हुंडई कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026: क्रेटा और वेन्यू सबसे आगे, एक्सटर तीसरे नंबर पर रही
इस लिस्ट में शामिल 10 मॉडल्स में से सिर्फ हुंडई क्रेटा और हुंडई वेन्यू अगस्त 2026 में 10,000 यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार कर पाए।
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अगस्त 2026 में हुंडई ने लगभग 54,400 कार बेची, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 24 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दिखाती है। हमेशा की तरह, क्रेटा हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में टॉप पर रही, जिसके बाद वेन्यू और एक्सटर ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। हालांकि, अल्कजार और वरना जैसी कुछ कारों की बिक्री में गिरावट देखी गई। चलिए हुंडई की अगस्त 2026 की सेल्स परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं।
हुंडई कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026
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रैंक
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मॉडल
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अगस्त 2026
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July 2026
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अगस्त 2025
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मासिक ग्रोथ (%)
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सालाना ग्रोथ (%)
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1
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हुंडई क्रेटा (आईसीई+ईवी)
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16,288
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18,088
|
15,924
|
(- 10%)
|
2%
|
2
|
हुंडई वेन्यू
|
11,365
|
11,095
|
8,109
|
2%
|
40%
|
3
|
हुंडई एक्सटर
|
8,157
|
6,810
|
5,061
|
20%
|
61%
|
4
|
हुंडई ऑरा
|
6,685
|
5,817
|
5,336
|
15%
|
25%
|
5
|
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
|
5,342
|
4,055
|
3,908
|
32%
|
37%
|
6
|
हुंडई आई20
|
5,165
|
6,738
|
3,634
|
(- 23%)
|
42%
|
7
|
हुंडई अल्कजार
|
856
|
862
|
1,187
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(- 1%)
|
(- 28%)
|
8
|
हुंडई वरना
|
529
|
737
|
771
|
(- 28%)
|
(- 31%)
|
9
|
हुंडई आयनिक 5
|
9
|
8
|
14
|
13%
|
(- 36%)
|
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कुल
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54,396
|
54,210
|
44,001
|
0.3%
|
24%
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कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट की लीडर हुंडई क्रेटा एक बार फिर ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। अगस्त 2026 में इसकी 16,288 यूनिट्स बिकीं। हालांकि जुलाई 2026 की तुलना में इसकी बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन सालाना आधार पर इसमें 2 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई। इन आंकड़ों में क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक के आंकड़े भी शामिल हैं।
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सब-4 मीटर एसयूवी कार सेगमेंट में हुंडई वेन्यू का प्रदर्शन शानदार रहा। 11,365 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह हुंडई की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही। इसकी मासिक बिक्री में 2 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि सालाना बिक्री में 40 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल देखा गया। इसमें वेन्यू एन लाइन की बिक्री भी शामिल है।
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माइक्रो एसयूवी कार हुंडई एक्सटर 8,157 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। एक्सटर ने 20 प्रतिशत की मासिक ग्रोथ और 61 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दर्ज की, जो इस सेगमेंट में इसकी बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है।
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सब-4 मीटर सेडान ऑरा की 6,685 यूनिट्स बिकीं, जिसमें 15 प्रतिशत की मासिक और 25 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं, इसके हैचबैक वर्जन ग्रैंड आई10 निओस ने 5,342 यूनिट्स की बिक्री के साथ 32 प्रतिशत की मासिक और 37 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ हासिल की।
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प्रीमियम हैचबैक आई20 की 5,165 यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक बिक्री में 23 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं सालाना आधार पर इसने 42 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई है। इस आंकड़े में स्पोर्टी आई20 एन लाइन की बिक्री भी शामिल है।
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अल्कजार और वरना दोनों मॉडलों के लिए अगस्त का महीना चुनौतीपूर्ण रहा। 3-रो एसयूवी कार अल्कजार की केवल 856 यूनिट्स बिकीं, जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत कम हुई है। वहीं कॉम्पैक्ट सेडान वरना की बिक्री भी सालाना आधार पर 31 प्रतिशत घटकर केवल 529 यूनिट्स रह गई।
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प्रीमियम ईवी आयनिक 5 की बिक्री सिंगल डिजिट में रही, जिसकी कुल 9 यूनिट्स बिकीं। हालांकि मासिक आधार पर 13 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ है, लेकिन अगस्त 2025 में बिकी 14 यूनिट्स की तुलना में यह कम है।
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कारदेखो का क्या है कहना
हुंडई की सालाना अधार पर सेल्स लगभग 24 प्रतिशत बढ़ी है, जो अलग-अलग मॉडल्स के लिए खरीदारों की जबरदस्त डिमांड दिखाता है। हालांकि, जैसा कि लगभग हर महीने देखा गया, क्रेटा ने हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के तौर पर अपनी टॉप जगह बनाए रखी, जिसके बाद वेन्यू और एक्सटर का नंबर रहा, जिससे एसयूवी बॉडीस्टाइल की लगातार डिमांड दिखी। इसके अलावा, ऑरा, ग्रैंड आई10 निओस और आई20 की सेल्स रिपोर्ट भी अच्छी रही। अब यह देखना बाकी है कि कार बनाने वाली कंपनी अपनी ओवरऑल सेल्स को और बढ़ाने के लिए पूरा फेस्टिव सीजन कैसा करती है, साथ ही यह भी देखना होगा कि कितने कस्टमर वरना, अल्काजार और आयनिक 5 को घर लाते हैं।
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