जेम्स बॉन्ड मूवी फ्रैंचाइजी सबसे पॉपुलर और सबसे पुरानी फ्रैंचाइजी में से एक है। 007 के किरदार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी कारों का शानदार कलेक्शन रहा है, जो सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि अपने आप में एक किरदार होती हैं। गैजेट्स से लैस इन मशीनों ने दशकों से दर्शकों को रोमांचित किया है। यहां जेम्स बॉन्ड की 10 आइकॉनिक कार के बारे में बताया गया है जो मूवी सीरीज को डिफाइन करती हैं।

Aston Martin DB5

यह कार जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा है। 1964 की यह स्पोर्टी कूपे पहली बार फिल्म "गोल्डफिंगर" में दिखाई दी थी जो फ्रेंचाइजी की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक बन गई है। इतने सालों में, इसके आइकॉनिक स्टेटस को देखते हुए इसे और भी कई फिल्मों में दिखाया गया, और इसमें बॉन्ड के कैरेक्टर के हिसाब से कुछ बहुत अच्छे फीचर्स दिखाए गए, जैसे बुलेटप्रूफ ग्लास, एक रडार स्कैनर, एग्जॉस्ट टिप में वॉटर कैनन, ऑयल जेट, मिनी गन, एक माइन डिस्पेंसर और, आइकॉनिक इजेक्टर सीटें, जिन्हें गियर लीवर के नीचे लाल बटन से कंट्रोल किया जाता है!

1963 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में लॉन्च हुई इस कार में 4.0-लीटर, 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन था जो 329 पीएस की पावर देता था। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 3-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया था। यह कार केवल 8 सेकंड में 0 से 97 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी और इसकी टॉप स्पीड 233 किमी/घंटे थी।

Lotus Esprit S1

"द स्पाई हू लव्ड मी" फिल्म में दिखी यह कार फ्रेंचाइजी में पहली और एकमात्र बार नजर आई थी, लेकिन इसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। यह एक ऐसी कार थी जो एक पनडुब्बी में बदल सकती थी। पानी के नीचे इसके पहियों की जगह पंख और पतवार आ जाते थे। इसमें सी-टू-एयर मिसाइल कमांड स्क्रीन, इन-बिल्ट टॉरपीडो, 360-डिग्री पेरिस्कोप, सीमेंट स्प्रेयर और एक अंडरवाटर माइन सिस्टम जैसे कमाल के फीचर्स थे।

इसका वेज-शेप डिजाइन जियोर्जेटो जिउजियारो ने तैयार किया था। S1 को 1975 में लॉन्च किया गया था। इसमें केबिन के पीछे 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 162 पीएस की पावर जनरेट करता था। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने वाली इस कार का वजन 900 किलोग्राम था, और यह 6.8 सेकंड में 0-97 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेती थी। इसकी टॉप स्पीड 222 किमी/घंटे थी।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में इस्तेमाल की गई असली एस्प्री अब एलन मस्क के पास है, जिन्होंने इसे 2013 की नीलामी में 5,50,000 पाउंड में खरीदा था।

Land Rover Series III

यह रफ एंड टफ एसयूवी "द लिविंग डेलाइट्स" और "नो टाइम टू डाई" जैसी फिल्मों में दिखाई दी। "द लिविंग डेलाइट्स" के प्री-टाइटल सीक्वेंस में, एक हत्यारा इसे चलाता है और बॉन्ड उससे लटका रहता है। वहीं, "नो टाइम टू डाई" में यह बॉन्ड की पर्सनल गाड़ी के तौर पर नजर आती है।

लैंड रोवर सीरीज III की 1970 और 80 के दशक में लगभग 15 साल के प्रोडक्शन रन में करीब 4.4 लाख यूनिट्स बिकीं। इसमें 3.5-लीटर वी8 पेट्रोल इंजन सहित कई पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध थे। यह परमानेंट 4-व्हील ड्राइव और सेंट्रल लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ आती थी।

Aston Martin DB10

यह कार खास तौर पर "स्पेक्ट्रे" फिल्म के लिए बनाई गई थी। फिल्म में इसका पीछा विलेन हिंक्स अपनी जगुआर सी-एक्स75 कॉन्सेप्ट कार में करता है, जो रोम की सड़कों पर एक यादगार चेज सीक्वेंस बनाता है। यह पहली कार थी जिसे विशेष रूप से एक बॉन्ड फिल्म के लिए डिजाइन और बनाया गया था।

