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    टाटा कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026: टियागो और सफारी की डिमांड बढ़ी!

    पंच और टियागो की बिक्री में नए फेसलिफ्ट वर्जन के बाद जबरदस्त उछाल आया है!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 20, 2026 19:32 ist
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    published onSep 20, 2026 19:31 IST
    last updated onSep 20, 2026 19:32 IST
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    Tata Cars Sales Report - August 2026

    टाटा ने हमेशा फीचर से भरपूर अच्छे प्रोडक्ट्स पेश किए हैं, फिर वो चाहे डीजल इंजन वाले हों, इलेक्ट्रिक हों, या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी वाले हों, कंपनी ने पैसेंजर गाड़ियों के अपने बड़े पोर्टफोलियो से आपको कवर किया है।

    आज, हम टाटा कार कंपनी के सेल्स नंबर देखेंगे और जानेंगे कि अगस्त 2026 में किस टाटा कार ने कैसा परफॉर्म किया: 

    रैंक

    मॉडल 

    अगस्त 2026

    जुलाई 2026

    अगस्त 2025

     मासिक वृद्धि/ गिरावट (%)

    सालाना वृद्धि/ गिरावट (%)

    1

    पंच/ पंच EV

    21,320

    21,313

    10,704

    0%

    99%

    2

    नेक्सन/ नेक्सन EV

    18,431

    17,471

    14,004

    5%

    32%

    3

    टियागो/टियागो EV

    8,537

    7,429

    5,250

    15%

    63%

    4

    सिएरा/ सिएरा EV

    5,622

    6,327

    0

    (-11%)

    -

    5

    हैरियर/हैरियर EV

    3,577

    3,301

    3,087

    8%

    16%

    6

    अल्ट्रोज

    3,047

    2,862

    3,959

    6%

    (-23%)

    7

    सफारी 

    1,953

    1,453

    1,489

    34%

    31%

    8

    कर्व/कर्व EV

    1,904

    1,697

    1,703

    12%

    12%

    9

    टिगोर/ टिगोर EV

    862

    758

    805

    14%

    7%
     

    कुल

    65,253

    62,611

    41,001

    4%

    59%

    शुरुआत एक लोकप्रिय छोटी एसयूवी कार पंच और पंच ईवी से करते हैं, जिनकी अगस्त 2026 में 21,320 यूनिट्स बिकी। पिछले साल अगस्त 2025 के मुकाबले, इसकी सेल्स लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे पता चलता है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की बहुत डिमांड है, क्योंकि पंच पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार भी रही।

    Tata Punch

    सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की बात करें तो, नेक्सन और नेक्सन ईवी की अगस्त 2026 में 18,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं और जुलाई 2026 के मुकाबले इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2025 से नेक्सन की बिक्री में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

    Tata Nexon

    टियागो और टियागो ईवी को कुछ महीने पहले अपडेट किया गया था, और तब से अगस्त 2026 में इनकी 8,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है। सालाना आधार पर 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो एक हैचबैक के लिए बहुत अच्छी बात है।

    Tata Tiago EV

    टाटा सिएरा और सिएरा ईवी की अगस्त 2026 में 5,622 यूनिट बिकी, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 11 प्रतिशत कम है।

    Tata Sierra EV

    इसके बाद हैरियर और हैरियर ईवी हैं, जिनकी अगस्त 2026 में 3,577 यूनिट्स बिकीं, और मासिक आधार पर बिक्री में 8 प्रतिशत और सालाना आधार पर बिक्री में 16 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है।

    Tata Harrier

    प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज की बिक्री में सुधार हो रहा है। अगस्त 2026 में इसकी 3,000 से ज्यादा यूनिट बिकीं, जो जुलाई 2026 की तुलना में 6 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन अगस्त 2025 की तुलना में इसमें 23 प्रतिशत की गिरावट आई है।

    Tata Altroz

    फ़्लैगशिप एसयूवी सफारी की अगस्त 2026 में करीब 2,000 यूनिट बिकीं, जो जुलाई 2026 से 34 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, अगस्त 2025 की तुलना में इसमें 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे पता चलता है कि 7 सीटर एसयूवी कार की डिमांड अच्छी है।

    Tata Altroz

    कूपे एसयूवी कार कर्व और कर्व ईवी की अगस्त 2026 में 1,904 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 12 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले भी इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

    Tata Curvv EV

    टाटा की कॉम्पैक्ट सेडान की बात करें तो टिगोर और टिगोर ईवी की अगस्त 2026 में 862 यूनिट्स बिकीं और यह जुलाई 2026 के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा है। अगस्त 2025 के मुकाबले, सालाना ग्रोथ 7 प्रतिशत है। कुछ महीने पहले टियागो को अपडेट किया गया था, टियागो जल्द ही टिगोर के भी अपडेट होने की उम्मीद है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    टाटा कारों को भारतीय खरीदारों से हमेशा तारीफ़ मिलती है, क्योंकि बिक्री में बढ़ोतरी निश्चित रूप से महीने दर महीने बढ़ती है। अगस्त 2026 तक कंपनी ने 65,000 से ज्यादा कार बेची, जो पिछले साल के मुकाबले 59 प्रतिशत ज्यादा है।

    जैसे-जैसे आगे कई त्योहार आने वाले हैं, टाटा अपने कई प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रही है, और कई नई गाड़ियां भी पाइपलाइन में हैं।

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    सोनू
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