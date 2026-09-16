भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार: अगस्त में Tata Punch, Maruti Fronx और Hyundai Venue जैसी गाड़ियों का रहा दबदबा

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार: अगस्त में Tata Punch, Maruti Fronx और Hyundai Venue जैसी गाड़ियों का रहा दबदबा
किआ सोनेट, जिसका न्यू जनरेशन अपडेट होने वाला है, अभी भी सेल्स चार्ट में एक मजबूत पोजिशन बनाए हुए है!
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भारतीय कार बाजार में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है, और यह ट्रेंड सेल्स के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। एंट्री-लेवल बजट से लेकर फ्लैगशिप मॉडल्स तक, हर सेगमेंट में SUV उपलब्ध हैं, लेकिन सब-4-मीटर SUV कैटेगरी ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनी हुई है। अगस्त 2026 में भी इस सेगमेंट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें Tata Punch ने एक बार फिर बाजी मारी। वहीं, Maruti, Hyundai और Mahindra के मॉडल्स ने भी मजबूत बिक्री दर्ज की है। यहां अगस्त 2026 में भारत में बिकने वाली टॉप 10 सब-कॉम्पैक्ट SUV की लिस्ट और उनके सेल्स का पूरा विश्लेषण दिया गया है।
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 एसयूवी कार
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रैंक
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मॉडल
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अगस्त 2026
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जुलाई 2026
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अगस्त 2025
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मासिक ग्रोथ (%)
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सालाना ग्रोथ (%)
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1
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टाटा पंच
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21,320
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21,313
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10,704
|
0%
|
99.2%
|
2
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मारुति फ्रॉन्क्स
|
18,730
|
19,473
|
12,422
|
-3.8%
|
50.8%
|
3
|
टाटा नेक्सन
|
18,431
|
17,471
|
14,004
|
+5.5%
|
31.6%
|
4
|
मारुति ब्रेजा
|
15,288
|
12,055
|
13,620
|
+26.8%
|
12.2%
|
5
|
हुंडई वेन्यू
|
11,365
|
11,095
|
8,109
|
+2.4%
|
40.2%
|
6
|
किआ सोनेट
|
9,048
|
8,913
|
7,741
|
+1.5%
|
16.9%
|
7
|
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
|
8,302
|
9,429
|
5,521
|
-11.9%
|
50.4%
|
8
|
हुंडई एक्सटर
|
8,157
|
6,810
|
5,061
|
+19.7%
|
61.2%
|
9
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स्कोडा कायलाक
|
3,590
|
3,727
|
3,099
|
-3.7%
|
15.8%
|
10
|
टोयोटा टाइजर
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2,863
|
2,470
|
2,683
|
+15.9%
|
6.7%
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Tata Punch: Tata Punch न केवल इस सेगमेंट की, बल्कि देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। अगस्त में इसकी 21,320 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई 2026 के आंकड़ों के लगभग बराबर हैं। हालांकि, पिछले साल इसी महीने की तुलना में इसकी बिक्री में 99.2 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा Punch ICE और EV दोनों मॉडल्स की कुल बिक्री को दर्शाता है।
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Maruti Fronx: Maruti की स्टाइलिश क्रॉसओवर एसयूवी Fronx, 18,730 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। जुलाई के मुकाबले इसकी बिक्री में 3.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है, लेकिन सालाना आधार पर इसने 50.8 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दिखाई है।
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Tata Nexon: Tata की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार Nexon, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अगस्त में इसकी 18,431 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई के मुकाबले 5.5 प्रतिशत की ग्रोथ है। पिछले साल की तुलना में भी Nexon की बिक्री में 31.6 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। इन आंकड़ों में Nexon के पेट्रोल, डीजल और EV मॉडल्स शामिल हैं।
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Maruti Brezza: Maruti Brezza ने अगस्त में 15,288 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया। जुलाई के मुकाबले इसकी बिक्री में 26.8 प्रतिशत का उछाल आया, जो इसे महीने के टॉप गेनर्स में से एक बनाता है। सालाना आधार पर भी इसकी बिक्री में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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Hyundai Venue: Hyundai की पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Venue ने अगस्त में 11,365 यूनिट्स की बिक्री की। यह जुलाई के आंकड़ों के मुकाबले 2.4 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी है। वहीं, पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री 40.2 प्रतिशत बढ़ी है।
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Kia Sonet: Kia Sonet का जनरेशन अपडेट जल्द ही आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यह मॉडल मजबूती से टिका हुआ है। अगस्त में इसकी 9,048 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई के मुकाबले 1.5 प्रतिशत की मामूली बढ़त है। सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 16.9 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई है।
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Mahindra XUV 3XO: Mahindra की हाल ही में अपडेट हुई XUV 3XO ने 8,302 यूनिट्स की बिक्री के साथ इस लिस्ट में सातवां स्थान हासिल किया है। हालांकि, जुलाई के मुकाबले इसकी बिक्री में 11.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन पिछले साल के मॉडल की तुलना में इसने 50.4 प्रतिशत की शानदार सालाना ग्रोथ हासिल की है।
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Hyundai Exter: Hyundai की माइक्रो-एसयूवी Exter की अगस्त में 8,157 यूनिट्स बिकी। जुलाई के मुकाबले इसकी बिक्री में 19.7% की बढ़ोतरी हुई। सालाना आधार पर भी Exter ने 61.2% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है।
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Skoda Kylaq: Skoda का टॉप-सेलिंग मॉडल Kylaq इस लिस्ट में नौवें स्थान पर है। अगस्त में इसकी 3,590 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई के मुकाबले 3.7% की गिरावट है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री 15.8% बढ़ी है।
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Toyota Taisor: लिस्ट में आखिरी स्थान Toyota Taisor का है, जिसकी 2,863 यूनिट्स बिकी हैं। यह Fronx पर बेस्ड मॉडल है और इसने जुलाई के मुकाबले 15.9% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 6.7% की बढ़ोतरी हुई है।
कारदेखो का क्या है कहना
सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट ने अगस्त के महीने में मिला-जुला प्रदर्शन किया है। कुछ मॉडल्स ने जहां महीने-दर-महीने गिरावट देखी, वहीं कुछ ने शानदार ग्रोथ दर्ज की। ऐसा हो सकता है कि कुछ ग्राहक त्योहारी सीजन का इंतजार कर रहे हों, जब कंपनियां आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट पेश करती हैं। इसके बावजूद, Tata Punch, Maruti Brezza और Hyundai Exter जैसे मॉडल्स ने मजबूत बिक्री के आंकड़े दिखाए हैं, जो इस सेगमेंट की निरंतर मांग को दर्शाता है। Volkswagen ने भी अगले साल तक इस सेगमेंट में अपनी एंट्री की घोषणा कर दी है, जिससे ग्राहकों के लिए विकल्प और बढ़ जाएंगे।
सब-कॉम्पैक्ट SUV पर आपकी क्या राय है? क्या ये अच्छे ऑल-राउंडर्स हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा कर सकते हैं।