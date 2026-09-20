नई Tata Aeris सेडान भारतीय बाजार में Tigor की लेगी जगह

Published On सितंबर 20, 2026 09:25 ist

last updated on Sep 20, 2026 09:25 IST

published on Sep 20, 2026 09:25 IST

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Tigor को एक नए मॉडल से रिप्लेस करने की तैयारी में है। यह नई कार 'Tata Aeris' नाम से जानी जाएगी और इसे इस साल फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह नई Tiago के लॉन्च के तुरंत बाद बाजार में आएगी।

एक नया नाम: Tata Aeris

टाटा की नई सेडान के लिए 'Aeris' नाम चुना गया है, जिसका लैटिन में मतलब 'हवा से संबंधित' है। यह नाम कार की स्मूद डिजाइन, बेहतरीन इंटीरियर और एफिशिएंट परफॉर्मेंस की ओर इशारा करता है। भविष्य में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन Aeris.ev भी पेश किया जा सकता है। यह नया नाम इसे फ्लीट मार्केट में बिकने वाली Xpres-T EV से भी एक अलग और प्रीमियम पहचान देगा।

2026 Tata Aeris: क्या उम्मीद की जा सकती है?

टाटा की पेटेंट ड्रॉइंग और AI रेंडरिंग के आधार पर, Tata Aeris का डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक होने वाला है। फ्रंट पर इसमें Tiago जैसी स्लिम ग्रिल, स्लीक बंपर और लो-सेट फॉग लैंप्स दिए जाएंगे। फुल-LED हेडलैंप्स और LED DRLs इसके लुक को और भी प्रीमियम बनाएंगे।

साइड से देखने पर इसका प्रोफाइल एक पारंपरिक थ्री-बॉक्स सेडान जैसा ना होकर 'स्टाइलबैक' जैसा होगा, जो इसे सेगमेंट में सबसे अलग लुक देगा। राइडिंग के लिए इसमें 15-इंच के नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप्स, वर्टिकल रिफ्लेक्टर वाला बंपर और बूट पर बड़े अक्षरों में 'AERIS' बैजिंग दी जाएगी।

2026 Tata Aeris इंटीरियर

Tata Aeris का डैशबोर्ड लेआउट Tiago से काफी मिलता-जुलता हो सकता है। इसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन एलिमेंट्स और दो फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन दी जा सकती है। उम्मीद है कि कंपनी इसके केबिन में हल्की कलर थीम का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे यह ज्यादा हवादार और बड़ा महसूस होगा।

Tata Aeris फीचर्स

फीचर्स के मामले में नई Aeris मौजूदा Tigor से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है जो इसे सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के बराबर या उनसे बेहतर बनाएंगे।

10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी के साथ)

सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

360-डिग्री कैमरा

वायरलेस चार्जिंग पैड

क्रूज कंट्रोल

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

रियर AC वेंट्स

कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि, इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स या सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे या नहीं, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Tata Aeris इंजन ऑप्शन

Tata Aeris कार में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शनल फैक्ट्री-फिटेड डुअल CNG किट दी जाएगी। इसमें मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+CNG पावर 86 PS 76 PS (CNG) टॉर्क 113 Nm 97 Nm (CNG) ट्रांसमिशन 5-स्पीड MT/5-स्पीड AMT 5-स्पीड MT/5-स्पीड AMT

Tata Aeris लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

Tata Aeris की कीमत 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। सब-4 मीटर सेडान सेगमेंट में इसका मुकाबला Maruti Dzire, Hyundai Aura और Honda Amaze से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

Tata Aeris, मौजूदा Tigor के मुकाबले एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अपने नए नाम, आकर्षक स्टाइलबैक डिज़ाइन, मॉडर्न इंटीरियर और लंबी फीचर लिस्ट के साथ, यह कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में टाटा की मौजूदगी को काफी मजबूत कर सकती है। खासकर इसका CNG-AMT कॉम्बिनेशन और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इसे ग्राहकों के लिए एक आकर्षक पैकेज बना सकते हैं।