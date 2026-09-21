2026 Tata Aeris का टीजर जारी: नई सेडान कार 25 सितंबर को लॉन्च होगी, टाटा टिगोर की जगह लेगी

last updated on Sep 21, 2026 18:53 IST

टाटा ने अपनी आने वाली सब-4 मीटर सेडान Tata Aeris का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। यह नई सेडान कंपनी के लाइनअप में टिगोर की जगह लेगी और इसकी लॉन्चिंग 25 सितंबर 2026 को कन्फर्म हो गई है। यह कार टिगोर वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए डिजाइन, नए इंटीरियर और कई मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। टीजर से कार के फ्रंट डिजाइन की कुछ झलक सामने आई हैं, जिसमें एक खास पर्पल कलर ऑप्शन भी नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इस टीजर से और क्या-क्या पता चलता है और इस नई सेडान से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं।

2026 Tata Aeris Teaser: क्या पता चला?

पिछली पेटेंट ड्रॉइंग में, हमने Aeris का डिजाइन पहले ही देख लिया था, और अब टीजर से पता चलता है कि यह अपने फ़ाइनल रूप में कैसा दिख सकती है। हालांकि इस टीजर से ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें डीआरएल के साथ एलईडी रिफ़्लेक्टर हेडलैंप, एलईडी फ़ॉग लैंप और एक ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल मिलेगी।

इसके अलावा, हम यह भी देख सकते हैं कि इसमें एक यूनिक पर्पल कलर ऑप्शन हो सकता है, जो इसके कॉम्पिटिटर अभी जो कुछ भी दे रहे हैं, उससे अलग है।

Tata Aeris Purple Colour: क्या यह कन्फर्म है?

टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसका पर्पल (बैंगनी) कलर है। यह रंग सब-4 मीटर सेडान सेगमेंट में काफी यूनिक है, जहां आमतौर पर व्हाइट, सिल्वर, ग्रे और ब्लू जैसे पारंपरिक रंग ही देखने को मिलते हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब टाटा ने अपनी किसी कार में ऐसा बोल्ड कलर इस्तेमाल किया हो। इससे पहले 2023 में लॉन्च हुई नेक्सॉन फेसलिफ्ट में भी इसी तरह का एक पर्पल शेड पेश किया गया था, लेकिन ग्राहकों की कम मांग के चलते उसे बाद में बंद कर दिया गया। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह पर्पल कलर लॉन्च के समय उपलब्ध होगा या नहीं, या यह सिर्फ टीजर के लिए इस्तेमाल किया गया है।

Tata Aeris के बारे में

Tata Aeris को टिगोर से बिल्कुल अलग और एक फ्रेश लुक दिया जाएगा, लेकिन इसके 'नॉचबैक' बॉडी प्रोपोर्शन को बरकरार रखा जाएगा, जो टिगोर की खासियत रही है। सामने की तरफ जानी-पहचानी ग्रिल और एक बड़ा लोअर एयर डैम मिल सकता है।

*संदर्भ के लिए एआई जनरेटेड फोटो का इस्तेमाल किया गया है

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, फ्रंट दरवाजों के निचले हिस्से पर 'Aeris' की बैजिंग और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ इसमें टाटा कर्व की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, नया टेलगेट और एक मस्कुलर बम्पर दिया जाएगा।

*संदर्भ के लिए एआई जनरेटेड फोटो का इस्तेमाल किया गया है

अभी तक Tata Aeris के इंटीरियर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसका डैशबोर्ड लेआउट और स्टीयरिंग व्हील इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई टियागो फेसलिफ्ट से लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। फीचर्स के मामले में, एरिस अपने सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी हो सकती है। इसमें मिलने वाले संभावित फीचर्स की लिस्ट नीचे दी गई है:

10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी

सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज कंट्रोल

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

पावर-एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर व्यू मिरर

उम्मीद की जा रही है कि इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए जाएंगे। इसके अलावा, टॉप मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं।

संभावित पावरट्रेन

Tata Aeris में टिगोर और टियागो वाले इंजन दिए जाने की संभावना है, जिसमें 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन होंगे। इन पावरट्रेन के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन यहां दिए गए हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

*संदर्भ के लिए टाटा टियागो की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

जैसा कि टीजर में कन्फर्म किया गया है, Tata Aeris को 25 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमतों की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी। उम्मीद है कि टाटा एरिस की कीमत 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी कारों से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा ने 2008 में इंडिगो सीएस के साथ भारत में सब-4 मीटर सेडान कार सेगमेंट की शुरुआत की थी। लगभग दो दशक बाद, कंपनी एरिस के साथ इस सेगमेंट में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। यह सेगमेंट आमतौर पर प्रैक्टिकैलिटी पर ज्यादा ध्यान देता है और स्टाइल के मामले में थोड़ा बोरिंग माना जाता है। ऐसे में, एरिस का बोल्ड और कूपे-स्टाइल डिजाइन एक ताजगी भरा बदलाव है। एसयूवी कार के बढ़ते चलन के बावजूद, टाटा का अपनी सेडान लाइनअप को अपडेट करना एक सराहनीय कदम है। अब देखना यह होगा कि क्या Tata Aeris का यह नया अंदाज ग्राहकों को पसंद आता है और क्या यह बिक्री के मामले में मारुति डिजायर जैसी कारों को चुनौती दे पाएगी। इसका जवाब हमें इस महीने के अंत में इसके लॉन्च के साथ मिल जाएगा।