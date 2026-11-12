किआ ने भारत में नया प्लांट लगाने की घोषणा की: 2030 से नई आईसीई कार और इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी

किआ इंडिया ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके अपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। यह नया प्लांट भी अनंतपुर में ही लगाया जाएगा, जहां कंपनी का मौजूदा प्लांट है। इस घोषणा का सबसे बड़ा मतलब यह है कि 2030 की शुरुआत से किआ भारत में कुछ बिलकुल नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कार (आईसीई) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल होंगी।

नई किआ कारें, और भी बहुत कुछ

किसी भी कार कंपनी के लिए दूसरा प्लांट लगाना एक बहुत बड़ा कदम होता है, और यह इस बात का साफ संकेत है कि किआ भारतीय बाजार के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर कितनी गंभीर है। आमतौर पर, इतनी बड़ी क्षमता वाला प्लांट सिर्फ मौजूदा मॉडलों के फेसलिफ्ट या अपडेट लॉन्च करने के लिए नहीं बनाया जाता। इसका सीधा मतलब है कि हमें आने वाले सालों में किआ के लाइनअप में कुछ नए नाम देखने को मिलेंगे।

कंपनी ने पुष्टि की है कि इस नए प्लांट में इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) और इलेक्ट्रिक कार, दोनों तरह के वाहन बनाए जाएंगे। हालांकि, किआ ने अभी तक इन नए मॉडलों के नामों का खुलासा नहीं किया है। मौजूदा अनंतपुर प्लांट पहले से ही सात अलग-अलग मॉडलों का प्रोडक्शन कर रहा है, जिनमें सोनेट से लेकर सोरेंटो तक शामिल हैं। ऐसे में, नया प्लांट कंपनी को मौजूदा प्रोडक्शन लाइन पर दबाव डाले बिना अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की फ्लेक्सिबिलिटी देगा।

यह प्लांट सिर्फ घरेलू बाजार की जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा, बल्कि यहां बनने वाली गाड़ियों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इससे भारत, किआ के लिए एक और भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन जाएगा।

कब तक होगा तैयार?

किआ के अनुसार, इस नए प्लांट में प्रोडक्शन 2030 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि हमें इस प्लांट में बनने वाली गाड़ी को सड़कों पर देखने के लिए अभी तीन साल से ज्यादा का इंतजार करना होगा। ऐसे में 2030 तक भारत में बिकने वाली हर किआ कार मौजूदा अनंतपुर फैक्ट्री से ही बनकर आएगी। मौजूदा प्लांट अपनी पूरी क्षमता पर काम करना जारी रखेगा ताकि बाजार की मांग को पूरा किया जा सके।

आंकड़ों में पूरी कहानी

किआ का नया प्लांट 465 एकड़ में फैला होगा, जिसे किआ और उसके सप्लायर शेयर करेंगे, और इसकी अपनी स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली लाइनें होंगी।

इसमें 2 बिलियन डॉलर का निवेश होगा, जिसमें किआ और उसके सप्लायर पार्टनर्स का मिला-जुला इन्वेस्टमेंट है, जिससे दोनों प्लांट्स का टोटल निवेश 5 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लगभग 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी!

अभी भारत में क्या बेच रही है किआ?

किआ ने 2019 में सिर्फ सेल्टोस कार के साथ भारतीय बाजार में कदम रखा था। सेल्टोस की शानदार सफलता ने कंपनी के लिए एक मजबूत नींव रखी। जिस बाजार में नए ब्रांड्स को अपनी जगह बनाने में सालों लग जाते हैं, वहां किआ बहुत कम समय में एक जाना-पहचाना नाम बन गई। सोनेट के आने से कंपनी की पकड़ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और मजबूत हुई।

आज, सात साल बाद, कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो चुका है। किआ के भारतीय लाइनअप में अब 11 मॉडल शामिल हैं, जो अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध हैं। मौजूदा लाइनअप में सोनेट, सिरोस, सिरोस ईवी, सेल्टोस, कैरेंस, कैरेंस क्लाविस, कैरेंस क्लाविस ईवी, कार्निवल, सोरेंटो, ईवी6 और ईवी9 शामिल हैं।

इनमें से ईवी6 और ईवी9 को विदेशों से इंपोर्ट करके बेचा जाता है, जबकि सोरेंटो और कार्निवल को भारत में असेंबल किया जाता है। बाकी सभी मॉडल जैसे सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस भारत में ही बनाए जाते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ का दूसरा प्लांट लगाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कंपनी भारत को सिर्फ "तीन-एसयूवी बाजार" से कहीं ज्यादा समझती है। यह एक लॉन्ग-टर्म प्लान है जो दिखाता है कि किआ यहां टिकने और अपने पोर्टफोलियो का हर सेगमेंट में विस्तार करने के लिए आई है। एक ही फैक्ट्री में सात मॉडल बनाने की अपनी सीमाएं होती हैं, इसलिए लाइनअप को बड़े पैमाने पर बढ़ाने से पहले नई क्षमता तैयार करना एक जरूरी और समझदारी भरा कदम है। सालाना 2 लाख अतिरिक्त यूनिट्स बनाने की क्षमता कंपनी को नए सेगमेंट्स में उतरने की आजादी देगी।

किसी भी ईवी को किफायती बनाने का पहला कदम उसका स्थानीयकरण होता है। भारत में ईवी बनाने से किआ उन्हें ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लॉन्च कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कौनसे ईवी मॉडल यहां बनेंगे या उनमें कितना स्थानीयकरण होगा।

इस पूरी योजना में सबसे बड़ा पेंच इसकी टाइमलाइन का है। 2030 की शुरुआत अभी भी काफी दूर है, और तब तक मास-मार्केट सेगमेंट, खासकर ईवी स्पेस का नजारा पूरी तरह बदल चुका होगा। कई नए खिलाड़ी मैदान में होंगे और टेक्नोलॉजी भी आज से कहीं ज्यादा एडवांस हो सकती है। फिलहाल, आने वाले तीन-चार सालों तक सारा बोझ मौजूदा अनंतपुर प्लांट पर ही रहेगा।