडर पर 'मोंटे कार्लो' बैजिंग दी गई है जो इसकी खास पहचान है। इसमें पीछे वाले पहियों में रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर परफॉर्मेंस कारों में देखने को मिलते हैं।

पीछे की तरफ बूट पर एक स्प्लिट-लिप स्पॉइलर दिया गया है जिस पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। यह कार के एयरोडायनामिक्स में शायद ही कोई फर्क डालता हो, लेकिन देखने में काफी अच्छा लगता है। इसमें एलईडी टेललाइट के साथ सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर्स और बंपर पर मैश पैटर्न प्रेस्टीज वेरिएंट जैसा ही दिया गया है।

एक दिलचस्प बात यह है कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है, जबकि एक स्पोर्टी वेरिएंट से उम्मीद की जाती है कि उसका स्टांस थोड़ा नीचा होगा। स्कोडा ने भारतीय सड़कों की खराब हालत को देखते हुए इसे ऊंचा रखा है। यह एक प्रैक्टिकल फैसला है, भले ही इससे लुक पर थोड़ा समझौता हुआ हो।

कलर ऑप्शन

कलर ऑप्शन के मामले में स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट बिलकुल भी निराश नहीं करता है। यह कुल 8 रंगों में उपलब्ध है। यह इकलौता वेरिएंट है जिसमें डुअल-टोन ट्रीटमेंट मिलता है। यहां देखें इसके कलर ऑप्शन की जानकारी :-

कैपेचीनो बेज* शिमला ग्रीन* स्टील ग्रे* ब्रिलिएंट सिल्वर* कैंडी व्हाइट* चेरी रेड* डीप ब्लैक लावा ब्लू

*डुअल-टोन शेड में भी उपलब्ध

इस वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-टोन पेंट ऑप्शन है। डीप ब्लैक और लावा ब्लू को छोड़कर बाकी सभी 6 कलर के साथ आपको ब्लैक रूफ और ब्लैक ओआरवीएम्स का विकल्प मिलता है। यह डुअल-टोन ट्रीटमेंट सिर्फ मोंटे कार्लो वेरिएंट के लिए ही रिज़र्व है, जो इसे स्टैंडर्ड स्लाविया से तुरंत अलग पहचान देता है। चेरी रेड या कैंडी व्हाइट जैसे रंगों के साथ ब्लैक रूफ का कॉम्बिनेशन इसे बेहद आकर्षक लुक देता है। हालांकि, यह भी महसूस होता है कि इस स्पोर्टी वेरिएंट के लिए एक मैट शेड का ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए था, जो आजकल काफी ट्रेंड में है और इसके कैरेक्टर से मेल खाता।

इंटीरियर

मोंटे कार्लो वेरिएंट के केबिन को ऑल-ब्लैक थीम और रेड एक्सेंट के साथ एक स्पोर्टी मेकओवर दिया गया है। इसका डैशबोर्ड लेआउट स्टैंडर्ड वेरिएंट जैसा ही रखा गया है।

जैसे ही आप स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट के केबिन के अंदर जाएंगे, आपको स्पोर्टी थीम का अहसास होगा। डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और डोर पैनल्स पर रेड इंसर्ट दिए गए हैं। सीटों, स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर पर रेड कलर की स्टिचिंग की गई है, जो केबिन को एक कंट्रास्ट और प्रीमियम टच देती है। यह कलर कॉम्बिनेशन स्कोडा की परफॉर्मेंस कारों की याद दिलाता है।

ड्राइवर के लिए एक और खास टच एल्यूमिनियम पेडल्स है। ये छोटे-छोटे डिटेल्स मिलकर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा इंगेजिंग बनाने में मदद करते हैं।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, इंटीरियर में बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड स्लाविया जैसा ही है। प्लास्टिक की क्वालिटी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री का फील और टच-सेंसिटिव एसी पैनल, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपको प्रेस्टीज वेरिएंट में मिलता है।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट में कोई समझौता नहीं किया गया है। चूंकि मोंटे कार्लो वेरिएंट स्लाविया के टॉप-स्पेक प्रेस्टीज ट्रिम पर आधारित है, इसलिए इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है। आपको वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो एक प्रीमियम सेडान से उम्मीद की जाती है।

कंफर्ट और कन्वीनियंस: इसमें कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स और क्रूज कंट्रोल जैसे सभी जरूरी फीचर्स शामिल हैं।

प्रीमियम फीचर्स: फ्रंट में वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें मिलती हैं जो गर्मियों के दिनों में काफी आरामदायक साबित होती हैं। इसमें सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है जो केबिन को हवादार महसूस कराता है। एक खास फीचर जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है वह है रियर सीट मसाज फंक्शन, जो पीछे बैठने वालों के लिए लंबे सफर को और भी आरामदायक बना देता है।

टेक्नोलॉजी और सेफ्टी: सेंटर में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो गूगल इंटीग्रेशन के साथ आता है। इसका मतलब है कि आपको बेहतर नेविगेशन और वॉयस असिस्टेंट मिलता है। ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले (वर्चुअल कॉकपिट) दिया गया है। मनोरंजन के लिए 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ईएससी जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं।

इंजन ऑप्शन

स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस वेरिएंट में इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 2026 स्कोडा स्लाविया इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम देते 250 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

*एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, डीएसजी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक

खरीदने की सलाह: अगर आपको लगता है कि मोंटे कार्लो वेरिएंट को केवल 1.5-लीटर इंजन की दमदार परफॉरमेंस के कारण लेना सही है, तो आप गलत हैं। 1-लीटर इंजन की परफॉरमेंस भी काफी अच्छी है, और कम गियर्स में नए 8-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ यह और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। इसके चेसिस डायनामिक्स बेहतरीन हैं, इसलिए तेज़ ड्राइविंग के दौरान भी आपको पूरा कंट्रोल और स्थिरता मिलेगी।

कारदेखो का क्या है कहना…

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो उन खरीदारों के लिए है जो सिर्फ एक प्रैक्टिकल सेडान नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट चाहते हैं। इसकी 24,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये अतिरिक्त कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। इस कीमत पर आपको एक ऐसी कार मिल रही है जो सड़क पर सबसे अलग दिखती है और जिसका इंटीरियर आपको हर बार बैठने पर स्पोर्टी महसूस होता है।

अगर आपके लिए कार का लुक बहुत मायने रखता है और आप चाहते हैं कि आपकी स्लाविया दूसरों से अलग दिखे, तो यह प्रीमियम पूरी तरह से जायज है। आपको इसमें प्रेस्टीज वेरिएंट जैसी बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार राइड और हैंडलिंग, और फीचर्स से भरा केबिन मिलता है, लेकिन एक ज्यादा आकर्षक पैकेज में।

यदि आपके लिए वैल्यू-फॉर-मनी कार मायने रखती है, तो स्टैंडर्ड प्रेस्टीज वेरिएंट भी एक बेहतरीन विकल्प है। यह भी अपने आप में एक बहुत स्टाइलिश कार है और वही फीचर्स और परफॉर्मेंस देती है। आखिर में, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है कि आप एक बेहतरीन ऑल-राउंडर सेडान चाहते हैं, या फिर आप उस ऑल-राउंडर का एक ऐसा वर्जन चाहते हैं जो थोड़ा और खास दिखे।