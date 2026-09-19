2026 किआ कैरेंस सीएनजी और कैरेंस क्लाविस सीएनजी हुई लॉन्च, 12.12 लाख रुपये रखी गई शुरूआती कीमत

Published On सितंबर 19, 2026 12:07 ist

Sep 19, 2026 12:07 IST

last updated on Sep 19, 2026 12:07 IST

Sep 19, 2026 11:59 IST

published on Sep 19, 2026 11:59 IST

किया इंडिया ने आखिरकार भारत में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ लंबे समय से इंतज़ार की जा रही कैरेंस और कैरेंस क्लाविस को लॉन्च कर दिया है। कार बनाने वाली कंपनी ने पहले इन्हें 'किया इंस्पिरेशन डे 2026' इवेंट में शोकेस किया था और बाद में कुछ जानकारी भी कंफर्म की थी। अब, इन वर्जन को उन खरीदारों के लिए पेश किया गया है जो कम-स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट चाहते हैं और फ्यूल का किफायती विकल्प ढूंढ रहे हैं। यहां सभी ज़रूरी जानकारी दी गई है:

कीमत और वेरिएंट

कैरेंस सीएनजी सिर्फ़ एक 'प्रीमियम (ओ)' वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि कैरेंस क्लाविस सीएनजी में एचटीई और एचटीई(ओ) ट्रिम का विकल्प मिलता है। इनकी कीमतों की पूरी जानकारी यहां दी गई है:

किआ कैरेंस सीएनजी किआ कैरेंस क्लाविस सीएनजी वेरिएंट कीमत वेरिएंट कीमत प्रीमियम(ओ) एमटी 12.12 लाख रुपये एचटीई एमटी 12.39 लाख रुपये - - एचटीई(ओ) एमटी 13.35 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम के अनुसार

कैरेंस सीएनजी की कीमत इसके पेट्रोल-ओनली वेरिएंट के मुकाबले 1 लाख रुपये ज़्यादा है।

ज़्यादा प्रीमियम कैरेंस क्लाविस सीएनजी के लिए भी, पेट्रोल-ओनली वर्जन के मुकाबले कीमत में 1 लाख रुपये का ही अंतर है।

दोनों कारों की बुकिंग ऑफिशियल डीलरशिप और किआ की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गई है।

2026 किआ कैरेंस सीएनजी और कैरेंस क्लाविस सीएनजी: क्या बदला है?

फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी किट लगने से कुछ नए फ़ीचर्स जुड़े हैं जो दोनों एमपीवी में एक जैसे हैं। इनमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4.2-इंच टीएफटी एमआईडी में सीएनजी के लिए डीटीई (डिस्टेंस टू एम्प्टी) गेज, अंदर सीएनजी फ़्यूल बदलने का स्विच, ज़्यादा वज़न के हिसाब से री-ट्यून किया गया सस्पेंशन और तीसरी लाइन की सीटों के लिए बदला हुआ रिक्लाइन एंगल शामिल है।

इन बदलावों के अलावा, इक्विपमेंट के मामले में दोनों एमपीवी अपने पेट्रोल-ओनली ट्रिम्स जैसी ही हैं। इनमें 7-सीटर लेआउट भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं। खास बात यह है कि सीएनजी वर्ज़न में भी स्पेयर टायर दिया गया है, जबकि इसमें बाई-फ्यूल किट के लिए जगह की जरूरत होती है।

पावरट्रेन

इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट दी गई है, जो लॉन्च के समय से ही दोनों एमपीवी में मिल रहा है। इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स नीचे दी गई हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+ सीएनजी पावर 115 पीएस (पेट्रोल)/ 96 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 144 एनएम (पेट्रोल)/ 123 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी

एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीएनजी पर कारें चलाने से परफॉर्मेंस लेवल में 19 पीएस और 21 एनएम की कमी आती है।

कंपेरिजन

कैरेंस और कैरेंस क्लैविस का मुकाबला मारुति अर्टिगा और एक्सएल6, टोयोटा रुमियन और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी एमपीवी से है।

कारदेखो ओपिनियन

फ्लीट ऑपरेटर्स और प्राइवेट खरीदारों, दोनों के बीच पॉपुलर कैरेंस सीएनजी और कैरेंस क्लाविस सीएनजी, कम बजट वाले खरीदारों के लिए एक किफायती पावरट्रेन ऑप्शन देती हैं। हाल ही में फ्यूल के तौर पर सीएनजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, हमें यकीन है कि दोनों एमपीवी को काफी खरीदार मिलेंगे। साथ ही, 1 लाख रुपये का एक्स्ट्रा प्राइस भी सही लगता है, खासकर इसमें मिलने वाले बड़े 60-लीटर सीएनजी टैंक को देखते हुए।

हालांकि, इसी सेगमेंट में दूसरी कंपनियां अंडरबॉडी और डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी ला रही हैं, तो हमारी इच्छा है कि किआ भी ऐसा ही करती और पावरट्रेन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देती। अगर सीएनजी किट को ऊंचे वेरिएंट्स में भी पेश किया जाता, तो इसकी अपील और भी बढ़ सकती थी।

कैरेंस सीएनजी और कैरेंस क्लाविस सीएनजी के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं!