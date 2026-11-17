भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 टाटा कार: अक्टूबर 2026 में इन गाड़ी का रहा दबदबा
इस त्योहारी सीजन में भी टाटा नेक्सन और पंच कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं!
-
- Write a कमेंट
नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार का समय गुजर गया है, और यह सीजन नई कार खरीदने या मौजूदा कार को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका था। इस दौरान टाटा ने कुछ ऐसे ऑफर दिए जिनसे डीलरशिप पर ज्यादा खरीदार आए। लेकिन असल में टाटा कार की कितनी यूनिट बिकीं?
आज हम अक्टूबर 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि पिछले महीने किस मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया:
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा कार
|
रैंक
|
मॉडल
|
अक्टूबर 2026
|
सितंबर 2026
|
अक्टूबर 2025
|
मासिक ग्रोथ
|
सालाना ग्रोथ
|
1
|
नेक्सन (आईसीई+ईवी)
|
21,966
|
20,456
|
22,083
|
+7 %
|
(-1 %)
|
2
|
पंच (आईसीई+ईवी)
|
20,525
|
20,333
|
16,810
|
+1 %
|
+22 %
|
3
|
टियागो (आईसीई+ईवी)
|
8,043
|
7,043
|
8,850
|
+14 %
|
(-9 %)
|
4
|
सिएरा (आईसीई+ईवी)
|
7,205
|
7,205
|
-
|
कोई अंतर नहीं
|
-
|
5
|
एरिस
|
4,005
|
2,406
|
-
|
+66 %
|
-
|
6
|
हैरियर (आईसीई+ईवी)
|
3,895
|
3,082
|
4,483
|
+26 %
|
(-13 %)
|
7
|
अल्ट्रोज
|
3,257
|
2,944
|
3,770
|
+11 %
|
(-14 %)
|
8
|
कर्व (आईसीई+ईवी)
|
2,377
|
2,610
|
1,432
|
(-9 %)
|
+66 %
|
9
|
सफारी
|
2,287
|
2,045
|
2,510
|
+12 %
|
(-9 %)
|
10
|
टिगोर
|
334
|
686
|
1,196
|
(- 51 %)
|
(-72 %)
|
कुल
|
73,894
|
68,810
|
61,134
|
+7%
|
+21 %
- टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में लगतार नंबर 1 पर बनी हुई है। इसकी कुल बिक्री में नेक्सन आईसीई और नेक्सन ईवी दोनों मॉडल की सेल्स शामिल हैं, जिनकी पिछले महीने मिलाकर लगभग 22,000 यूनिट्स बिकीं। नेक्सन लगातार तीन महीनों से बिक्री में सबसे आगे है, और जल्द ही इसका न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाला है।
- दूसरे नंबर पर पंच और पंच ईवी हैं। इनकी मासिक ग्रोथ एक प्रतिशत रही, जबकि सालाना ग्रोथ में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
- तीसरे नंबर पर एंट्री-लेवल हैचबैक कार टियागो और टियागो ईवी हैं, जिनकी पिछले महीने मिलाकर 8,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। सितंबर 2026 की तुलना में अक्टूबर में इनकी बिक्री 14 प्रतिशत बढ़ी, जो छोटी हैचबैक खरीदने वालों के बीच इनकी लोकप्रियता को दिखाता है।
- इसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर टाटा सिएरा और सिएरा ईवी हैं। पिछले महीने दोनों सिएरा की मिलाकर 7205 यूनिट बिकीं, जो सितंबर 2026 की सेल्स के बराबर हैं।
- टाटा ने एरिस को टिगोर सेडान की जगह उतारा है। इसकी मासिक ग्रोथ में 65 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
- हैरियर और हैरियर ईवी की सेल्स में मासिक आधार पर लगातार सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी सितंबर 2026 की तुलना में 26 प्रतिशत ज्यादा यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना आधार पर बिक्री में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
- एरिस के लॉन्च होने के साथ टिगोर को बंद कर दिया गया है, हालांकि पिछले महीने टाटा टिगोर की 334 यूनिट्स डिस्पैच हुई। टिगोर ईवी अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, और इसकी सेल्स भी इन आंकड़ों में शामिल है।
- सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा कार की लिस्ट में 8वें स्थान पर कर्व और कर्व ईवी एसयूवी है, जिनकी सालाना ग्रोथ 66 प्रतिशत रही। इसने अपने लेटेस्ट सीरीज एक्स अपडेट के बाद से खरीदारों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी मासिक ग्रोथ में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- टाटा की फ्लैगशिप कार सफारी 9वें स्थान पर है। इसकी मासिक डिमांड 12 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि 7 सीटर एसयूवी कार की मांग बढ़ रही है। जल्द ही, टाटा सफारी ईवी भी लाने वाली है।
कारदेखो का क्या है कहना
फेस्टिव सीजन के मौके पर टाटा ने पिछले महीने लगभग 74,000 कार बेचीं, जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नेक्सन और पंच की कुल बिक्री में 57 परसेंट से ज्यादा हिस्सेदारी रही। हालांकि, कंपनी की ज्यादा प्रीमियम पेशकश हैरियर और सफारी की डिमांड में पिछले साल के मुकाबले कुछ गिरावट दर्ज हुई है।
कुल मिलाकर, टाटा कार की मांग 21 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे यह तेजी से बढ़ते मार्केट में स्थिर और कॉम्पिटिटिव बनी हुई है, और देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है।