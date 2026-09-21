2026 मारुति बलेनो जेटा vs अल्फा: प्रीमियम हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा?
मारुति बलेनो जेटा वेरिएंट ज्यादातर मामलों में अच्छा है, जबकि अल्फा में कुछ और खूबियां हैं। आइए जानते हैं आपको कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए।
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2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें जेटा और अल्फा वेरिएंट्स लाइनअप में टॉप पर आते हैं। इन दोनों के पेट्रोल वेरिएंट्स के बीच कीमत में एक लाख रुपये से ज्यादा का अंतर है, इसलिए इनके बीच का चुनाव करना सिर्फ कीमत से कहीं बढ़कर है। जेटा वेरिएंट में एक सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, जो अल्फा में नहीं है, जबकि टॉप अल्फा वेरिएंट में कुछ ऐसे अतिरिक्त फीचर्स हैं जो ज्यादा कीमत को सही ठहरा सकते हैं। तो, मारुति बलेनो जेटा से अल्फा में अपग्रेड करने पर आपको असल में क्या मिलता है, और क्या इसके लिए ज्यादा पैसे देना सही है? चलिए, इसे विस्तार से समझते हैं।
कीमत
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वेरिएंट
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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2026 मारुति सुजुकी बलेनो जेटा
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8 लाख रुपये (एमटी)
8.5 लाख रुपये (एएमटी)
8.92 लाख रुपये (सीएनजी)
9.32 लाख रुपये (सीएनजी - एएमटी)
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2026 मारुति सुजुकी बलेनो अल्फा
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9.10 लाख रुपये (एमटी)
9.60 लाख रुपये (एएमटी)
सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
अल्फा वेरिएंट के मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों वर्जन जेटा से 1.10 लाख रुपये महंगे हैं। जेटा सीएनजी-एमटी की कीमत 8.92 लाख रुपये है, जबकि सीएनजी-एएमटी की प्राइस 9.32 लाख रुपये है। अल्फा में सीएनजी का कोई विकल्प नहीं है।
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एक्सटीरियर
पहली नजर में, जेटा और अल्फा वेरिएंट्स बाहर से काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ छोटे-छोटे बदलाव हैं जो अल्फा को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, फॉलो-मी फंक्शन के साथ ऑटो हेडलैंप्स, एलईडी टेललैंप्स और 16-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साथ ही, अपडेटेड ग्रिल पर क्रोम फिनिश और दरवाजों पर क्रोम-प्लेटेड हैंडल्स भी दोनों में कॉमन हैं।
हालांकि इनमें कुछ अंतर भी हैं। जेटा वेरिएंट की ग्रिल पर एक सिंगल क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जबकि अल्फा वेरिएंट में तीन क्रोम स्ट्रिप्स मिलती हैं। इसके अलावा, अल्फा में 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, जबकि जेटा में सिंगल-टोन अलॉय व्हील्स हैं और इसमें फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं।
पीछे की तरफ से दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। हालांकि, अल्फा में 360-डिग्री कैमरा होने की वजह से इसके ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्) पर अतिरिक्त कैमरे लगे हुए देखे जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, बाहरी बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ये अल्फा को जेटा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम जरूर बनाते हैं।
कलर ऑप्शन
2026 बलेनो के जेटा और अल्फा दोनों वेरिएंट सभी कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं:
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आर्कटिक व्हाइट
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ग्रैंडर ग्रे
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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नेक्सा ब्लू
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ऑपुलेंट रेड
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ब्लूइश ब्लैक
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एनिग्मैटिक टील
नया एनिग्मैटिक टील भी दोनों वेरिएंट के साथ उपलब्ध है।
इंटीरियर
दोनों वेरिएंट्स में ब्लैक-एंड-ब्लू इंटीरियर थीम और एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। डैशबोर्ड पर सिल्वर एक्सेंट दिया गया है जो डार्क केबिन को थोड़ा कंट्रास्ट देता है। दोनों में एसी वेंट्स के चारों ओर पियानो-ब्लैक फिनिश और कलर टीएचटी एमआईडी (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) है।
लेकिन, अल्फा वेरिएंट केबिन के एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाता है। जहां जेटा में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, वहीं अल्फा में प्रीमियम लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो केबिन के मॉडर्न फील को बढ़ाता है।
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फीचर्स
