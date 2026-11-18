हुंडई बेयोन उन कारों में से एक है, जिसने हाल ही में लॉन्च के बाद से अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बेयोन एसयूवी सात वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 3 प्लस, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में उपलब्ध है। बेस वेरिएंट एचएक्स 2 में कीमत के हिसाब से अच्छे फीचर और सेफ्टी दी गई है। हालांकि, एचएक्स 3 वेरिएंट में आपको रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से एचएक्स 2 से बेहतर फीचर्स मिलते हैं, जो आपके द्वारा दिए जाने वाले एक्स्ट्रा 90,000 रुपये को सही ठहराते हैं।

इसलिए आज हम हुंडई बेयोन एचएक्स 3 वेरिएंट के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि क्या यह वेरिएंट आपके लिए सही है:

कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 लीटर एचएक्स 3 एमटी 10.90 लाख रुपये

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

बेयोन एचएक्स 3 सिर्फ मैनुअल के साथ उपलब्ध है और इसकी कीमत 10.89 लाख रुपये है, जो बेस मॉडल एचएक्स 2 से 90,000 रुपये ज्यादा है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। बेयोन के शुरुआती तीन वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 3, और एचएक्स 3 प्लस सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं।

इसलिए अगर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन आपकी प्राथमिकता है, तो आपको टॉप लाइन वेरिएंट्स एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 पर विचार करना होगा। हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 18.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 एक्सटीरियर

बाहर से देखने पर हुंडई बेयोन एचएक्स 3 बाकी वेरिएंट जैसी ही दिखती है, लेकिन लोअर वेरिएंट होने की वजह से इसमें कुछ कमी है।

बेयोन एचएक्स 3 में आगे की तरफ सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ एलईडी डीआरएल हैं, जो एचएक्स 2 वेरिएंट में भी मिलते हैं। हालांकि, एचएक्स 3 वेरिएंट में आगे एलईडी इंडिकेटर और डुअल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप नहीं हैं, जो सिर्फ एचएक्स 6 से ही मिलते हैं। इसमें अभी भी सिल्वर स्किड प्लेट्स के साथ रग्ड-लुकिंग फ्रंट बंपर है, जो इसे शानदार लुक देता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, यहां बेयोन एचएक्स 3 में व्हील कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं। अगर आप अपनी बेयोन कार में अलॉय व्हील्स चाहते हैं, तो यह सुविधा एचएक्स 6 वेरिएंट में मिलती है। ध्यान दें कि एचएक्स 3 वेरिएंट में रूफ रेल्स, सनरूफ और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर नहीं हैं। लेकिन, इसके अलावा बाकी साइड प्रोफाइल बेयोन के हायर वेरिएंट जैसी ही है।

पीछे की तरफ, बेयोन एचएक्स 3 में एलईडी टेल लैंप और हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप हैं, जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं। एचएक्स 3 में रियर एलईडी टर्न इंडिकेटर नहीं हैं, जो मिड वेरिएंट एचएक्स 5 से मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें रियर स्पॉइलर भी नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी दिखने वाली कार है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 केवल तीन कलर: एटलस व्हाइट, टाइटेनियम ब्लैक, और क्लासी ब्लू पर्ल में उपलब्ध है। अगर आपको मैट रंग या कोई और कलर पसंद है, तो ऊंपर वाले वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना होगा।

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 इंटीरियर

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 का केबिन काफी हद तक एचएक्स 2 जैसा ही है, बस कुछ खास बदलाव किए गए हैं। एचएक्स 3 में डुअल-टोन ब्लैक और ऑलिव ग्रे इंटीरियर के साथ फैब्रिक सीट, मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और बेस मॉडल वाला फ्रंट आर्मरेस्ट है।

हालांकि, आपको 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और ऑडियो कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो बेस एचएक्स 2 में नहीं है। इसके अलावा, एचएक्स 3 में आपको पुश-बटन स्टार्ट भी मिलता है, जो एचएक्स 2 में नहीं है।

पीछे बैठने वालों को ज्यादा आराम के लिए रियर एसी वेंट मिलते हैं, हालांकि, आपको रियर सीट आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, जो सिर्फ टॉप लाइन वेरिएंट्स एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट में मिलता है।

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 फीचर लिस्ट

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 की फीचर लिस्ट में एचएक्स 2 वेरिएंट के मुकाबले कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री शामिल हैं।

सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट आर्मरेस्ट, आगे और पीछे यूएसबी सी-टाइप चार्जर, मैनुअल एसी और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स बेस मॉडल वाले ही हैं। सनरूफ और फुल ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिर्फ मिड लेवल वेरिएंट से ही मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेयोन के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करें।

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 सेफ्टी फीचर्स

बेयोन एचएक्स 3 के ज्यादातर मेन सेफ्टी फीचर वही हैं जो बेस वेरिएंट में मिलते हैं, इनमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (एचएसी), रियर पार्किंग सेंसर, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल है।

इन फीचर्स के अलावा, एचएक्स 3 में रियर-व्यू कैमरा और ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर जैसे कुछ पार्किंग से जुड़े फीचर भी हैं। हालांकि, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर टॉप मॉडल तक ही सीमित हैं।

हुंडई बेयोन एचएक्स 3 इंजन

बेयोन एचएक्स 3 केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलती है, और इसमें 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी यहां दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

मुकाबला

हुंडई बेयोन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, फॉक्सवैगन टाइगन, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराडर, निसान टेक्टन, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स और एमजी एस्टर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन एक कॉम्पिटिटिव कीमत वाली एसयूवी कार है जो इसके लोअर वेरिएंट, खासकर एचएक्स 3 को देखते हुए पैसा वसूल डील लगती है। बेस वेरिएंट एचएक्स 2 में बेसिक चीजें और ठीक-ठाक सेफ्टी फीचर को कवर किया गया है, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो हम खरीदारों को एचएक्स 3 वेरिएंट लेने की सलाह देंगे। इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन, रिवर्स कैमरा और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल जैसे खास फीचर हैं जो रोजाना की ड्राइविंग में काम आ सकते हैं।