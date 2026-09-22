हुंडई कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026: क्रेटा और वेन्यू सबसे आगे, एक्सटर तीसरे नंबर पर रही

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Published On सितंबर 22, 2026 10:51 ist

Sep 22, 2026 10:51 IST

last updated on Sep 22, 2026 10:51 IST

Sep 22, 2026 10:51 IST

published on Sep 22, 2026 10:51 IST

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अगस्त 2026 में हुंडई ने लगभग 54,400 कार बेची, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 24 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दिखाती है। हमेशा की तरह, क्रेटा हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में टॉप पर रही, जिसके बाद वेन्यू और एक्सटर ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। हालांकि, अल्कजार और वरना जैसी कुछ कारों की बिक्री में गिरावट देखी गई। चलिए हुंडई की अगस्त 2026 की सेल्स परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं।

हुंडई कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026

रैंक मॉडल अगस्त 2026 July 2026 अगस्त 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 हुंडई क्रेटा (आईसीई+ईवी) 16,288 18,088 15,924 (- 10%) 2% 2 हुंडई वेन्यू 11,365 11,095 8,109 2% 40% 3 हुंडई एक्सटर 8,157 6,810 5,061 20% 61% 4 हुंडई ऑरा 6,685 5,817 5,336 15% 25% 5 हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 5,342 4,055 3,908 32% 37% 6 हुंडई आई20 5,165 6,738 3,634 (- 23%) 42% 7 हुंडई अल्कजार 856 862 1,187 (- 1%) (- 28%) 8 हुंडई वरना 529 737 771 (- 28%) (- 31%) 9 हुंडई आयनिक 5 9 8 14 13% (- 36%) कुल 54,396 54,210 44,001 0.3% 24%

अल्कजार और वरना दोनों मॉडलों के लिए अगस्त का महीना चुनौतीपूर्ण रहा। 3-रो एसयूवी कार अल्कजार की केवल 856 यूनिट्स बिकीं, जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत कम हुई है। वहीं कॉम्पैक्ट सेडान वरना की बिक्री भी सालाना आधार पर 31 प्रतिशत घटकर केवल 529 यूनिट्स रह गई।

प्रीमियम ईवी आयनिक 5 की बिक्री सिंगल डिजिट में रही, जिसकी कुल 9 यूनिट्स बिकीं। हालांकि मासिक आधार पर 13 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ है, लेकिन अगस्त 2025 में बिकी 14 यूनिट्स की तुलना में यह कम है।

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कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई की सालाना अधार पर सेल्स लगभग 24 प्रतिशत बढ़ी है, जो अलग-अलग मॉडल्स के लिए खरीदारों की जबरदस्त डिमांड दिखाता है। हालांकि, जैसा कि लगभग हर महीने देखा गया, क्रेटा ने हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के तौर पर अपनी टॉप जगह बनाए रखी, जिसके बाद वेन्यू और एक्सटर का नंबर रहा, जिससे एसयूवी बॉडीस्टाइल की लगातार डिमांड दिखी। इसके अलावा, ऑरा, ग्रैंड आई10 निओस और आई20 की सेल्स रिपोर्ट भी अच्छी रही। अब यह देखना बाकी है कि कार बनाने वाली कंपनी अपनी ओवरऑल सेल्स को और बढ़ाने के लिए पूरा फेस्टिव सीजन कैसा करती है, साथ ही यह भी देखना होगा कि कितने कस्टमर वरना, अल्काजार और आयनिक 5 को घर लाते हैं।

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