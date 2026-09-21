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    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट कल लॉन्च होगी: जानिए नई एसयूवी कार की पांच खास बातें

    क्या लोगों की पसंदीदा थार को कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी?

    सोनू
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    Published On सितंबर 21, 2026 18:57 ist
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    published onSep 21, 2026 18:57 IST
    last updated onSep 21, 2026 18:57 IST
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    2026 Mahindra Thar Facelift

    महिंद्रा थार 3 डोर मॉडल का फेसलिफ्ट वर्जन कल यानी 22 सितंबर 2026 को भारत में लॉन्च होगा। टीजर और स्पाई शॉट्स से मिली जानकारी के आधार पर यह साफ है कि नई थार गाड़ी अपने मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और फीचर्स से भरपूर होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुई बड़ी थार रॉक्स के कुछ डिजाइन और फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे। ये सभी बदलाव थार की ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखते हुए इसे एक बेहतर डेली-ड्राइव व्हीकल बनाने की कोशिश है। आइए लॉन्च से ठीक पहले उन पांच बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो नई 2026 थार में देखने को मिल सकते हैं।

    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: एलईडी लाइटिंग

    मौजूदा महिन्द्रा थार की सबसे बड़ी कमियों में से एक इसकी लाइटिंग टेक्नोलॉजी है। इसके टॉप वेरिएंट में भी पुराने जमाने के हैलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं। 2026 फेसलिफ्ट के साथ यह पूरी तरह बदलने वाला है। नए मॉडल में थार रॉक्स से प्रेरित एक नया लाइटिंग सेटअप मिलने की पूरी संभावना है।

    2026 Mahindra Thar Facelift

    इसमें नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स शामिल होंगे जो बेहतर और फोकस्ड रोशनी देंगे। इसके साथ ही, आकर्षक दिखने वाले एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप (डीआरएल) भी दिए जाएंगे, जो थार को एक मॉडर्न और प्रीमियम पहचान देंगे। बदलाव सिर्फ आगे तक ही सीमित नहीं रहेंगे, पीछे की तरफ भी नए एलईडी टेल लैंप्स और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा फंक्शनल अपग्रेड नहीं है, लेकिन यह विजुअल अपग्रेड थार के ओवरऑल लुक को काफी ताजा कर देगा और इसे सेगमेंट में मौजूद दूसरी एसयूवी कार के बराबर ला खड़ा करेगा।

    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: आगे नई ग्रिल

    2026 Mahindra Thar Facelift

    महिंद्रा थार की पहचान इसकी 6-स्लैट ग्रिल रही है, लेकिन फेसलिफ्ट के साथ इसमें भी एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। टीजर इमेज से पता चलता है कि मौजूदा मॉडल की क्रोम फिनिश वाली ग्रिल की जगह अब एक नया डिजाइन दिया जाएगा, जो बॉडी-कलर फिनिश में होगा। यह डिजाइन थार को बड़ी थार रॉक्स के और करीब ले जाएगा, जिससे महिंद्रा की ऑफ-रोड एसयूवी कार लाइनअप में एक जैसी डिजाइन लैंग्वेज दिखेगी।

    महिंद्रा थार 2026 मॉडल: नया बंपर डिजाइन

    एक्सटीरियर में एक और महत्वपूर्ण बदलाव इसके फ्रंट बंपर में किया जाएगा। स्पाई शॉट्स के अनुसार, महिंद्रा थार न्यू मॉडल का बंपर मौजूदा मॉडल के स्प्लिट (ब्लैक और ग्रे) डिजाइन के बजाय एक सिंगल-पीस यूनिट जैसा दिखता है। यह डिजाइन ज्यादा साफ-सुथरा और आधुनिक लगता है, जो थार के फ्रंट फेसिया को एक स्मूथ फ्लो देता है।

