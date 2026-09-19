मारुति बलेनो, स्विफ्ट और डिजायर सीएनजी-एएमटी के साथ लॉन्च

Published On सितंबर 19, 2026 12:34 ist

last updated on Sep 19, 2026 12:34 IST

published on Sep 19, 2026 12:34 IST

कम रनिंग कॉस्ट और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का आराम, यह कॉम्बिनेशन भारतीय मिडिल क्लास कार खरीदारों के लिए लंबे समय से एक सपना रहा है। मारुति एस ने आखिरकार इस सपने को हकीकत में बदलते हुए अपनी तीन सबसे पॉपुलर कार: बलेनो, स्विफ्ट और डिजायर के एस-सीएनजी वेरिएंट्स में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) का ऑप्शन दे दिया है। अब तक, फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध थी, लेकिन अब एएमटी का विकल्प भी शामिल हो गया है।

बढ़ती फ्यूल की कीमतों और शहरी ट्रैफिक के बीच, ऑटोमैटिक कार की डिमांड तेजी से बढ़ी है। वहीं, कम खर्च के लिए सीएनजी एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरा है। इन दोनों जरूरतों को एक साथ पूरा करते हुए, मारुति ने यह बड़ा कदम उठाया है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है जो सीएनजी की बचत तो चाहते थे, लेकिन शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में क्लच दबा-दबाकर थकना नहीं चाहते थे। चलिए, इन नए वेरिएंट्स की कीमत, परफॉर्मेंस और बाकी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं।

मारुति बलेनो सीएनजी एएमटी

मारुति बलेनो अपने प्रीमियम फील, स्पेस और फीचर्स के लिए जानी जाती है। अब इसमें सीएनजी के साथ एएमटी का कॉम्बिनेशन जुड़ने से इसकी अपील और भी बढ़ गई है, खासकर उन नए ड्राइवरों के लिए जो एक स्टाइलिश और चलाने में आसान कार चाहते हैं। शहर में ड्राइविंग के लिए एएमटी गियरबॉक्स एक वरदान की तरह है, और सीएनजी के साथ यह जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी।

वेरिएंट कीमत डेल्टा सीएनजी एएमटी 8.32 लाख रुपये जेटा सीएनजी एएमटी घोषणा होनी बाकी

कंपनी का दावा है कि यह बलेनो सीएनजी 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देगी।

यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अपनी पहली कार खरीद रहे हैं और जिसका रनिंग कॉस्ट भी कम हो। बलेनो का प्रीमियम केबिन और आरामदायक राइड इसे अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है।

मारुति स्विफ्ट सीएनजी एएमटी

मारुति स्विफ्ट हमेशा से ही अपने फन-टू-ड्राइव नेचर और स्पोर्टी डिजाइन के लिए युवाओं और पहली बार कार खरीदने वालों की पसंदीदा रही है। अब सीएनजी के साथ एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन आने से यह उन लोगों को भी आकर्षित करेगी जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ बचत को भी प्राथमिकता देते हैं। शहर में रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने वालों के लिए स्विफ्ट सीएनजी एएमटी एक परफेक्ट पैकेज हो सकती है।

वेरिएंट कीमत वीएक्सआई सीएनजी एएमटी 7.92 लाख रुपये वीएक्सआई (ओ) सीएनजी एएमटी 8.18 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी एएमटी 8.86 लाख रुपये

स्विफ्ट सीएनजी एएमटी के लिए कंपनी 35.34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है।

जो लोग एक ऐसी हैचबैक चाहते हैं जो चलाने में मजेदार हो, दिखने में स्टाइलिश हो और जिसका खर्च भी कम हो, उनके लिए स्विफ्ट का यह नया वेरिएंट एक शानदार विकल्प है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और फुर्तीला नेचर इसे भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों के लिए आइडियल बनाता है।

मारुति डिजायर सीएनजी एएमटी

मारुति डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार है और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच इसकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। सीएनजी और एएमटी का कॉम्बिनेशन इस कार को और भी ज्यादा फायदेमंद बना देगा।

वेरिएंट कीमत वीएक्सआई सीएनजी एएमटी 8.53 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी एएमटी 9.54 लाख रुपये

डिजायर अपने सेगमेंट में माइलेज किंग है, और इसका सीएनजी वेरिएंट 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की जबरदस्त एफिशिएंसी का दावा करता है।

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

तीनों कारों में एक जैसे पावरट्रेन हैं। इनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 55-लीटर (पानी के बराबर) सीएनजी टैंक शामिल है।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

सीएनजी कार की बढ़ती लोकप्रियता ने कार कंपनियों को इस सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देने के लिए प्रेरित किया है। अब तक, टाटा मोटर्स ही एकमात्र कंपनी थी जो अपनी टियागो और टिगोर जैसी कारों में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी के साथ एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दे रही थी। अब मारुति सुजुकी, जो सीएनजी सेगमेंट की लीडर है, ने भी इस कॉम्बिनेशन को अपनी तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में पेश कर दिया है। यह कदम निश्चित रूप से सीएनजी ऑटोमैटिक कार की मांग को और बढ़ावा देगा।

हालांकि, एक ऐसा एरिया है जहां सुधार की गुंजाइश नजर आती है। मारुति ने इन कारों में पारंपरिक सीएनजी टैंक का इस्तेमाल किया है जो बूट स्पेस का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है। अगर कंपनी अपनी नई ब्रेजा और फ्रॉन्क्स की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक का इस्तेमाल करती, तो ग्राहकों को पूरा बूट स्पेस इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता। उम्मीद है कि भविष्य के मॉडल्स में हमें यह देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर, यह एक स्वागत योग्य कदम है जो ग्राहकों को बचत और सुविधा का एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है।

मारुति के इस नए पावरट्रेन ऑप्शन के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।