डेंजा कार कंपनी का भारत में कल डेब्यू होगा, पहले ही दिन 2 गाड़ी लॉन्च होगी

बीवाईडी का लग्जरी ब्रांड डेंजा कल यानी 13 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी शुरुआत करने जा रहा है। कंपनी पहले ही दिन दो प्रीमियम गाड़ी: डेंजा डी9 लग्जरी एमपीवी और डेंजा जेड9 जीटी परफॉर्मेंस स्टेशन वैगन लॉन्च करेगी, जिसकी पुष्टि आधिकारिक टीजर से भी हो चुकी है। इस लॉन्च के साथ, डेंजा भारत के टॉप लग्जरी कार ब्रांड की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है।

डेंजा ब्रांड के बारे में ज्यादा जानकारी

डेंजा, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी बीवाईडी का लग्जरी ब्रांड है। इसे आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे टोयोटा के लिए लेक्सस या फॉक्सवैगन ग्रुप के लिए ऑडी है। डेंजा की शुरुआत 2010 में बीवाईडी और डेमलर (मर्सिडीज-बेंज की पैरेंट कंपनी) के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। हालांकि, 2014 से यह पूरी तरह से बीवाईडी के स्वामित्व और मैनेजमेंट में है। अब यह ब्रांड पूरी तरह से प्रीमियम और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाले कार निर्माता के तौर पर जाना जाता है। भारत में, डेंजा के मॉडल्स को मौजूदा बीवाईडी लाइनअप से ऊपर पोजिशन किया जाएगा, य​ह उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो ज्यादा लग्जरी और एडवांस फीचर्स चाहते हैं।

डेंजा डी9 और जेड9 जीटी के बारे में

डेंजा भारत में अपनी शुरुआत दो अलग-अलग सेगमेंट की गाड़ियों से कर रही है, जो लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों तरह के ग्राहकों को आकर्षित करेगी।

डेंजा डी9

डेंजा डी9 एक टॉप-ऑफ-द-लाइन लग्जरी एमपीवी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह एक 103 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आती है, जिसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, भारत में कौनसा वर्जन आएगा यह अभी साफ नहीं है। एनईडीसी के अनुसार, यह 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। एक बड़ी लग्जरी एमपीवी होने के बावजूद, यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 10 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है।

फीचर्स के मामले में यह काफी लोडेड है:

15.6-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 3 वायरलेस फोन चार्जर

12-इंच का एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी) बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले

बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ और 128-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

पहली और दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड, पावर-एडजस्टेबल सीटें, जिनमें मसाज फंक्शन भी है

14-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम

सेफ्टी के लिए इसमें 8 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हमने डी9 एमपीवी के बारे में डिटेल में बताया है ताकि आपको डेंजा की लग्जरी एमपीवी के बारे में और जानकारी मिल सके।

डेंजा जेड9 जीटी

डेंजा जेड9 जीटी एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्टेशन वैगन है, जिसे हाल ही में भारत में बिना कवर ढके देखा गया था। यह लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर भी पहुंच चुकी है। ग्लोबल मार्केट में यह प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और फुली-इलेक्ट्रिक (ईवी) दोनों पावरट्रेन में उपलब्ध है। इसके बैटरी विकल्पों में 63.82 केडब्ल्यूएच और 122.49 केडब्ल्यूएच पैक शामिल हैं। इसका ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन 701 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जबकि हाइब्रिड वर्जन की कंबाइंड रेंज 805 किलोमीटर है। अनुमान है कि भारत में केवल इसका फ्लैगशिप ईवी-ओनली मॉडल ही लॉन्च किया जाएगा।

इसके केबिन में तीन डिस्प्ले, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और आगे-पीछे दोनों सीटों के लिए वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन मिलते हैं। इसके अलावा, पैनोरमिक ग्लास रूफ और दो वायरलेस फोन चार्जर भी दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए, जेड9 जीटी में 9 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा, और 6 पार्किंग सेंसर (आगे और पीछे) दिए गए हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

डेंजा के दोनों मॉडल्स को प्रीमियम सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा, इसलिए इनकी कीमतें भी वैसी ही रहने की उम्मीद है। ये कीमतें हमारा अनुमान हैं और ऑफिशियल नहीं हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

भारत के लग्जरी कार बाजार में एक नए ब्रांड की एंट्री हमेशा ही ग्राहकों के लिए उत्साहजनक होती है, क्योंकि इससे उन्हें नए विकल्प मिलते हैं। बीवाईडी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार (एटो 3 और सील) के साथ भारतीय बाजार में जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की है, उसे देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि डेंजा को भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिल सकता है। डेंजा का पहले ही दिन दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल - एक एमपीवी और एक स्टेशन वैगन - के साथ बाजार में उतरना एक सराहनीय कदम है। यह रणनीति न केवल ब्रांड की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि लग्जरी सेगमेंट के अलग-अलग खरीदारों को शुरुआत से ही आकर्षित करने में भी मदद करेगी।