    2026 Mahindra Thar Facelift

    एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि नए बंपर से फ्रंट फॉग लैंप्स हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा, स्पाई तस्वीरों में ग्रिल पर एक कैमोफ्लॉज पैच भी देखा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नई 'थार' ब्रांडिंग को छिपाने के लिए लगाया गया है, जो पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रोमिनेंट हो सकती है।

    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: नए अलॉय व्हील्स

    महिंद्रा थार के चंकी और दमदार अलॉय व्हील्स हमेशा से इसके साइड प्रोफाइल का एक मुख्य आकर्षण रहे हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में भी 10-स्पोक व्हील्स की थीम को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इनका डिजाइन पूरी तरह से नया होगा। नए अलॉय व्हील्स ज्यादा एजी और शार्प लाइन्स के साथ आएंगे, जो इसे एक डायनामिक और अपडेटेड लुक देंगे।

    2026 Mahindra Thar Facelift

    हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ये व्हील्स मौजूदा मॉडल की तरह सिंगल-टोन ग्रे फिनिश में होंगे या फिर थार रॉक्स की तरह डुअल-टोन फिनिश में आएंगे।

    2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: अपडेटेड इंटीरियर स्विच

    बाहरी बदलावों के साथ-साथ, महिंद्रा ने थार के केबिन को भी ज्यादा प्रीमियम और यूजर-फ्रेंडली बनाने पर ध्यान दिया है। टीजर से मिली जानकारी के मुताबिक, सेंटर कंसोल पर मौजूद कुछ स्विचेस को बदला जाएगा। इनमें हैजर्ड लाइट, पैसेंजर एयरबैग और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन शामिल हैं।

    2026 Mahindra Thar Facelift

    मौजूदा थार में ये फंक्शन सामान्य पुश-बटन के जरिए ऑपरेट होते हैं, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल में इनकी जगह टॉगल स्विचेस दिए जाएंगे। यह वही डिजाइन है जो हाल ही में स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट में भी देखा गया था। ये टॉगल स्विचेस न केवल दिखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि इस्तेमाल करने में भी एक प्रीमियम और टैक्टाइल फील देते हैं।

    2026 महिंद्रा थार: संभावित कीमत और मुकाबला

    इन सभी अपडेट्स के बावजूद, महिंद्रा नई थार की कीमत को काफी प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश करेगी। अनुमान है कि 2026 महिंद्रा थार की कीमत लगभग 10.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जो मौजूदा थार की शुरुआती कीमत से 20,000 रुपये से ज्यादा होगी।

    3 डोर महिंद्रा थार का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि, लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर सेगमेंट में इसके कुछ करीबी विकल्प मौजूद हैं, जिनमें मारुति सुजुकी जिम्नी, फोर्स गुरखा 3 डोर और महिंद्रा थार रॉक्स शामिल हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    3 डोर महिंद्रा थार हमेशा से एक खास वर्ग के ग्राहकों के लिए रही है, जिन्हें एक दमदार लाइफस्टाइल व्हीकल या एक बेहद काबिल ऑफ-रोडर की तलाश है। अपने कॉम्पैक्ट साइज और 3-डोर लेआउट के कारण यह फैमिली यूज या लंबी दूरी के सफर में आराम के लिहाज से बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है।

    मौजूदा थार में वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कुछ जरूरी फीचर्स की कमी महसूस होती है, जो आजकल इस कीमत की गाड़ियों में स्टैंडर्ड माने जाते हैं। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल इन कमियों को कुछ हद तक दूर करेगा और थार को एक बेहतर ऑल-राउंडर बनाएगा। जो लोग एक ऐसी एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें थार का डीएनए हो लेकिन साथ ही ज्यादा आराम, स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी भी मिले, उनके लिए 5 डोर महिंद्रा थार रॉक्स एक बेहतर विकल्प साबित होती है। यह फेसलिफ्ट 3 डोर थार की अपील को और बढ़ाएगा, लेकिन इसकी मूल पहचान एक एडवेंचर-फोकस्ड एसयूवी कार की ही रहेगी।

    सोर्स

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    सोनू
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