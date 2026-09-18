दिवाली 2026 से पहले लॉन्च होंगी ये 5 नई एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट
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भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए यह साल काफी एक्शन से भरा रहा है, और यह सिलसिला दिवाली के त्योहारी सीजन तक जारी रहने वाला है। आमतौर पर दिवाली का समय कार खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, और ऐसे में इस मौके पर कई नए गाड़ी लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी एक नई एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो फैसला लेने से पहले इन टॉप 5 एसयूवी कार का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
हुंडई बेयोन
कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में हुंडई की अगली बड़ी पेशकश बेयोन हो सकती है, जिसके इस साल अक्टूबर तक लॉन्च होने की उम्मीद है। क्रेटा वाले सेगमेंट की इस कार का डिजाइन ज्यादा अनकन्वेंशनल होगा, जैसा कि हाल ही में जारी हुए डिजाइन स्केच में देखा गया है। बेयोन में क्रेटा के मुकाबले ज्यादा टेक्नोलॉजी और फीचर्स दिए जा सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट
इसके बाद नंबर आता है 2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का, जिसका हाल ही में महिंद्रा ने टीजर जारी किया है। यह आइकॉनिक ऑफ रोडर 22 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। उम्मीद है कि इसमें ज्यादातर बदलाव कॉस्मेटिक होंगे, जैसे कि नई ग्रिल या बंपर, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। ऐसी भी अटकलें हैं कि कंपनी सॉफ्ट-टॉप ऑप्शन को फिर से लाइनअप में शामिल कर सकती है। इंजन की बात करें तो, इसमें मौजूदा थार वाले ही 1.5-लीटर और 2.2-लीटर डीजल इंजन, और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते रहेंगे।
ऑडी क्यू3
इस दिवाली लग्जरी कार खरीदारों के लिए भी कुछ खास आने वाला है। तीसरी पीढ़ी की ऑडी क्यू3 अगले महीने यानी अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। नई एसयूवी कार ब्रांड के एंट्री-लेवल लाइनअप में और भी शार्प स्टाइल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। इसका डिजाइन ऑडी की बड़ी क्यू-सीरीज एसयूवी कार से प्रेरित होगा, जो इसे एक प्रीमियम और अग्रेसिव लुक देगा। यह उसी 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन के साथ आएगी और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड मिलेगा, जो बेहतरीन हैंडलिंग और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा। यहां देखिए वोल्वो ईएक्स90 से जुड़ी पांच खास बातें।
वोल्वो ईएक्स90
लग्जरी सेगमेंट में वोल्वो भी 12 अक्टूबर को अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ईएक्स90 को लॉन्च करेगी। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार वोल्वो के जाने-पहचाने स्लीक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक रिच फील के साथ जोड़ती है। सेफ्टी के मामले में यह अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित कर सकती है। इसमें एक बड़ा 106 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलेगा, जो एक बार चार्ज करने पर 625 किलोमीटर तक की रेंज देता है। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह पीछे नहीं होगी, इसका डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप 462 पीएस की पावर जनरेट करता है, जिससे यह सिर्फ 5.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।
रेनो डस्टर हाइब्रिड
अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपके लिए सही नहीं हैं, तो रेनो दिवाली से ठीक पहले डस्टर को एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इसका एक्सटीरियर डिजाइन और फीचर लिस्ट इसके पेट्रोल-पावर्ड मॉडल जैसी ही होगी। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलेगा, जिसका कुल आउटपुट लगभग 160 पीएस होने की संभावना है। यह पावरट्रेन शहर और हाईवे, दोनों जगह बेहतरीन माइलेज देगा। यहां देखिए रेनो डस्टर हाइब्रिड से जुड़ी ज्यादा जानकारी।
कारदेखो का क्या है कहना
आने वाले दो महीने ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी रोमांचक होने वाले हैं, जिसमें कई कंपनियों की तरफ से कई एसयूवी कार लॉन्च की जाएंगी। डस्टर हाइब्रिड और बेयोन के आने से कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कॉम्पिटिशन और भी कड़ा हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। इसी तरह, थार को कुछ उपयोगी अपडेट्स मिल सकते हैं जो इसे एक और भी आकर्षक पैकेज बना देंगे। वहीं, लग्जरी एसयूवी कार खरीदारों के पास भी ऑडी क्यू3 और वोल्वो ईएक्स90 के रूप में दो दमदार नए ऑप्शन होंगे। कुल मिलाकर, यह दिवाली कार खरीदारों के लिए काफी व्यस्त और विकल्पों से भरी रहने वाली है।
इस लिस्ट में से कौनसी एसयूवी कार का आपको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं