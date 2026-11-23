last updated on Nov 23, 2026 18:34 IST

हुंडई बेयोन को लॉन्च हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और अब ग्राहकों को धीरे-धीरे अपनी कार की डिलीवरी मिल रही है। यह हुंडई कार 7 वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 3 प्लस, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। हुंडई बेयोन बेस मॉडल एक पैसा वसूल डील है, लेकिन इसका एचएक्स 5 मिड वेरिएंट अधिकांश लोगों के लिए लोअर वेरिएंट की तुलना में बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वे सभी कम्फर्ट फीचर्स हैं जिनकी आपको जरूरत होगी और इसमें इसी वेरिएंट से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलना शुरू होता है।

यहां हम हुंडई बेयोन एचएक्स 5 वेरिएंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यह आपके लिए सही है या नहीं।

कीमत

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 प्राइस वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 लीटर एचएक्स 5 एमटी 12.45 लाख रुपये 1.5 लीटर एचएक्स 5 एमटी ड्यूल-टोन 12.60 लाख रुपये 1.5 लीटर एचएक्स 5 एटी 13.85 लाख रुपये 1.5 लीटर एचएक्स 5 एटी ड्यूल-टोन 14 लाख रुपये

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 की कीमत 12.45 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच है। बेयोन ऑटोमैटिक की कीमत मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले 1.4 लाख रुपये ज्यादा है। अगर आप डुअल-टोन कलर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो आपको मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों वेरिएंट के लिए 15,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से 18.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 एक्सटीरियर

हुंंडई बेयोन एचएक्स 5 का एक्सटीरियर लुक इसके बाकी वेरिएंट्स से काफी मिलता-जुलता है, क्योंकि सभी वेरिएंट्स में सिग्नेचर एलईडी डीआरएल हैं। इसमें सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं जो बेस वेरिएंट से ली गई हैं। बेयोन एचएक्स 5 में डुअल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और आगे एलईडी इंडिकेटर नहीं हैं, जो सिर्फ एचएक्स 6 वेरिएंट से ही मिलते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो बेयोन एचएक्स 5 में 17-इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो अलॉय रिम जैसे दिखते हैं। अगर आप अलॉय व्हील वाली बेयोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको एचएक्स 6, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 वेरिएंट्स पर विचार करना होगा, जिनमें 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, हुंडई बेयोन एचएक्स 5 में रूफ रेल्स और ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर भी ऑप्शन के तौर पर लगे हैं। इसके अलावा, बाकी साइड प्रोफाइल बेयोन के हायर वेरिएंट्स जैसा ही है।

पीछे की तरफ, हुंडई बेयोन एचएक्स 5 में हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप और एलईडी टेल लैंप लगे हैं, जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में पीछे की तरफ एलईडी टर्न इंडिकेटर और एक रियर स्पॉइलर भी है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 आठ कलर ऑप्शन: टाइटेनियम ब्लैक, क्लासी ब्लू पर्ल, गोल्डन ब्रॉन्ज मेटैलिक, इकोट्रॉनिक ग्रे पर्ल, एटलस व्हाइट, फिएरी रेड, क्लासी ब्लू मैट और टाइटेनियम ब्लैक मैट में आती है। इसके अलावा, आप एटलस व्हाइट और फिएरी रेड के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 इंटीरियर

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 का इंटीरियर सिर्फ ऑलिव ग्रे कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें फैब्रिक सीट और फ्रंट आर्मरेस्ट है, यह एचएक्स 3 प्लस वेरिएंट से ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि, अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम केबिन चाहते हैं, तो आपको अपना बजट एचएक्स 6 वेरिएंट में अपग्रेड करना होगा, जिसमें स्टीयरिंग व्हील और गियरनॉब के लिए लेदरेट टच हैं।

केबिन में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं, जो एचएक्स 3 वेरिएंट से मिलते हैं।

पीछे की तरफ एचएक्स 5 में रियर एसी वेंट हैं, और यह रियर पार्सल ट्रे के साथ एचएक्स 3 प्लस वेरिएंट से बेहतर है। अगर रियर सीट कम्फर्ट आपकी प्रायोरिटी है, तो एचएक्स 8 और एचएक्स 10 जैसे टॉप लाइन वेरिएंट आपके लिए सही रहेंगे क्योंकि इनमें 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 फीचर लिस्ट

फीचर्स के मामले में बेयोन एचएक्स 5 पैसा वसूल कार है, क्योंकि इसमें एचएक्स 3 प्लस वेरिएंट के मुकाबले कुछ खास फीचर्स हैं। इनमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक वायरलेस चार्जर शामिल हैं।

बेयोन एचएक्स 5 में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो एचएक्स 3 प्लस वाले ही हैं। हालांकि, अगर आपको पैनोरमिक सनरूफ, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और आगे वेंटिलेटेड सीटें चाहिए, तो आपको एचएक्स 8 या एचएक्स 10 वेरिएंट के बारे में सोचना होगा। यहां आप हुंडई बेयोन के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 सेफ्टी फीचर्स

बेयोन एचएक्स 5 में लोअर एचएक्स 3 और एचएक्स 3 प्लस वाले सेफ्टी फीचर्स हैं, जो सभी बेसिक चीजों को कवर करते हैं। इसमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, रियर-व्यू कैमरा, ड्राइवर व्यू मॉनिटर, एबीएस के साथ ईबीडी, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (एचएसी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर हैं।

अगर लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), एक 360-डिग्री कैमरा, और एक बिल्ट-इन डैशकैम जैसे फीचर्स आपकी प्रायोरिटी हैं, तो आपको बेयोन के टॉप वेरिएंट पर जरूर विचार करना चाहिए।

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 पावरट्रेन

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के लिए एंट्री पॉइंट है, साथ ही इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी है जो 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है। इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

हुंडई बेयोन एचएक्स 5 पावरट्रेन पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कंपेरिजन

हुंडई बेयोन का मुकाबला टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स और एमजी एस्टर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुंडई बेयोन में आपको ऐसे वेरिएंट मिलते हैं जो एक खास खरीदारों के समूह के लिए डिजाइन किए गए हैं। एचएक्स 2, एचएक्स 3 और एचएक्स 3 प्लस जैसे बेस वेरिएंट पैसा वसूल हैं, एचएक्स 5 इनसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ-साथ कुछ रोजमर्रा के लिए कंफर्ट भी है। यह स्पष्ट रूप से बेयोन लाइनअप में सबसे समझदारी वाला विकल्प है क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो आपको चाहिए।