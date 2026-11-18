published on नवंबर 18, 2026 19:04 ist

last updated on Nov 18, 2026 19:04 IST

published on Nov 18, 2026 19:04 IST

हुंडई ने हाल ही में अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह एसयूवी कार कंपनी के लाइनअप में वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन की गई है। कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए, हुंडई बेयोन को शुरुआत में सिर्फ एक 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है, हालांकि एक सीएनजी पावरट्रेन भी जल्द आने की उम्मीद है। बेयोन कुल 7 वेरिएंट्स: एचएक्स2, एचएक्स3, एचएक्स3 प्लस, एचएक्स5, एचएक्स6, एचएक्स8, और एचएक्स10 में उपलब्ध है। इनमें से, एचएक्स6 मिड वेरिएंट है, जो फीचर्स और कीमत के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने का दावा करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हुंडई बेयोन एचएक्स6 वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है और क्या यह आपके लिए एक सही विकल्प हो सकता है।

कीमत

हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 18.5 लाख रुपये तक जाती है। एचएक्स6 वेरिएंट की प्राइस इस प्रकार है:

वेरिएंट एमटी सीवीटी बेयोन एचएक्स6 13.57 लाख रुपये 14.97 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

एचएक्स6 की कीमत एचएक्स5 वेरिएंट से 1.12 लाख ज्यादा है।

अगर आप डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन चुनते हैं, तो मोनोटोन वर्जन से 15,000 रुपये ज्यादा लगेंगे।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

हुंडई बेयोन एचएक्स6 अपने यूनिक और मॉडर्न फ्रंट डिजाइन को बरकरार रखती है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं जो एलईडी डीआरएल के नीचे लगे हैं।

डीआरएल टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं, जो लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। बंपर के निचले आधे हिस्से में काफी ब्लैक क्लैडिंग है, जिसे फॉक्स-सिल्वर स्किड प्लेट के साथ फिनिश किया गया है।

साइड प्रोफाइल

एचएक्स6 में 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो साइड प्रोफाइल में एक खास हाइलाइट है।

इसमें ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स, ज्योमेट्रिक व्हील आर्च और रैप-अराउंड डोर क्लैडिंग भी है। अलॉय व्हील्स इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं, जबकि रूफ रेल्स इसकी मस्कुलर स्टाइल को और बेहतर करते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ, एचएक्स6 में सिग्नेचर एच-एज लाइटिंग पैटर्न वाले एलईडी टेल लैंप, एलईडी टर्न इंडिकेटर और रूफ पर स्पॉइलर दिया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप है।

पीछे वाले बंपर में ब्लैक क्लैडिंग और सिल्वर-फिनिश्ड इंसर्ट है। इसमें रियर वाइपर और वॉशर भी है, जो इसे और बेहतर बनाता है।

कलर ऑप्शंस

हुंडई बेयोन एचएक्स6 को 6 रंगों में पेश किया गया है। इसमें मोनोटोन, ड्यूल-टोन और मैट फिनिश के विकल्प शामिल हैं। इसमें ये कलर मिलते हैं:

टाइटेनियम ब्लैक

क्लासी ब्लू

एटलस व्हाइट

फियरी रेड

गोल्डन ब्रॉन्ज

इकोट्रॉनिक ग्रे

इनमें से एटलस व्हाइट और फियरी रेड रंग को कॉन्ट्रास्टिंग टाइटेनियम ब्लैक रूफ के साथ भी चुना जा सकता है। वहीं टाइटेनियम ब्लैक और क्लासी ब्लू रंग में मैट फिनिश का ऑप्शन भी उपलब्ध है।

केबिन

बेयोन एचएक्स6 में ड्यूल-टोन ग्रे-और-व्हाइट केबिन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ आता है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी मॉडर्न और लेयर्ड है, जिसमें वर्टिकल एसी वेंट्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल्स को इन वेंट्स के बीच में प्लेस किया गया है।

फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, कैस्केड-फ्लो सेंटर कंसोल और क्रैश पैड पर फैब्रिक-टच इन्सर्ट इसके इंटीरियर को और खास बनाते हैं। अगर कोई ड्यूल-टोन एक्सटीरियर वाला मॉडल चुनता है, तो उसे केबिन में ऑल-ब्लैक स्पोर्टी थीम के साथ लाल रंग की कंट्रास्ट स्टिचिंग मिलती है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो, हुंडई बेयोन एचएक्स6 में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, जबकि ऑडियो सेटअप में आगे और पीछे स्पीकर के साथ आगे ट्वीटर मिलते हैं। अन्य फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, पीछे एसी वेंट और पीछे वाइपर और वॉशर शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर भी है।

सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा एक रियर-व्यू कैमरा और ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर भी मिलता है।

हालांकि, एचएक्स6 में फ्रंट या साइड पार्किंग सेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक डैशकैम या लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) नहीं मिलता है। इसमें पीछे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जबकि टॉप लाइन वेरिएंट्स में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक मिलते हैं।

पावरट्रेन

हुंडई बेयोन को एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। यहां इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

मुकाबला

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई बेयोन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराडर, मारुति विक्टोरिस, रेनो डस्टर, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, टाटा कर्व और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन एचएक्स6 वेरिएंट लाइनअप में एक खास जगह पर है। इसमें वे सभी फीचर्स हैं जो ग्राहक एक अच्छी एसयूवी कार में चाहते हैं और वो भी टॉप मॉडल के लिए बजट बढ़ाए बिना। एक और फायदा यह है कि एचएक्स6 मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिससे खरीदार अपनी ड्राइविंग पसंद के अनुसार चुन सकते हैं।

हालांकि, फैसला लेने से पहले इन कमियों पर विचार करना सही रहेगा। इसमें वेंटिलेटेड सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स और एडीएएस जैसी अतिरिक्त सेफ्टी टेक्नोलॉजी नहीं है।

एचएक्स6 उन लोगों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है जो बेयोन के मुख्य फीचर चाहते हैं, लेकिन उन्हें एडीएएस, वेंटिलेटेड सीट या प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स की जरूरत नहीं है। क्या टॉप वेरिएंट के बजाय इसे लेना समझदारी ​है, यह फैसला काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उन अतिरिक्त फीचर्स को कितना महत्व देते हैं।