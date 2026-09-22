ये हैं 30 लाख रुपये में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 7 सीटर कार, देखिए पूरी लिस्ट

एक प्रैक्टिकल फैमिली कार ढूंढने वाले खरीदारों के लिए गाड़ी का माइलेज एक अहम फैक्टर है, खासकर जब बात एक 7 सीटर कार चुनने की हो। ऐसी गाड़ियां अक्सर शहर के अंदर रोज़मर्रा के कामों और लंबी दूरी की यात्राओं, दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर थ्री-रो कारें स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स शानदार माइलेज भी ऑफर करते हैं ताकि आपकी जेब पर बोझ कम पड़े। अगर आप 30 लाख रुपये के बजट में ज्यादा माइलेज वाली 7 सीटर कार की तलाश में हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए ही है। यहां भारत में बिक रहीं उन पांच गाड़ियों के बारे में बताया गया है जो सबसे ज़्यादा माइलेज देती हैं।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस

कीमत: 18.70 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये

सर्टिफाइड माइलेज: 22.16 किलोमीटर प्रति लीटर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

इस लिस्ट की शुरुआत टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस से होती है, जो अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ सबसे ज्यादा माइलेज वाली 7 सीटर कार है। इसमें 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मोटर दी गई है। यह सेटअप कुल मिलाकर 189 पीएस की पावर जनरेट करता है और इसे ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि यह 22.16 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। लॉन्च के बाद से ही इनोवा हाईक्रॉस को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसकी लंबी फीचर लिस्ट, स्पेशियस केबिन, आरामदायक ड्राइव और टोयोटा की भरोसेमंद इमेज के चलते इसका वेटिंग पीरियड कई महीनों तक पहुंच गया है।

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप के अलावा, इनोवा हाईक्रॉस 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में भी उपलब्ध है। इसे सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 171 पीएस की पावर और 204 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसका माइलेज 16.13 किलोमीटर प्रति लीटर है।

मारुति इनविक्टो

कीमत: 25.02 लाख रुपये से 28.70 लाख रुपये

सर्टिफाइड माइलेज: 22.16 किलोमीटर प्रति लीटर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

30 लाख रुपये के बजट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार की लिस्ट में मारुति इनविक्टो दूसरे नंबर पर है, जिसका सर्टिफाइड माइलेज भी इनोवा हाईक्रॉस के बराबर 22.16 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। यह कार टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पर ही बेस्ड है और उसके साथ अपना प्लेटफॉर्म, फीचर्स और हाइब्रिड पावरट्रेन शेयर करती है। इनविक्टो में भी वही 2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मोटर के साथ मिलकर 189 पीएस की पावर देता है। इसका इंजन टॉर्क 191 एनएम और मोटर टॉर्क 206 एनएम है, और इसे ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है। अपने शानदार माइलेज के साथ इनोवा हाईक्रॉस और इनविक्टो दोनों ही इस लिस्ट की सबसे ज्यादा माइलेज वाली 7 सीटर गाड़ी हैं।

हालांकि, इनोवा हाईक्रॉस के विपरीत, इनविक्टो सिर्फ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ही उपलब्ध है। इसमें ज्यादा किफायती नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। इसका मतलब है कि इनविक्टो की शुरुआती कीमत हाईक्रॉस से ज्यादा है। साथ ही, टोयोटा अपने ज्यादा प्रीमियम और फुली लोडेड वेरिएंट्स को सिर्फ इनोवा हाईक्रॉस के लिए ही रखती है, जिससे हाईक्रॉस की प्राइस रेंज इनविक्टो से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। इनविक्टो उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो हाईक्रॉस पर लंबे वेटिंग पीरियड से बचना चाहते हैं और एक शानदार विकल्प की तलाश में हैं।

मारुति अर्टिगा / टोयोटा रुमियन

कीमत (अर्टिगा): 8.90 लाख रुपये से 13.14 लाख रुपये, सर्टिफाइड माइलेज: 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 20.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

कीमत (रुमियन): 9.79 लाख रुपये से 14.21 लाख रुपये, सर्टिफाइड माइलेज: 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 20.11 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

