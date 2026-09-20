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    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी को चलाने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

    स्मूथ, शानदार और आरामदायक—इलेक्ट्रिक हेक्टर आपके परिवार के लिए एकदम सही eSUV हो सकती है!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 20, 2026 08:36 ist
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    published onSep 20, 2026 08:36 IST
    last updated onSep 20, 2026 08:36 IST
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    MG Hector Tomahawk EV

    साल 2026 में भारत के कार बाजार में कई इलेक्ट्रिक गाड़ी ने दस्तक दी, और इस लिस्ट में सबसे नया नाम एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी का है। हेक्टर, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के लिए 2019 में भारत में अपनी शुरुआत के बाद से ही लेकप्रिय प्रोडक्ट रहा है। हाल ही हमने इसके नए इलेक्ट्रिक वर्जन हेक्टर टॉमहॉक ईवी का टेस्ट किया है। क्या टॉमहॉक ईवी एक प्रैक्टिकल, आरामदायक और परिवार के लिए उपयुक्त पैकेज है, जानेंगे आगे:

    ड्राइवर के साथ सफर करने वालों के लिए बेहतर एसयूवी

    हेक्टर ब्रांड की पहचान हमेशा से एक प्रीमियम केबिन फील और शानदार राइड क्वालिटी रही है, और टॉमहॉक ईवी इस विरासत को बखूबी आगे बढ़ाती है। केबिन में कदम रखते ही आपको हाई-क्वालिटी मैटेरियल्स और स्पेशियस माहौल का एहसास होता है। इसका शानदार साउंड इंसुलेशन बाहर के शोर को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे अंदर का एक्सपीरियंस बेहद शांत और प्रीमियम हो जाता है। चाहे आप शहर की खराब सड़कों पर चल रहे हों या स्मूथ हाईवे पर, इसका सस्पेंशन सेटअप हर तरह के झटकों को आसानी से सोख लेता है और एक आरामदायक सफर सुनिश्चित करता है। केबिन में स्टोरेज स्पेस भी पर्याप्त मात्रा में है। इन सभी खूबियों को मिलाकर देखें तो यह साफ़ हो जाता है कि एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो ज्यादातर पीछे की सीट पर बैठकर सफर करना पसंद करते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    दमदार परफॉर्मेंस

    यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार परफॉर्मेंस के मामले में निराश नहीं करती, खासकर शहर के ट्रैफिक में। इसमें 69.2 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया गया है, जो फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। यह मोटर 204 पीएस तक की पावर जनरेट करती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। शहर की सीमाओं के अंदर इसका पावरट्रेन बेहद स्मूथ तरीके से काम करता है। ट्रैफिक में ओवरटेक करने के लिए आपको पावर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। खुली सड़कों पर भी इसकी पावर डिलीवरी अच्छी है। कंपनी 517 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है, लेकिन असल दुनिया में फुल चार्ज पर यह लगभग 360-380 किलोमीटर ही चल पाती है।

    MG Hector Tomahawk EV

    ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए नहीं

    जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं, उन्हें शायद हेक्टर टॉमहॉक ईवी थोड़ी अच्छी ना लगे। इसकी प्लश राइड क्वालिटी का एक साइड-इफेक्ट यह है कि तेज रफ़्तार पर कोनों में मुड़ते समय इसमें अच्छा-खासा बॉडी रोल महसूस होता है। हालांकि गाड़ी किसी भी मोड़ पर आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाती, लेकिन हर मोड़ पर आपको इसके भारी वजन का एहसास होता रहता है। इसका स्टीयरिंग भी बहुत ज्यादा फीडबैक नहीं देता है, जो ड्राइविंग के रोमांच को थोड़ा कम कर देता है। कुल मिलाकर, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आरामदायक और वेल-राउंडेड है, लेकिन यह उन लोगों को आकर्षित नहीं करेगा जो एक स्पोर्टी और फुर्तीली एसयूवी कार चाहते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    काम की फीचर लिस्ट

    एमजी ने टॉमहॉक ईवी में फीचर्स की भरमार करने के बजाय उनकी उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया है, जो एक सराहनीय बदलाव है। हो सकता है कि यह अपने राइवल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस कार न हो, लेकिन इसमें जो कुछ भी दिया गया है वह प्रैक्टिकल और काम का है। डैशबोर्ड के बीच में लगी 15.6-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इसका मुख्य आकर्षण है। इसके बड़े आइकन और सेंसिबल लेआउट की वजह से इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है। ड्राइवर के लिए 8.8-इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, 256-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स केबिन को एक लाउंज जैसा प्रीमियम फील देते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    कभी-कभार इस्तेमाल के लिए 7-सीटर

    जहां हेक्टर टॉमहॉक ईवी का बाकी केबिन प्रीमियम और आरामदायक महसूस होता है, वहीं इसकी तीसरी रो की कहानी बिल्कुल अलग है। यह जगह असल में केवल कभी-कभार इस्तेमाल के लिए ही है, और वह भी बच्चों के लिए। यहां स्पेस की भारी कमी है, और फ्लोर पर बैटरी पैक होने की वजह से थाई सपोर्ट लगभग न के बराबर मिलता है। वयस्कों के लिए नी-रूम भी बहुत सीमित है, जिससे लंबी यात्राएं असहज हो सकती हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    कारदेखो का क्या है कहना

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जिसमें कुछ भी दिखावटी नहीं है। इसकी सादगी और आरामदायक इंटीरियर इसे एक पसंद करने लायक गाड़ी बनाते हैं, भले ही इसमें "वाऊ फैक्टर" की थोड़ी कमी महसूस हो। इसका फैमिली-फ्रेंडली होना, शानदार राइड क्वालिटी और एक शांत ड्राइविंग अनुभव इसे एक सुकून देने वाला पैकेज बनाते हैं। यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्टाइल से ज्यादा आराम और प्रैक्टिकैलिटी को प्राथमिकता देते हैं। कुल मिलाकर, यह भारत में कई परिवारों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। हालांकि, अगर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज थोड़ी और बेहतर होती, तो यह अपने सेगमेंट में और भी ज्यादा मजबूत दावेदार बन सकती थी।

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    सोनू
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