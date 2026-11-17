published on नवंबर 17, 2026 11:32 ist

Nov 17, 2026 11:32 IST

last updated on Nov 17, 2026 11:32 IST

Nov 17, 2026 11:32 IST

published on Nov 17, 2026 11:32 IST

स्कोडा स्लाविया को हाल ही में एक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिला है, जिसमें नए डिजाइन अपडेट्स और एक लंबी फीचर लिस्ट शामिल की गई है। इसके हार्डवेयर में भी बड़ा अपग्रेड किया गया है, और 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

इसमें अपडेट एलईडी लाइटिंग, रियर सीट मसाज, एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। हालांकि, ये नए फीचर ज्यादातर टॉप लाइन वेरिएंट्स के लिए रिजर्व हैं। इनमें क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो शामिल हैं।

यहां हमने स्कोडा स्लाविया बेस मॉडल क्लासिक और टॉप मॉडल मोंटे कार्लो का प्राइस, फीचर, डिजाइन और इंजन स्पेसिफिकेशन सहित कई मोर्चों पर कंपेरिजन किया है और जानने की कोशिश की है कि क्या टॉप वेरिएंट के लिए करीब 8 लाख रुपये ज्यादा खर्च करना स​ही है।

कीमत

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक क्लासिक 10 लाख रुपये - - मोंटे कार्लो - 17.29 लाख रुपये 18.84 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

स्लाविया के बेस मॉडल क्लासिक और टॉप मॉडल की प्राइस में 8.84 लाख रुपये का बड़ा अंतर है।

आइए देखते हैं कि बेस और टॉप वेरिएंट के बीच क्या फीचर अपग्रेड हैं, जिनकी कीमत में पूरी स्कोडा कायलाक जितना अंतर है।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

पहली नजर में, दोनों वेरिएंट्स का फ्रंट फेस "क्लासी लेकिन मीन-लुकिंग" लगता है। मुख्य अंतर लाइटिंग में है। दोनों ही मॉडल्स में एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो कार को एक मॉडर्न लुक देते हैं। हालांकि क्लासिक वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, जो मोंटे कार्लो वेरिएंट में दिए गए हैं।

हालांकि, दोनों वेरिएंट में ब्लैक-आउट ग्रिल है, लेकिन मोंटे कार्लो में दो लाल स्ट्रिप्स और हेडलैंप को जोड़ने वाली हल्की क्रोम पट्टी है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर दोनों वेरिएंट्स के बीच का अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा फर्क व्हील्स का है। क्लासिक वेरिएंट में सिल्वर व्हील कवर्स के साथ 15-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। वहीं, मोंटे कार्लो वेरिएंट में 16-इंच के स्टाइलिश ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

क्लासिक वेरिएंट में शार्क-फिन एंटीना और क्रोम डोर हैंडल भी नहीं हैं। मोंटे कार्लो के फेंडर पर "मोंटे कार्लो" बैजिंग है, जबकि क्लासिक पर "स्कोडा" नाम लिखा हुआ है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में भी कुछ खास अंतर हैं। इनमें से एक है ब्लैक एक्सेंट स्ट्रिप जो मोंटे कार्लो वेरिएंट में टेल लैंप को आपस में जोड़ती है, जबकि क्लासिक वेरिएंट में यह स्ट्रिप नहीं है।

दूसरे छोटे अंतर हैं बूट-लिप स्पॉइलर और बंपर के नीचे डिफ्यूजर, जो क्लासिक वेरिएंट में नहीं हैं। मोंटे कार्लो वेरिएंट में डायनामिक इंडिकेटर के साथ फुल एलईडी टेल लैंप भी मिलते हैं, जबकि क्लासिक वेरिएंट में अभी भी पार्ट-एलईडी टेल लैंप मिलते हैं।

कलर ऑप्शन

क्लासिक मोंटे कार्लो ब्रिलियंट सिल्वर कैपुचिनो बैज* कैंडी व्हाइट शिमला ग्रीन* कार्बन स्टील स्टील ग्रे* चेरी रेड ब्रिलियंट सिल्वर* - कैंडी व्हाइट* - चेरी रेड* - डीप ब्लैक - लावा

