2026 टाटा सिएरा डार्क एडिशन लॉन्च, कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू

Published On सितंबर 21, 2026 16:27 ist

Sep 21, 2026 16:27 IST

last updated on Sep 21, 2026 16:27 IST

Sep 21, 2026 16:27 IST

published on Sep 21, 2026 16:27 IST

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टाटा मोटर्स ने सिएरा एसयूवी कार का नया डार्क एडिशन लॉन्च किया है। यह स्पेशल एडिशन कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के साथ आएगा और इसकी कीमत रेगुलर वेरिएंट्स से थोड़ी ज्यादा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि टाटा सिएरा डार्क एडिशन में क्या कुछ खास है।

कीमत और वेरिएंट

वेरिएंट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 6-एमटी 7-डीसीटी 6-एटी 6-एमटी 6-एटी प्योर एल डार्क 13.99 लाख रुपये 15.29 लाख रुपये - 15.44 लाख रुपये - प्योर एल ऑप्शनल डार्क 14.59 लाख रुपये 15.89 लाख रुपये - 16.04 लाख रुपये 17.34 लाख रुपये प्योर प्लस एल डार्क 15.29 लाख रुपये 16.59 लाख रुपये - 16.74 लाख रुपये 18.04 लाख रुपये एडवेंचर प्लस एल डार्क 17.29 लाख रुपये 18.59 लाख रुपये 19.29 लाख रुपये 18.49 लाख रुपये 19.79 लाख रुपये अकंप्लिश्ड डार्क 18.29 लाख रुपये - 20.29 लाख रुपये 19.29 लाख रुपये 20.29 लाख रुपये अकंप्लिश्ड प्लस डार्क - - 21.29 लाख रुपये 20.59 लाख रुपये 21.59 लाख रुपये

टाटा ने सिएरा डार्क एडिशन को प्योर एल वेरिएंट से उपलब्ध कराया गया है।

इसकी कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले 20,000 रुपये ज्यादा रखी गई है।

एडवेंचर प्लस एल डार्क एडिशन सभी पावरट्रेन कॉम्बिनेशंस के साथ उपलब्ध है।

हाल ही में लॉन्च हुई लेजेंड सीरीज के वेरिएंट्स में भी डार्क एडिशन का ऑप्शन दिया गया है।

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डार्क एडिशन में नया क्या है?

टाटा सिएरा डार्क एडिशन अपने नाम के अनुरूप पूरी तरह से एक डार्क और बोल्ड मेकओवर के साथ आती है। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, हर जगह ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है।

सबसे बड़ा बदलाव इसका एक्सक्लूसिव Friesian Black पेंट स्कीम है। यह एक डीप, ग्लॉसी ब्लैक कलर है जो सिएरा के बॉक्सी और मस्कुलर प्रोपोर्शन्स को और भी निखारता है। गाड़ी के फ्रंट और रियर बंपर पर स्टैंडर्ड बॉडी कलर या क्रोम की जगह साटिन ब्लैक फिनिश दी गई है, जो इसे एक रग्ड और स्पोर्टी लुक देती है। इसके अलावा, टॉप मॉडल में 19-इंच के अलॉय व्हील्स को भी पूरी तरह से ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। ये बड़े, काले पहिये न केवल गाड़ी के साइड प्रोफाइल को दमदार बनाते हैं, बल्कि इसकी ओवरऑल रोड प्रेजेंस को भी काफी बढ़ा देते हैं। फेंडर्स पर 'डार्क' बैजिंग इस एडिशन की एक्सक्लूसिविटी को और बढ़ाती है।

अंदर कदम रखते ही आपको एक ऑल-ब्लैक केबिन मिलता है जो प्रीमियम और स्पोर्टी फील देता है। सीटों पर ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड, डोर इंसर्ट्स और यहां तक कि टेरेन मोड स्विच पर भी एक खास टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है जो केबिन को एक मॉडर्न टच देती है। प्रीमियम कंट्रास्ट के लिए एसी वेंट्स, फ्रंट सेंटर कंसोल और सीटों की स्टिचिंग में पर्पल एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, स्टार्ट/स्टॉप बटन और अंदर के डोर हैंडल्स के चारों ओर डार्क क्रोम बेजल्स दिए गए हैं। फ्रंट सीट हेडरेस्ट पर 'डार्क' बैजिंग है, जो इस स्पेशल एडिशन की पहचान है।

फीचर्स के मामले में कोई कटौती नहीं की गई है, और यह रेगुलर वेरिएंट्स वाले सभी इक्विपमेंट के साथ आती है।

इंजन

सिएरा डार्क एडिशन में वही पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 106 पीएस 160 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 255 एनएम 260 एनएम (एमटी)/ 280 एनएम (एटी) गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

मुकाबला

टाटा सिएरा का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, टाटा कर्व, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन और टोयोटा हाइराइडर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा सिएरा डार्क एडिशन का लॉन्च एक सोचा-समझा कदम है, जिसका मकसद स्टाइल और पर्सनैलिटी को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना है। 20,000 रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम उन कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के लिए पूरी तरह से जायज लगता है जो इसके साथ मिलते हैं। Friesian Black पेंट, सैटिन ब्लैक एक्सेंट्स, और ऑल-ब्लैक इंटीरियर इसे एक आकर्षक और प्रीमियम लुक देते हैं।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डार्क एडिशन को बेस प्योर एल से ही उपलब्ध कराया गया है। यह टाटा की एक स्मार्ट रणनीति है, क्योंकि यह डार्क थीम को ज्यादा बजट-फ्रेंडली बनाता है, जबकि अन्य टाटा मॉडलों में यह अक्सर महंगे वेरिएंट्स तक ही सीमित रहता है। इससे उन ग्राहकों को भी एक खास और स्टाइलिश एसयूवी कार खरीदने का मौका मिलेगा, जिनका बजट सीमित है। कुल मिलाकर, टाटा सिएरा डार्क एडिशन उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो एक दमदार दिखने वाली, फीचर-लोडेड और यूनीक डिजाइन वाली एसयूवी कार चाहते हैं।

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