इसकी अभी तक सिर्फ 10 यूनिट बनी हैं, और 8 फिल्म प्रोडक्शन के लिए चुनी गई हैं, DB10 शायद इस लिस्ट में सबसे मुश्किल कार है। यह कार एक मॉडिफाइड वी8 वैंटेज प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, हालांकि इसका व्हीलबेस लंबा है, और इसमें 4.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड वी8 पेट्रोल इंजन है जो एस्टन मार्टिन के अनुसार इसे 4.7 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ले जाता है, और इसकी टॉप स्पीड 306 किलोमीटर प्रति घंटे है।

BMW Z8

"द वर्ल्ड इज नॉट इनफ" फिल्म में बॉन्ड ने इस खूबसूरत कन्वर्टिबल को कुछ समय के लिए चलाया। हालांकि इसमें कोई खास "कूल ट्रिक" नहीं थी, लेकिन फिल्म के एक रोमांचक सीन में एक हेलीकॉप्टर के पेड़ काटने वाले आरे से इसके दो टुकड़े हो जाते हैं।

कोडनेम ई52 वाली BMW Z8 अपने रेट्रो डिजाइन, कन्वर्टिबल बॉडी स्टाइल और शानदार पावरट्रेन की वजह से आज भी कारों के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह केवल तीन साल तक ही बिकी और इसकी 6,000 से भी कम यूनिट्स बनीं। इसका एक कारण साल 2000 में इसकी 1,28,000 डॉलर की भारी कीमत भी थी। इसमें 4.9-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड वी8 इंजन लगा था, जो 4.7 सेकंड में 0-100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकता था। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटे पर सीमित थी।

Aston Martin V12 Vanquish (VanishQ)

"डाई अनदर डे" फिल्म में दिखी इस कार को "VanishQ" के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म का सबसे मशहूर चेज सीक्वेंस एक जमी हुई झील पर फिल्माया गया था, जिसमें यह कार शामिल थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में इसकी भूमिका DB5 की याद दिलाती है, क्योंकि इसमें भी एक इजेक्टर सीट थी। इसके सबसे खास गैजेट्स में एक एडैप्टिव कैमोफ्लाज सिस्टम था, जो इसे लगभग अदृश्य बना देता था। इसके अलावा इसमें फ्रंट-माउंटेड हीट-सीकिंग मिसाइलें, कीलों वाले आइस टायर और टारगेट-सीकिंग शॉटगन भी थे।

पहली पीढ़ी की Vanquish 2001 में लॉन्च हुई थी और यह एस्टन मार्टिन की लाइनअप में टॉप पर थी। यह कंपनी की पहली कार थी जिसे पूरी तरह से इयान कैलुम ने डिजाइन किया था। इसमें कंपनी का उस समय का सबसे शक्तिशाली वी12 इंजन लगा था, जो 466 पीएस की पावर देता था। यह 4.5 सेकंड में 0-97 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी और इसकी टॉप स्पीड 306 किमी/घंटे थी।

Aston Martin V8 Vantage

यह क्लासिक मसल कार दो बॉन्ड फिल्मों में नजर आई। "द लिविंग डेलाइट्स" में इसका कन्वर्टिबल "वोलेंटे" वर्जन था, जबकि "नो टाइम टू डाई" में स्टैंडर्ड कूपे वर्जन दिखाई दिया। यह कार अपने पावरफुल लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके गैजेट्स भी काफी प्रभावशाली थे, जिनमें फ्रंट-माउंटेड मिसाइल लॉन्चर, नंबर प्लेट के पीछे छिपा एक रॉकेट बूस्टर और एक सेल्फ-डिस्ट्रक्ट सिस्टम शामिल था।

1977 में लॉन्च होने पर इसे "ब्रिटेन की पहली सुपरकार" कहा गया था। इसका 5.3-लीटर वी8 इंजन इसे 270 किमी/घंटे की टॉप स्पीड देता था। बाद के अपडेट्स में इसे 6.3-लीटर वी8 इंजन मिला, जो 456 पीएस की पावर देता था। इस वर्जन ने गिनीज बुक में "दुनिया की सबसे तेज स्वतंत्र रूप से रोड-टेस्ट की गई प्रोडक्शन कार" का खिताब भी हासिल किया था।

