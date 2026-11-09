मारुति सुजुकी ने धनतेरस पर 30,000 कारें डिलीवर कीं! जानिए इस त्योहारी सीजन में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा?

published on नवंबर 09, 2026 10:50 ist

Nov 09, 2026 10:50 IST

last updated on Nov 09, 2026 10:50 IST

Nov 09, 2026 10:50 IST

published on Nov 09, 2026 10:50 IST

फेस्टिव सीजन भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए हमेशा से ही खास रहा है, और इस साल भी यह परंपरा कायम रही। मारुति सुजुकी इंडिया ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए बिक्री के शानदार आंकड़े दर्ज किए हैं।

मारुति सुजुकी की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री

मारुति सुजुकी ने धनतेरस के एक ही दिन लगभग 30,000 गाड़ियां अपने ग्राहकों को सौंपी, जो बाजार में ब्रांड की मजबूत पकड़ को दिखाता है। अगर पूरे फेस्टिव सीजन की बात करें तो गणेश चतुर्थी से लेकर धनतेरस तक (जो कि सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू होकर दो महीने से भी कम की अवधि है), मारुति ने 4 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री की है। यह पिछले साल के फेस्टिव सीजन की तुलना में कुल बिक्री में 17% की एक बड़ी बढ़ोतरी है।

यह आंकड़े दिखाते है कि बाजार में मारुति कारों की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है और ग्राहक मारुति की गाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं।

सेगमेंट के अनुसार आंकड़ों को देखें तो यह तस्वीर और भी साफ हो जाती है :-

छोटी कारें: अप्रैल से अक्टूबर के बीच मारुति की छोटी कारों की बिक्री में 38% की बढ़त देखी गई। यह इस बात का संकेत है कि एंट्री-लेवल सेगमेंट में अभी भी मारुति का कोई मुकाबला नहीं है।

बलेनो : 5 सितंबर को लॉन्च हुए बलेनो फेसलिफ्ट को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। लॉन्च के सिर्फ दो महीने के अंदर ही इस प्रीमियम हैचबैक की 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं।

एसयूवी : एसयूवी सेगमेंट में भी मारुति ने कमाल का प्रदर्शन किया है। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले एसयूवी की बिक्री में 33% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान नई मारुति ब्रेज़ा का रहा है जिसकी करीब 70,000 यूनिट्स बिकी हैं। कंपनी के पास 1.4 लाख रुपये से ज़्यादा बुकिंग्स का बैकलॉग भी है।

इस बिक्री के पीछे एक बड़ा कारण पिछले साल लागू हुआ जीएसटी 2.0 भी माना जा रहा है। इसके तहत 4 मीटर से छोटी कारों की कीमत कम हुई थी, जिससे ग्राहकों के लिए ये कारें और भी आकर्षक हो गईं। बड़ी गाड़ियों की ऑन-रोड कीमतों में भी कुछ कमी आई थी जिसका फायदा मारुति को मिला।

मारुति का मौजूदा पोर्टफोलियो

वर्तमान में मारुति के एरीना और नेक्सा डीलरशिप के जरिए 17 मॉडल्स बेचे जाते हैं, जिसमें यह शामिल हैं :-

एरीना नेक्सा एस-प्रेसो बलेनो ऑल्टो के10 फ्रॉन्क्स सेलेरियो ग्रैंड विटारा वैगन आर जिम्नी स्विफ्ट ई विटारा ईको एक्सएल6 डिजायर इन्विक्टो ब्रेजा - विक्टोरिस - अर्टिगा -

कारदेखो का क्या है कहना…

त्योहारों का समय भारतीय परिवारों के लिए नई शुरुआत और बड़ी खरीदारी का प्रतीक होता है, और कार खरीदना इसी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान लगभग सभी कार कंपनियां अच्छी बिक्री दर्ज करती हैं। एक दिन में 30,000 डिलीवरी और दो महीने में 4 लाख से ज़्यादा कारों की बिक्री कोई मामूली बात नहीं है। यह सीधे तौर पर भारतीय ग्राहकों के उस भरोसे को दिखाता है जो उन्होंने दशकों से मारुति पर बनाया है।

चाहे एंट्री-लेवल हैचबैक हो या फिर एक प्रीमियम एमपीवी, कंपनी ने हर सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। फेस्टिव सीजन की यह रिकॉर्ड सेल्स इस बात का सबूत है कि जब बात वैल्यू, भरोसे और मन की शांति की आती है, तो आज भी भारतीय खरीदार के लिए मारुति सुजुकी पहली पसंद बनी हुई है।

कौनसी मारुति सुजुकी कार आपकी सबसे पसंदीदा है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।