मारुति अर्टिगा और टोयोटा रुमियन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रुमियन असल में एक रीबैज्ड अर्टिगा ही है, और दोनों मॉडल्स एक ही प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन ऑप्शंस और ज़्यादातर फीचर्स शेयर करते हैं। ये इस लिस्ट में सबसे बजट-फ्रेंडली और फ्यूल-एफिशिएंट कारें हैं, जो बिना किसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के शानदार माइलेज देती हैं। इन दोनों एमपीवी कार में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जिसमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। यह इंजन 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों के साथ खरीदा जा सकता है।

इस सेटअप के साथ, दोनों कारें अपने मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर तक का सर्टिफाइड माइलेज दे सकती हैं। वहीं, ऑटोमैटिक अर्टिगा का माइलेज 20.3 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमैटिक रुमियन का माइलेज 20.11 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो थोड़ा कम है।

जो ग्राहक और भी कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, उनके लिए मारुति अर्टिगा और टोयोटा रुमियन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध हैं। अपने बड़े साइज, स्पेशियस केबिन और फ्यूल-एफिशिएंट पावरट्रेन की वजह से ये एमपीवी कार लंबे समय से पर्सनल और कमर्शियल, दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए एक टॉप चॉइस बनी हुई हैं।

निसान ग्रेवाइट

कीमत: 5.73 लाख रुपये से 9.08 लाख रुपये

सर्टिफाइड माइलेज: 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

निसान ग्रेवाइट इस लिस्ट की सबसे किफायती कार है, और इसका माइलेज भी काफी अच्छा है। इसकी कीमत सिर्फ 5.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ग्रेवाइट में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स, दोनों ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है। इस सेटअप के साथ ग्रेवाइट अपने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का सर्टिफाइड माइलेज देती है, जबकि ऑटोमैटिक (एएमटी) वेरिएंट्स थोड़ा ज्यादा 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करते हैं।

निसान, ग्रेवाइट को एक डीलर-फिटेड ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी किट के साथ भी ऑफर करती है, जिससे खरीदारों को एक और ज्यादा किफायती पावरट्रेन ऑप्शन मिल जाता है। इसके कॉम्पैक्ट साइज और छोटा पेपी इंजन इसे रोज़मर्रा की सिटी ड्राइविंग के लिए एक बेहतरीन गाड़ी बनाते हैं।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स

कीमत: 8.89 लाख रुपये से 13.34 लाख रुपये

सर्टिफाइड माइलेज: 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर (टर्बो एमटी), 17.6 किलोमीटर प्रति लीटर (टर्बो एटी), 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर (नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी)

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है और इन पांच कारों में सबसे कम फ्यूल-एफिशिएंट है। यह भारत की सड़कों पर बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि ब्रांड अभी भी अच्छी सेल्स और मजबूत कस्टमर बेस बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन बातों को छोड़ दें, तो एयरक्रॉस एक्स का डिज़ाइन काफी अलग है और इसकी राइड क्वालिटी ऐसी है जिसका मुकाबला इसके राइवल्स के लिए करना मुश्किल है। एयरक्रॉस एक्स में दो 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस: नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड मिलते हैं।

इसका 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 110 पीएस की पावर और 205 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। इस सेटअप के साथ एयरक्रॉस एक्स अपने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट्स 17.6 किलोमीटर प्रति लीटर का थोड़ा कम माइलेज ऑफर करते हैं। एयरक्रॉस एक्स को एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ भी लिया जा सकता है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह इंजन 82 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है।

कारदेखो का क्या है कहना

30 लाख रुपये के अंदर 7 सीटर सेगमेंट में पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बदौलत टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति इनविक्टो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 7 सीटर कार की लिस्ट में टॉप पर है। वहीं दूसरी ओर, मारुति अर्टिगा और टोयोटा रुमियन एक एफिशिएंट पेट्रोल पावरट्रेन के साथ-साथ सबसे कुशल सीएनजी ऑप्शन भी प्रदान करते हैं। वहीं, निसान ग्रेवाइट और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स अपने पारंपरिक पेट्रोल इंजनों के साथ अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं। इन गाड़ियों की कीमतें एक बड़ी रेंज में फैली हुई हैं, जिससे खरीदार अपने बजट और जरूरतों के आधार पर किफायती ऑप्शंस और ज्यादा प्रीमियम मॉडल्स के बीच चुनाव कर सकते हैं।

तो, इन सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 7 सीटर कार में से आप किसे अपनी अगली फैमिली कार के तौर पर चुनेंगे? कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और आपकी पसंद कौनसी गाड़ी है।