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    मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार: अगस्त में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, अर्टिगा और डिजायर समेत इन गाड़ियों की रही ज्यादा डिमांड

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    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 18, 2026 11:37 ist
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    published onSep 18, 2026 11:37 IST
    last updated onSep 18, 2026 11:37 IST
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    Maruti Cars Sales Report - August 2026

    पिछले कुछ महीनों में भारत में कारों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बावजूद, आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए, ग्राहकों में एक नई कार खरीदने या अपनी मौजूदा गाड़ी को अपग्रेड करने का उत्साह बना हुआ है। मारुति सुजुकी, जो खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक बेहद पॉपुलर ब्रांड है, ने एक बार फिर सेल्स चार्ट में अपना दबदबा कायम रखा है। चलिए, अगस्त 2026 के सेल्स आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कंपनी के कौनसे मॉडल्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

    भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 मारुति कार

    रैंक

    मॉडल

    अगस्त 2026

    जुलाई 2026

    अगस्त 2025

    मासिक ग्रोथ (%)

    सालाना ग्रोथ (%)

    1

    मारुति वैगनआर

    20,180

    23,338

    14,552

    (-14 %)

    39 %

    2

    मारुति स्विफ्ट

    19,832

    21,538

    12,385

    (-8 %)

    60 %

    3

    मारुति फ्रॉन्क्स

    18,730

    19,473

    12,422

    (-4 %)

    51 %

    4

    मारुति अर्टिगा

    18,516

    21,606

    18,445

    (-14 %)

    0 %

    5

    मारुति डिजायर

    18,418

    23,791

    16,509

    (-23 %)

    12 %

    6

    मारुति बलेनो

    15,746

    18,241

    12,549

    (-14 %)

    25 %

    7

    मारुति ब्रेजा

    15,288

    12,055

    13,620

    27 %

    12 %

    8

    मारुति विक्टोरिस

    12,978

    11,334

    0

    15 %

    -

    9

    मारुति इको

    11,961

    13,896

    10,785

    -14 %

    11 %

    10

    मारुति ऑल्टो

    8,692

    12,534

    5,520

    31 %

    57 %

     

    कुल

    1,60,341

    1,77,806

    1,16,787

    9.8 %

    37.3 %

    • हमेशा की तरह, मारुति वैगन आर ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। अगस्त 2026 में इसकी 20,180 यूनिट्स बिकीं। जुलाई 2026 के मुकाबले बिक्री में 14% की गिरावट आई है, लेकिन अगस्त 2025 के मुकाबले 39% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है।

    Maruti Wagon R Front Quarter

    • मारुति स्विफ्ट दूसरे नंबर पर है, जिसने 19,832 यूनिट्स की बिक्री की। महीने-दर-महीने इसमें 8% की मामूली गिरावट आई, लेकिन साल-दर-साल के आंकड़ों में स्विफ्ट कार की बिक्री में 60% की उछाल आई है।

    Maruti Swift Front Quarter

    • मारुति फ्रॉन्क्स प्रीमियम क्रॉसओवर ने 18,730 यूनिट्स बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। इसकी मासिक आधार पर बिक्री में 4% की गिरावट आई है, जबकि सालाना आधार पर बिक्री 51% बढ़ी है।

    Maruti Fronx

    • मारुति अर्टिगा 18,516 यूनिट्स बिक्री के साथ चौथे स्थान पर है। जुलाई 2026 के मुकाबले इसकी सेल्स में 14% की गिरावट आई है, और साल आधार पर ग्रोथ लगभग स्थिर रही है।

    • मारुति डिजायर की 18,418 यूनिट्स बिकी। मासिक आधार पर इसकी बिक्री में 23% की गिरावट देखी गई, हालांकि पिछले साल की तुलना में 12% की ग्रोथ दर्ज की है।

    Maruti Dzire

    • मारुति बलेनो ने अगस्त 2026 में 15,746 यूनिट्स की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। जुलाई के मुकाबले 14% की गिरावट के बावजूद, इसने पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि दर्ज की है।

    Maruti Baleno Facelift

    • अगस्त में मारुति ब्रेजा की 15,288 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 27% ज्यादा थी। इस लिस्ट में इसकी मासिक ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई। सालाना आधार पर भी इसमें 12% की ग्रोथ हुई।

    Maruti Brezza

    Maruti Victoris

    • मारुति इको की अगस्त में 11,961 यूनिट्स बिकीं। जुलाई के मुकाबले 14% कम यूनिट बिकी, लेकिन सालाना आधार पर 11% ग्रोथ दर्ज की है।

    • मारुति ऑल्टो 8,692 यूनिट्स के साथ दसवें स्थान पर है। इसकी मासिक ग्रोथ में 31% की गिरावट आई है। लेकिन अगस्त 2025 के मुकाबले इसकी सेल्स में 57% का उछाल आया है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    मारुति सुजुकी के अगस्त 2026 के सेल्स आंकड़े भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कंपनी की गहरी पकड़ को दर्शाते हैं। त्योहारी सीजन से ठीक पहले, कंपनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सेल्स लीडर क्यों है। साल-दर-साल 37.3% की कुल वृद्धि यह बताती है कि मारुति का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को बखूबी पूरा कर रही है।

    इस सेल्स रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू हैचबैक सेगमेंट का दबदबा है। टॉप 10 में से चार कारें: वैगन आर, स्विफ्ट, बलेनो, और ऑल्टो हैचबैक हैं और इनकी कुल बिक्री 64,450 यूनिट्स से ज्यादा है, जो कुल टॉप 10 सेल्स का 40% से अधिक है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एसयूवी कार के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद, भारतीय बाजार में किफायती, फ्यूल-एफिशिएंट और प्रैक्टिकल हैचबैक की मांग आज भी ज्यादा है। ये कारें न केवल पहली बार खरीदने वालों को आकर्षित करती हैं, बल्कि शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हैं। वैगन आर और स्विफ्ट की 60% तक की सालाना ग्रोथ इस सेगमेंट की मजबूती को प्रमाणित करती है। मारुति का यह फॉर्मूला साफ तौर पर काम कर रहा है और आने वाले महीनों में भी कंपनी की सफलता को जारी रखने की उम्मीद है।

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    सोनू
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