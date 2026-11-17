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published on नवंबर 17, 2026 19:03 ist

Nov 17, 2026 19:03 IST

last updated on Nov 17, 2026 19:03 IST

Nov 17, 2026 19:03 IST

published on Nov 17, 2026 19:03 IST

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नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार का समय गुजर गया है, और यह सीजन नई कार खरीदने या मौजूदा कार को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका था। इस दौरान टाटा ने कुछ ऐसे ऑफर दिए जिनसे डीलरशिप पर ज्यादा खरीदार आए। लेकिन असल में टाटा कार की कितनी यूनिट बिकीं?

आज हम अक्टूबर 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि पिछले महीने किस मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया:

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा कार

रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2025 मासिक ग्रोथ सालाना ग्रोथ 1 नेक्सन (आईसीई+ईवी) 21,966 20,456 22,083 +7 % (-1 %) 2 पंच (आईसीई+ईवी) 20,525 20,333 16,810 +1 % +22 % 3 टियागो (आईसीई+ईवी) 8,043 7,043 8,850 +14 % (-9 %) 4 सिएरा (आईसीई+ईवी) 7,205 7,205 - कोई अंतर नहीं - 5 एरिस 4,005 2,406 - +66 % - 6 हैरियर (आईसीई+ईवी) 3,895 3,082 4,483 +26 % (-13 %) 7 अल्ट्रोज 3,257 2,944 3,770 +11 % (-14 %) 8 कर्व (आईसीई+ईवी) 2,377 2,610 1,432 (-9 %) +66 % 9 सफारी 2,287 2,045 2,510 +12 % (-9 %) 10 टिगोर 334 686 1,196 (- 51 %) (-72 %) कुल 73,894 68,810 61,134 +7% +21 %

टाटा ने एरिस को टिगोर सेडान की जगह उतारा है। इसकी मासिक ग्रोथ में 65 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

हैरियर और हैरियर ईवी की सेल्स में मासिक आधार पर लगातार सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी सितंबर 2026 की तुलना में 26 प्रतिशत ज्यादा यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना आधार पर बिक्री में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

एरिस के लॉन्च होने के साथ टिगोर को बंद कर दिया गया है, हालांकि पिछले महीने टाटा टिगोर की 334 यूनिट्स डिस्पैच हुई। टिगोर ईवी अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, और इसकी सेल्स भी इन आंकड़ों में शामिल है।

सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा कार की लिस्ट में 8वें स्थान पर कर्व और कर्व ईवी एसयूवी है, जिनकी सालाना ग्रोथ 66 प्रतिशत रही। इसने अपने लेटेस्ट सीरीज एक्स अपडेट के बाद से खरीदारों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी मासिक ग्रोथ में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कारदेखो का क्या है कहना

फेस्टिव सीजन के मौके पर टाटा ने पिछले महीने लगभग 74,000 कार बेचीं, जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नेक्सन और पंच की कुल बिक्री में 57 परसेंट से ज्यादा हिस्सेदारी रही। हालांकि, कंपनी की ज्यादा प्रीमियम पेशकश हैरियर और सफारी की डिमांड में पिछले साल के मुकाबले कुछ गिरावट दर्ज हुई है।

कुल मिलाकर, टाटा कार की ​मांग 21 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे यह तेजी से बढ़ते मार्केट में स्थिर और कॉम्पिटिटिव बनी हुई है, और देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है।