फीचर्स के मामले में जेटा वेरिएंट पहले से ही काफी लोडेड है और ज्यादातर खरीदारों की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (सुजुकी कनेक्ट), पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, एक वायरलेस फोन चार्जर और 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पीछे एसी वेंट्स, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी हैं।
अब बात करते हैं उन फीचर्स की जिनके लिए अल्फा वेरिएंट की कीमत 1.10 लाख रुपये ज्यादा है। अल्फा में जेटा के सभी फीचर्स के अलावा कई अतिरिक्त प्रीमियम और सुविधाजनक फीचर्स मिलते हैं। इनमें एक हेड-अप डिस्प्ले शामिल है, जो ड्राइविंग की जरूरी जानकारी सीधे विंडस्क्रीन पर दिखाता है। इसके अलावा, इसमें क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी गई हैं। साउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है, जहां आर्कमी की जगह 6-स्पीकर क्लैरियन सिस्टम मिलता है। रोजाना की ड्राइविंग में वेंटिलेटेड सीट्स एक बहुत बड़ा आराम देती हैं, खासकर भारतीय गर्मियों में।
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सेफ्टी
सेफ्टी के मामले में मारुति ने जेटा और अल्फा, दोनों ही वेरिएंट्स को लगभग एक समान रखा है। दोनों में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और बच्चों की सुरक्षा के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स मिलते हैं।
अल्फा वेरिएंट में जेटा के मुकाबले सिर्फ एक अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलता है, और वो है 360-डिग्री कैमरा। यह कैमरा पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को कार के चारों ओर का व्यू देता है, जिससे गाड़ी को कंट्रोल करना आसान और सुरक्षित हो जाता है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सिर्फ टॉप मॉडल अल्फा (ओ) के लिए ही रिजर्व है, और यह जेटा या स्टैंडर्ड अल्फा वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है।
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पावरट्रेन ऑप्शंस
मारुति बलेनो 2026 मॉडल में नया 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। जेटा और अल्फा, दोनों ही वेरिएंट्स में यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। हालांकि, जैसा कि पहले बताया गया है, सीएनजी पावरट्रेन का विकल्प सिर्फ जेटा वेरिएंट में ही मिलता है।
इंजन के स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार हैं:
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इंजन
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी
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सीएनजी
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83 पीएस
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70 पीएस
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टॉर्क
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112 एनएम
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102 एनएम
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गियरबॉक्स
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5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
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सर्टिफाइड माइलेज
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23.80 किलोमीटर प्रति लीटर(एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)
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33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम/34.47किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एएमटी)
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
जेटा वेरिएंट में सीएनजी पावरट्रेन का मिलना इसे उन खरीदारों के लिए एक बहुत आकर्षक विकल्प बनाता है जो हर महीने फ्यूल पर होने वाले खर्च को कम करना चाहते हैं। साथ ही, बलेनो सीएनजी में एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाता है।
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कारदेखो का क्या है कहना
तो सवाल यह है कि क्या आपको जेटा से अल्फा में अपग्रेड करने के लिए 1.10 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है।
जेटा वेरिएंट अपने आप में एक बहुत मजबूत दावेदार है। इसमें वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आप एक प्रीमियम हैचबैक कार से उम्मीद करते हैं, जैसे कि एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, अलॉय व्हील्स, 9-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक अच्छा 6-स्पीकर साउंड सिस्टम। सेफ्टी के मामले में भी यह अल्फा के बराबर ही है। अगर आप एक ऐसी बलेनो गाड़ी चाहते हैं जो फीचर्स से भरपूर हो लेकिन आपकी जेब पर ज्यादा भारी न पड़े, तो जेटा एक बेहतरीन और बैलेंस्ड पैकेज है। सीएनजी का ऑप्शन इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है।
वहीं, अल्फा वेरिएंट उन खरीदारों के लिए है जो कोई समझौता नहीं करना चाहते और एक प्रीमियम और आरामदायक एक्सपीरियंस चाहते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलकर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाते हैं। ये फीचर्स केबिन को ज्यादा अपमार्केट फील देते हैं और रोजाना की ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। अगर ये फीचर्स आपके लिए जरूरी हैं और आपका बजट इजाजत देता है, तो अल्फा के लिए अतिरिक्त 1.10 लाख रुपये खर्च करना सही साबित हो सकता है।