टाटा कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026: टियागो और सफारी की डिमांड बढ़ी!

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Published On सितंबर 20, 2026 19:32 ist

Sep 20, 2026 19:32 IST

last updated on Sep 20, 2026 19:32 IST

Sep 20, 2026 19:31 IST

published on Sep 20, 2026 19:31 IST

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टाटा ने हमेशा फीचर से भरपूर अच्छे प्रोडक्ट्स पेश किए हैं, फिर वो चाहे डीजल इंजन वाले हों, इलेक्ट्रिक हों, या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी वाले हों, कंपनी ने पैसेंजर गाड़ियों के अपने बड़े पोर्टफोलियो से आपको कवर किया है।

आज, हम टाटा कार कंपनी के सेल्स नंबर देखेंगे और जानेंगे कि अगस्त 2026 में किस टाटा कार ने कैसा परफॉर्म किया:

रैंक मॉडल अगस्त 2026 जुलाई 2026 अगस्त 2025 मासिक वृद्धि/ गिरावट (%) सालाना वृद्धि/ गिरावट (%) 1 पंच/ पंच EV 21,320 21,313 10,704 0% 99% 2 नेक्सन/ नेक्सन EV 18,431 17,471 14,004 5% 32% 3 टियागो/टियागो EV 8,537 7,429 5,250 15% 63% 4 सिएरा/ सिएरा EV 5,622 6,327 0 (-11%) - 5 हैरियर/हैरियर EV 3,577 3,301 3,087 8% 16% 6 अल्ट्रोज 3,047 2,862 3,959 6% (-23%) 7 सफारी 1,953 1,453 1,489 34% 31% 8 कर्व/कर्व EV 1,904 1,697 1,703 12% 12% 9 टिगोर/ टिगोर EV 862 758 805 14% 7% कुल 65,253 62,611 41,001 4% 59%

शुरुआत एक लोकप्रिय छोटी एसयूवी कार पंच और पंच ईवी से करते हैं, जिनकी अगस्त 2026 में 21,320 यूनिट्स बिकी। पिछले साल अगस्त 2025 के मुकाबले, इसकी सेल्स लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे पता चलता है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की बहुत डिमांड है, क्योंकि पंच पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार भी रही।

सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की बात करें तो, नेक्सन और नेक्सन ईवी की अगस्त 2026 में 18,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं और जुलाई 2026 के मुकाबले इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2025 से नेक्सन की बिक्री में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

टियागो और टियागो ईवी को कुछ महीने पहले अपडेट किया गया था, और तब से अगस्त 2026 में इनकी 8,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है। सालाना आधार पर 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो एक हैचबैक के लिए बहुत अच्छी बात है।

टाटा सिएरा और सिएरा ईवी की अगस्त 2026 में 5,622 यूनिट बिकी, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 11 प्रतिशत कम है।

इसके बाद हैरियर और हैरियर ईवी हैं, जिनकी अगस्त 2026 में 3,577 यूनिट्स बिकीं, और मासिक आधार पर बिक्री में 8 प्रतिशत और सालाना आधार पर बिक्री में 16 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है।

प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज की बिक्री में सुधार हो रहा है। अगस्त 2026 में इसकी 3,000 से ज्यादा यूनिट बिकीं, जो जुलाई 2026 की तुलना में 6 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन अगस्त 2025 की तुलना में इसमें 23 प्रतिशत की गिरावट आई है।

फ़्लैगशिप एसयूवी सफारी की अगस्त 2026 में करीब 2,000 यूनिट बिकीं, जो जुलाई 2026 से 34 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, अगस्त 2025 की तुलना में इसमें 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे पता चलता है कि 7 सीटर एसयूवी कार की डिमांड अच्छी है।

कूपे एसयूवी कार कर्व और कर्व ईवी की अगस्त 2026 में 1,904 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 12 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले भी इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

टाटा की कॉम्पैक्ट सेडान की बात करें तो टिगोर और टिगोर ईवी की अगस्त 2026 में 862 यूनिट्स बिकीं और यह जुलाई 2026 के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा है। अगस्त 2025 के मुकाबले, सालाना ग्रोथ 7 प्रतिशत है। कुछ महीने पहले टियागो को अपडेट किया गया था, टियागो जल्द ही टिगोर के भी अपडेट होने की उम्मीद है।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा कारों को भारतीय खरीदारों से हमेशा तारीफ़ मिलती है, क्योंकि बिक्री में बढ़ोतरी निश्चित रूप से महीने दर महीने बढ़ती है। अगस्त 2026 तक कंपनी ने 65,000 से ज्यादा कार बेची, जो पिछले साल के मुकाबले 59 प्रतिशत ज्यादा है।

जैसे-जैसे आगे कई त्योहार आने वाले हैं, टाटा अपने कई प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रही है, और कई नई गाड़ियां भी पाइपलाइन में हैं।