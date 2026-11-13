नई 2027 टाटा नेक्सन के केबिन की फोटो हुई लीक, जानिए क्या कुछ नजर आया

published on नवंबर 13, 2026 17:57 ist

last updated on Nov 13, 2026 17:57 IST

published on Nov 13, 2026 17:57 IST

टाटा नेक्सन भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है, लेकिन सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए अब इसे एक बड़े अपडेट की जरूरत है। टाटा मोटर्स अगली पीढ़ी की 2027 नेक्सन पर काम कर रही है, जिसे हाल ही में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार, इसके इंटीरियर की झलक सामने आई है, जिससे नई टाटा कार के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। चलिए देखते हैं कि नई स्पाई तस्वीरों से क्या कुछ पता चला है।

अंदर क्या कुछ दिखा?

टेस्टिंग के दौरान दिखी कार में डैशबोर्ड का ऊपरी हिस्सा साफ नजर आया। इन तस्वीरों से यह कन्फर्म हो गया है कि नई 2027 नेक्सन में टाटा टियागो और टाटा एरिस की तरह दो फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले मिलेंगे। एक डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होगा और दूसरा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले का काम करेगा। हालांकि, अभी इन स्क्रीन के साइज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि ये मौजूदा मॉडल से बड़े या बेहतर रेजोल्यूशन वाले हो सकते हैं। तुलना के लिए, मौजूदा नेक्सन में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यह मौजूदा मॉडल वाला ही टू-स्पोक डिजाइन है, जिस पर चमकीला टाटा लोगो दिया गया है। यह डिजाइन अब टाटा की नई गाड़ियों की पहचान बन चुका है। इंटीरियर में डोर पैड्स और सेंटर कंसोल में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ताकि केबिन को एक फ्रेश और मॉडर्न फील दिया जा सके। इसके अलावा, हालिया स्पाई शॉट्स में दो और बाहरी अपडेट्स भी दिखे हैं - नए डिजाइन वाले 5-स्पोक अलॉय व्हील्स और सबसे जरूरी रियर डिस्क ब्रेक्स, जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2027 टाटा नेक्सन बाहर से कैसी दिखेगी तो इस लिंक पर क्लिक करें।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

न्यू टाटा नेक्सन कार में कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीटें, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं, जो इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियों में पहले से मौजूद हैं।

इसके अलावा, मौजूदा नेक्सन के कई प्रीमियम फीचर्स भी इसमें बने रहेंगे, जैसे:

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

पैनोरमिक सनरूफ

आगे वेंटिलेटेड सीटें

कूल्ड ग्लवबॉक्स

फ्रंट वायरलेस चार्जर

एयर प्यूरीफायर

सेफ्टी के मामले में टाटा हमेशा से आगे रही है और नई नेक्सन से भी यही उम्मीद है। इसमें मौजूदा मॉडल के सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और डैशकैम (360-डिग्री कैमरे के जरिए काम करने वाला) मिलना जारी रहेगा। सबसे बड़ा अपडेट एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसके मौजूदा वर्जन से ज्यादा एडवांस्ड होने की उम्मीद है।

इंजन और परफॉर्मेंस

टाटा नेक्सन 2027 मॉडल में पावरट्रेन के विकल्प मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी 1.5-लीटर टर्बो डीजल पावर 120 पीएस 100 पीएस 115 पीएस टॉर्क 170 एनएम 170 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

नई जनरेशन की टाटा नेक्सन की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख के आसपास हो सकती है। इसे 2027 में किसी समय लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

इसका मुकाबला पहले की तरह महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक, हुंडई वेन्यू, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

मौजूदा टाटा नेक्सन अपने दमदार लुक, फीचर-लोडेड केबिन और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व ईवी जैसे कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ एक बेहतरीन ऑल-राउंडर पैकेज है। हालांकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सोनेट जैसी गाड़ियों से मिल रही कड़ी टक्कर को देखते हुए अब यह अपडेट की हकदार है।

अब तक सामने आई स्पाई तस्वीरों से लगता है कि टाटा अगली पीढ़ी की नेक्सन को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नया इंटीरियर लेआउट और एडवांस्ड फीचर्स इसे एक बार फिर सेगमेंट का किंग बना सकते हैं। उम्मीद है कि इन मैकेनिकल और फीचर अपडेट्स के साथ-साथ टाटा अपनी आफ्टर-सेल्स सर्विस और गाड़ियों की फिट-एंड-फिनिश पर भी ध्यान देगी, ताकि ग्राहकों के लिए ओनरशिप अनुभव और भी बेहतर हो सके। प्रोडक्शन मॉडल को देखना वाकई दिलचस्प होगा।