BMW 750iL

"टुमॉरो नेवर डाइस" में बॉन्ड को क्यू-ब्रांच द्वारा यह कार दी गई थी। यह एक एक्जीक्यूटिव सेडान थी, जो बॉन्ड की सामान्य स्पोर्ट्स कार या कन्वर्टिबल पसंद से काफी अलग थी। फिल्म के जर्मनी वाले दृश्यों में इसका इस्तेमाल किया गया था। यह कार गैजेट्स से भरी हुई थी। इसमें पैसेंजर एयरबैग डिब्बे के पीछे एक फिंगरप्रिंट-प्रोटेक्टेड सेफ, एक केबल-कटिंग डिवाइस और रूफ-माउंटेड रॉकेट लॉन्चर था। सबसे खास बात यह थी कि कार सहित इसके सभी गैजेट्स को बॉन्ड के सोनी एरिक्सन फोन से रिमोट-कंट्रोल किया जा सकता था।

1994 की BMW 7 सीरीज को आज भी इसकी सबसे सराही गई पीढ़ियों में से एक गिना जाता है। इसमें 5.4-लीटर वी12 पेट्रोल इंजन लगा था, जो इसे 6.3 सेकंड में 0-97 किमी/घंटे की रफ्तार देता था।

Aston Martin DBS V12

यह कार पहली पीढ़ी की Vanquish की जगह आई और "कैसिनो रॉयल" व "क्वांटम ऑफ सोलेस" फिल्मों में दिखाई दी। इन फिल्मों में गैजेट्स पर कम जोर दिया गया था, इसलिए इसमें केवल एक इन-बिल्ट डिफाइब्रिलेटर और एक अतिरिक्त बंदूक रखने की जगह थी। हालांकि, इस कार ने एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनाया। "कैसिनो रॉयल" की शूटिंग के दौरान, इसने सात कैनन-असिस्टेड बैरल रोल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो किसी भी कार के लिए एक अविश्वसनीय स्टंट था।

DBS में एक स्लीक और मैच्योर लुक था, जो उस कर्वी Vanquish से अलग था जिसे इसने रिप्लेस किया था। इसमें 5.9-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड “वी8” इंजन लगा था जो 517 पीएस की पावर देता था। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया था। यह 4.3 सेकंड में 0-100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी और इसकी टॉप स्पीड 307 किमी/घंटे थी।

Alfa Romeo GTV6

"ऑक्टोपसी" फिल्म में यह इटैलियन कार नजर आई थी। यह क्यू-ब्रांच की कार नहीं थी, बल्कि बॉन्ड इसे तब चुराता है जब वह विलेन "कमाल खान" का पीछा कर रहा होता है, जो एक सर्कस में परमाणु बम की तस्करी करने की कोशिश कर रहा होता है। यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसके कुछ दृश्य भारत में शूट किए गए थे, जिससे यह देश में शूट की गई इकलौती बॉन्ड फिल्म बन गई।

GTV6, Alfetta का हाई-परफॉर्मेंस वर्जन था। इसमें 2.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड वी6 इंजन था, जिसे बाद में ट्विन-टर्बो वर्जन में भी पेश किया गया, जो 233 पीएस तक की पावर देता था। इसके "डी डियोन" रियर सस्पेंशन की वजह से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 50:50 था, जो इसे तंग मोड़ों पर बेहतरीन संतुलन और हैंडलिंग प्रदान करता था।

कारदेखो का क्या है कहना

गैजेट से भरी DB5 से लेकर सबमरीन से बनी एस्प्रिट तक, 25 फिल्मों में, 6 दशक और एक बहुत ही शानदार गैराज के बाद, बॉन्ड की कारें उतनी ही इस कहानी का हिस्सा हैं जितना कि वह खुद। अमेजन एमजीएम स्टूडियो ने डेनिस विलेन्यूवे की आने वाली फिल्म के लिए रॉबर्ट पैटिनसन को ऑफिशियली अगला जेम्स बॉन्ड नाम दिया है, हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट में कौनसी कार हमारा इंतजार कर रही है, यह देखते हुए कि अब तक इस कैरेक्टर का गैराज कितना आइकॉनिक और शानदार रहा है।

अगर आप एक दिन के लिए जेम्स बॉन्ड होते, तो आप इनमें से कौनसी कार चुनते? हमारे लिए, यह निश्चित रूप से OG Aston Martin DB5 होनी चाहिए!