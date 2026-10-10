अक्टूबर 2026 में मारुति की कारों पर चल रहा है कितना वेटिंग पीरियड, जानिए यहां
ज्यादातार मारुति कारों की डिलीवरी एक या दो महीने में मिल सकेगी
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त्यौहार के दिनों को भारत के कई खरीदार नई गाड़ी घर लाने के लिए शुभ अवसर मानते हैं। भारत में मारुति सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रांड में से एक है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इस महीने मारुति कार खरीदने के लिए आपको कितना इंतजार करना होगा? यहां हमनें मारुति की कारों पर चल रहे वेटिंग पीरियड का जिक्र किया है, जिस पर आप भी एक नजर डाल सकते हैं :-
एरीना कार
|
शहर
|
स्विफ्ट
|
डिजायर
|
ब्रेजा
|
सेलेरियो
|
अर्टिगा
|
वैगन आर
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एस-प्रेसो
|
ऑल्टो के10
|
ईको
|
विक्टोरिस
|
नई दिल्ली
|
1-2 हफ्ते
|
1 महीने तक
|
1-2 महीने
|
1-2 हफ्ते
|
1 महीना
|
1 महीने तक
|
1-2 हफ्ते
|
1-2 हफ्ते
|
1 महीने तक
|
1-2 महीने
|
बेंगलुरु
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-2 महीने
|
1.5-2 हफ्ते
|
1-2 महीने
|
1 महीने तक
|
1-2 हफ्ते
|
0
|
1 महीने तक
|
1-2 महीने
|
मुंबई
|
1-2 हफ्ते
|
1-2 हफ्ते
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
|
हैदराबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
0
|
1-2 हफ्ते
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
|
पुणे
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
|
चेन्नई
|
1 महीना
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
1-2 महीने
|
जयपुर
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
1-2 महीने
|
अहमदाबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
|
गुरुग्राम
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
लखनऊ
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
1-2 महीने
|
कोलकाता
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
ठाणे
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1-3 महीने
|
सूरत
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
गाजियाबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
|
चंडीगढ़
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-3 महीने
|
कोयंबटूर
|
2-3 महीने
|
2-3 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
2-4 महीने
|
पटना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
फरीदाबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
|
इंदौर
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
2-3 हफ्ते
|
नोएडा
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1-3 महीने
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मारुति की पॉपुलर हैचबैक कार स्विफ्ट को नई दिल्ली और मुंबई में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है, जबकि कोयंबटूर में इसे घर लाने के लिए आपको 3 महीने का इंतजार करना होगा।
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सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार डिजायर को मुंबई में सबसे जल्दी 1 से 2 हफ्तों में घर लाया जा सकता है, वहीं कोयंबटूर में इसकी डिलीवरी के लिए आपको 2 से 3 महीने का इंतजार करना होगा।
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हाल ही में अपडेट हुई ब्रेजा की डिमांड अच्छी-खासी बनी हुई है। चेन्नई और जयपुर में आपको इसकी डिलीवरी 4 हफ्तों में मिल सकेगी, जबकि नई दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और कोयंबटूर में इसे घर लाने के लिए आपको 2 महीने तक का इंतजार करना होगा।
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सेलेरियो को नई दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में 2 हफ्ते के अंदर घर लाया जा सकेगा, जबकि चंडीगढ़ और कोयंबटूर में आपको इसकी डिलीवरी 1 से 2 महीनों में मिल सकेगी।
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मारुति के लाइनअप की पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी अर्टिगा को चेन्नई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है, जबकि बेंगलुरु, कोयंबटूर और चंडीगढ़ में आपको इसकी डिलीवरी 1 से 2 महीनों में मिल सकेगी।
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वैगन आर जो भारतीय फैमिली की सबसे ज्यादा पसंदीदा कार है, उसे आप चेन्नई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में लगभग एक महीने में घर ला सकेंगे।
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एस-प्रेसो, ईको और ऑल्टो के10 को चंडीगढ़ और कोयंबटूर जैसे शहरों में घर लाने के लिए आपको 1 से 2 महीने का इंतजार करना होगा। जबकि, एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 हैचबैक को नई दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में दो हफ्ते के अंदर घर लाया सकेगा।
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एरीना लाइनअप की सबसे बड़ी एसयूवी कार विक्टोरिस को गुरुग्राम, कोलकाता, सूरत और पटना जैसे शहरों में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है, जबकि कोयंबटूर में इसे घर लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंतजार करना होगा।
नेक्सा कार
|
शहर
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बलेनो
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एक्सएल6
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ग्रैंड विटारा
|
फ्रॉन्क्स
|
जिम्नी
|
इन्विक्टो
|
ई विटारा
|
नई दिल्ली
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
बेंगलुरु
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
-
|
मुंबई
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
हैदराबाद
|
1.5-2 हफ्ते
|
1.5-2 हफ्ते
|
1.5-2 हफ्ते
|
1.5-2 हफ्ते
|
1.5-2 हफ्ते
|
1.5-2 हफ्ते
|
-
|
पुणे
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
चेन्नई
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
जयपुर
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
अहमदाबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
गुरुग्राम
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
-
|
लखनऊ
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
कोलकाता
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
ठाणे
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
सूरत
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
-
|
गाजियाबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
चंडीगढ़
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
-
|
कोयंबटूर
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
-
|
पटना
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
फरीदाबाद
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
इंदौर
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
1 महीने तक
|
-
|
नोएडा
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
2-3 हफ्ते
|
-
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नेक्सा लाइनअप की ज्यादातर कारों जैसे मारुति बलेनो, एक्सएल6, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स और जिम्नी को मुंबई, पुणे, ठाणे, नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद, पटना और इंदौर जैसे शहरों में एक महीने के अंदर घर लाया जा सकता है।
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इन सभी मॉडल्स को हैदराबाद में सबसे जल्दी 2 हफ्तों के अंदर घर लाया जा सकता है।
कुल मिलाकर, एरीना कारों के लिए कोयंबटूर में सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में यह सभी कारें आपको जल्दी मिल सकेंगी। नेक्सा लाइनअप की बात करें तो हैदराबाद को छोड़कर लगभग बाकी सभी शहरों में ये कारें आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि हैदराबाद में इनके लिए आपको 2 हफ्ते तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है।