*ड्यूल-टोन

बेस मॉडल केवल चार मोनोटोन कलर में उपलब्ध है। वहीं, मोंटे कार्लो के ज्यादातर कलर डुअल-टोन कलर में आते हैं, जिसमें ब्लैक रूफ और बाहर ब्लैक एक्सेंट शामिल हैं।

इंटीरियर

बाहर की तरह, केबिन के अंदर भी दोनों वेरिएंट्स में एक अलग माहौल मिलता है। क्लासिक वेरिएंट में एक पारंपरिक बेज और ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें फैब्रिक सीट और ज़्यादातर केबिन में प्लास्टिक फिनिश मिलती है।

इसके ठीक उलट, मोंटे कार्लो का केबिन पूरी तरह से स्पोर्टी फील देता है। इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ रेड एक्सेंट दिए गए हैं। सीटें परफोरेटेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री में आती हैं, और स्टीयरिंग व्हील व डोर पैड्स पर भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है।

हालांकि, स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी में दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे ही हैं। हालांकि, मोंटे कार्लो ट्रिम में कूल्ड ग्लवबॉक्स, एल्यूमीनियम पैडल, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रोम-फिनिश वाले डोर हैंडल और स्कफ प्लेट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

फीचर्स

स्कोडा स्लाविया क्लासिक वेरिएंट में बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं जिनमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक यूएसबी—ए स्मार्टफोन चार्जर, मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, चारों पावर विंडो और पावर्ड मिरर शामिल हैं।

हालांकि, मोंटे कार्लो वेरिएंट में पीछे सीट मसाजर, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, सिंगल-पेन सनरूफ, कीलेस एंट्री, ऑटो हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में स्कोडा ने कोई समझौता नहीं किया है और क्लासिक बेस वेरिएंट भी काफी अच्छी तरह से इक्विप्ड है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, एबीएस+ईबीडी, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

मोंटे कार्लो वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन

स्कोडा स्लाविया सेडान कार दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। क्लासिक में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है।

वहीं, मोंटे कार्लो में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल के साथ 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:



स्पेसिफिकेशन इंजन इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक), डीएसजी- डुअल-क्लच ऑटोमैटिक

मुकाबला

प्रीमियम सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फॉक्सवैगन वर्टस से है।

कारदेखो का क्या है कहना

स्कोडा स्लाविया इस प्राइस रेंज सबसे क्लासी और आकर्षक दिखने वाली सेडान कार में से एक है। इसमें कंफर्ट, स्टाइल, पावर और ड्राइविंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हाल ही में फेसलिफ्ट अपडेट इसकी अपील को और भी बढ़ा दिया है।

अब आते हैं असली सवाल पर: क्या बेस वेरिएंट क्लासिक की तुलना में मोंटे कार्लो के लिए 8 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना जायज है? पहली नजर में यह अंतर बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब आप मोंटे कार्लो में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स-जैसे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, रियर सीट मसाजर, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सनरूफ-और स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स को देखते हैं, तो कीमत कुछ हद तक सही लगने लगती है। अगर आप 1.5-लीटर टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस को भी इसमें जोड़ दें, तो यह पैकेज उन लोगों के लिए आकर्षक बन जाता है जो कोई समझौता नहीं करना चाहते। यह कीमत सही है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार से आपकी क्या जरूरतें और उम्मीदें हैं।

हालांकि, ज्यादातर खरीदारों के लिए मिड वेरिएंट जैसे 'सिग्नेचर' वैल्यू और फीचर्स का बेहतर संतुलन प्रदान करते हैं। इन वेरिएंट्स में आपको बड़ा टचस्क्रीन, ऑटो हेडलैंप, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और रियर-व्यू कैमरा जैसे कई जरूरी और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, और वह भी मोंटे कार्लो से काफी कम कीमत पर।

आपको इन दोनों में से स्कोडा स्लाविया सेडान कार का कौनसा वेरिएंट ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!