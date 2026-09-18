मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार: अगस्त में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, अर्टिगा और डिजायर समेत इन गाड़ियों की रही ज्यादा डिमांड

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Published On सितंबर 18, 2026 11:37 ist

Sep 18, 2026 11:37 IST

last updated on Sep 18, 2026 11:37 IST

Sep 18, 2026 11:37 IST

published on Sep 18, 2026 11:37 IST

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पिछले कुछ महीनों में भारत में कारों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बावजूद, आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए, ग्राहकों में एक नई कार खरीदने या अपनी मौजूदा गाड़ी को अपग्रेड करने का उत्साह बना हुआ है। मारुति सुजुकी, जो खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक बेहद पॉपुलर ब्रांड है, ने एक बार फिर सेल्स चार्ट में अपना दबदबा कायम रखा है। चलिए, अगस्त 2026 के सेल्स आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कंपनी के कौनसे मॉडल्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 मारुति कार

रैंक मॉडल अगस्त 2026 जुलाई 2026 अगस्त 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 मारुति वैगनआर 20,180 23,338 14,552 (-14 %) 39 % 2 मारुति स्विफ्ट 19,832 21,538 12,385 (-8 %) 60 % 3 मारुति फ्रॉन्क्स 18,730 19,473 12,422 (-4 %) 51 % 4 मारुति अर्टिगा 18,516 21,606 18,445 (-14 %) 0 % 5 मारुति डिजायर 18,418 23,791 16,509 (-23 %) 12 % 6 मारुति बलेनो 15,746 18,241 12,549 (-14 %) 25 % 7 मारुति ब्रेजा 15,288 12,055 13,620 27 % 12 % 8 मारुति विक्टोरिस 12,978 11,334 0 15 % - 9 मारुति इको 11,961 13,896 10,785 -14 % 11 % 10 मारुति ऑल्टो 8,692 12,534 5,520 31 % 57 % कुल 1,60,341 1,77,806 1,16,787 9.8 % 37.3 %

हमेशा की तरह, मारुति वैगन आर ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। अगस्त 2026 में इसकी 20,180 यूनिट्स बिकीं। जुलाई 2026 के मुकाबले बिक्री में 14% की गिरावट आई है, लेकिन अगस्त 2025 के मुकाबले 39% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है।

मारुति फ्रॉन्क्स प्रीमियम क्रॉसओवर ने 18,730 यूनिट्स बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। इसकी मासिक आधार पर बिक्री में 4% की गिरावट आई है, जबकि सालाना आधार पर बिक्री 51% बढ़ी है।

मारुति अर्टिगा 18,516 यूनिट्स बिक्री के साथ चौथे स्थान पर है। जुलाई 2026 के मुकाबले इसकी सेल्स में 14% की गिरावट आई है, और साल आधार पर ग्रोथ लगभग स्थिर रही है।

मारुति डिजायर की 18,418 यूनिट्स बिकी। मासिक आधार पर इसकी बिक्री में 23% की गिरावट देखी गई, हालांकि पिछले साल की तुलना में 12% की ग्रोथ दर्ज की है।

अगस्त में मारुति ब्रेजा की 15,288 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 27% ज्यादा थी। इस लिस्ट में इसकी मासिक ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई। सालाना आधार पर भी इसमें 12% की ग्रोथ हुई।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति सुजुकी के अगस्त 2026 के सेल्स आंकड़े भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कंपनी की गहरी पकड़ को दर्शाते हैं। त्योहारी सीजन से ठीक पहले, कंपनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सेल्स लीडर क्यों है। साल-दर-साल 37.3% की कुल वृद्धि यह बताती है कि मारुति का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को बखूबी पूरा कर रही है।

इस सेल्स रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू हैचबैक सेगमेंट का दबदबा है। टॉप 10 में से चार कारें: वैगन आर, स्विफ्ट, बलेनो, और ऑल्टो हैचबैक हैं और इनकी कुल बिक्री 64,450 यूनिट्स से ज्यादा है, जो कुल टॉप 10 सेल्स का 40% से अधिक है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एसयूवी कार के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद, भारतीय बाजार में किफायती, फ्यूल-एफिशिएंट और प्रैक्टिकल हैचबैक की मांग आज भी ज्यादा है। ये कारें न केवल पहली बार खरीदने वालों को आकर्षित करती हैं, बल्कि शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हैं। वैगन आर और स्विफ्ट की 60% तक की सालाना ग्रोथ इस सेगमेंट की मजबूती को प्रमाणित करती है। मारुति का यह फॉर्मूला साफ तौर पर काम कर रहा है और आने वाले महीनों में भी कंपनी की सफलता को जारी रखने की उम्मीद है।