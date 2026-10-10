अक्टूबर 2026 में मारुति की कारों पर चल रहा है कितना वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

शहर स्विफ्ट डिजायर ब्रेजा सेलेरियो अर्टिगा वैगन आर एस-प्रेसो ऑल्टो के10 ईको विक्टोरिस

नई दिल्ली 1-2 हफ्ते 1 महीने तक 1-2 महीने 1-2 हफ्ते 1 महीना 1 महीने तक 1-2 हफ्ते 1-2 हफ्ते 1 महीने तक 1-2 महीने

बेंगलुरु 1 महीने तक 1 महीने तक 1-2 महीने 1.5-2 हफ्ते 1-2 महीने 1 महीने तक 1-2 हफ्ते 0 1 महीने तक 1-2 महीने

मुंबई 1-2 हफ्ते 1-2 हफ्ते 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1-3 महीने

हैदराबाद 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 0 1-2 हफ्ते 1 महीने तक 1-3 महीने

पुणे 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1-3 महीने

चेन्नई 1 महीना 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 1-2 महीने

जयपुर 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 1-2 महीने

अहमदाबाद 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1-3 महीने

गुरुग्राम 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते

लखनऊ 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते 2-3 हफ्ते 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते 1-2 महीने

कोलकाता 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते

ठाणे 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1-3 महीने

सूरत 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते

गाजियाबाद 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1-3 महीने

चंडीगढ़ 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-3 महीने

कोयंबटूर 2-3 महीने 2-3 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 2-4 महीने

पटना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते

फरीदाबाद 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1-3 महीने

इंदौर 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 1 महीने तक 2-3 हफ्ते