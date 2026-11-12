यांगवांग यू9 एक्सट्रीम ने तोड़ा 500 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड, बनी दुनिया की सबसे तेज कार

last updated on Nov 12, 2026 17:10 IST

बीवाईडी के लग्जरी परफॉर्मेंस ब्रांड यांगवांग ने अपनी इलेक्ट्रिक हाइपरकार यू9 एक्सट्रीम के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस कार ने 503.17 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की है, जिससे यह आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार बन गई है। FIA द्वारा प्रमाणित इस रिकॉर्ड ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है।

यांगवांग यू9 एक्सट्रीम ने 503.17 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ नया प्रोडक्शन कार रिकॉर्ड बनाया।

यह रिकॉर्ड अबू धाबी के एक क्लोज्ड कोर्स पर FIA GT1 वर्ल्ड चैंपियन Marc Basseng द्वारा बनाया गया।

यू9 एक्सट्रीम में चार इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो कुल 3,019 पीएस की पावर देती हैं।

यह पहली बार है जब किसी प्रोडक्शन कार ने आधिकारिक तौर पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पार किया है।

यांगवांग यू9: एक नए युग की हाइपरकार

यांगवांग यू9 एक्सट्रीम ने यह नया रिकॉर्ड अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अंतरराष्ट्रीय सड़क पर बनाया, जो अल धाफरा में स्थित है। इस 10 किलोमीटर लंबे क्लोज्ड कोर्स में 7 किलोमीटर का एक लंबा सीधा स्ट्रेच था, जिसने कार को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने में मदद की। इस कार को FIA GT1 वर्ल्ड चैंपियन और 24 आवर्स ऑफ़ नर्बर्गरिंग के विजेता मार्क बैसेंग ने चलाया, जिन्होंने पहले भी यांगवांग के लिए स्पीड रिकॉर्ड बनाए हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यू9 एक्सट्रीम ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, जो लगभग एक साल पहले जर्मनी के एटीपी पापेनबर्ग टेस्ट ट्रैक पर 496.22 किलोमीटर प्रति घंटे का था।

यांगवांग की स्पीड रिकॉर्ड की यात्रा काफी दिलचस्प रही है:

समय मॉडल जगह टॉप-स्पीड जनवरी 2025 सामान्य यू9 वुहान हन्नान हवाई अड्डा 309 किलोमीटर प्रति घंटे अगस्त 2025 यू9 एक्सट्रीम पापेनबर्ग 472.41 किलोमीटर प्रति घंटे सितंबर 2025 यू9 एक्सट्रीम पापेनबर्ग 496.22 किलोमीटर प्रति घंटे नवंबर 2026 यू9 एक्सट्रीम अबू धाबी 503.17 किलोमीटर प्रति घंटे

यू9 एक्सट्रीम की इस असाधारण परफॉर्मेंस के पीछे इसकी दमदार इंजीनियरिंग है। इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जिनमें से हर मोटर 755 पीएस की पावर देती है, जिससे कुल 3,019 पीएस की पावर मिलती है। ये मोटर 30,000 आरपीएम तक घूम सकती हैं। स्टैंडर्ड यू9 के 800V आर्किटेक्चर के मुकाबले, एक्सट्रीम में 1,200V आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है। ब्रांड के अनुसार, यह हाई वोल्टेज सिस्टम बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और मोटरों से अतिरिक्त पावर निकालने के लिए जरूरी था। इतनी तेज स्पीड को संभालने के लिए, कार में Giti Tyres द्वारा खास तौर पर बनाए गए ट्रैक-फोकस्ड सेमी-स्लिक टायर लगाए गए हैं। डिजाइन की बात करें तो यह एक क्लासिक स्पोर्ट्स कार है जिसमें नीची बॉडी, टू-सीटर लेआउट और एक बड़ा स्वान-नेक स्पॉइलर है। केबिन पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर केंद्रित है, जिसमें कार्बन-फाइबर बकेट सीटें, एक रोल-केज, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक वर्टिकल टचस्क्रीन है।

कारदेखो का क्या है कहना

यांगवांग यू9 एक्सट्रीम का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह ऑटोमोटिव वर्ल्ड में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक, टॉप-स्पीड के रिकॉर्ड पर पेट्रोल इंजन वाली हाइपरकारों का दबदबा रहा है। हालांकि, खास तौर पर लैंड स्पीड रिकॉर्ड के लिए बनाई गई कारें यह आंकड़ा दशकों पहले पार कर चुकी थीं, पर वे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं थीं। यू9 एक्सट्रीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक प्रोडक्शन कार है, जिसे आप चाहें तो रोज चला सकते हैं और सही परिस्थितियां मिलने पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार भी पकड़ सकते हैं।

यह रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ी की क्षमता को साबित करता है। जहां पेट्रोल इंजन वाली कार की सीमा SSC Tuatara के 455.3 किलोमीटर प्रति घंटे के रिकॉर्ड पर पहुंचती दिख रही है, वहीं यू9 एक्सट्रीम ने दिखाया है कि इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में अभी बहुत संभावनाएं बाकी हैं। हालांकि, इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। Koenigsegg का दावा है कि उसकी Jesko Absolute 530 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पकड़ सकती है, लेकिन अभी तक इसका वास्तविक परीक्षण नहीं हुआ है। यांगवांग की इस उपलब्धि के बाद, अब SSC North America, Hennessey, Bugatti और Koenigsegg जैसे बड़े ब्रांडों पर इस रिकॉर्ड को तोड़ने का दबाव बढ़ गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दिग्गज इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। यह रिकॉर्ड निश्चित रूप से हाइपरकार की दुनिया में एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा, जिसमें इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।