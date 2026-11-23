स्कोडा इंडिया ने अपनी स्लाविया सेडान का फेसलिफ्ट वर्जन पिछले महीने ही लॉन्च किया है। इसमें नया स्टाइलिंग पैक, बेहतर फीचर्स और सेफ्टी अपडेट्स, और एक नया ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल किया गया है। इस गाड़ी के कलर पेलेट को भी अपडेट किया गया है।

यह सेडान कार अब कुल 6 वेरिएंट्स: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है। इनमें से सिग्नेचर इसका मिड-वेरिएंट है, जो उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक पैकेज है जो बजट में रहकर कई प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि नई स्कोडा स्लाविया के मिड-वेरिएंट सिग्नेचर में क्या कुछ मिलता है खास :-

कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1-लीटर सिग्नेचर एमटी 13.94 लाख रुपये 1-लीटर सिग्नेचर एटी 14.94 लाख रुपये

स्कोडा स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट की कीमत 13.94 लाख रुपये से शुरू होकर 14.94 लाख रुपये (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) तक जाती है।

अगर इसकी तुलना इससे नीचे वाले क्लासिक प्लस ट्रिम से करें, तो यह वेरिएंट चुने गए गियरबॉक्स के आधार पर लगभग 2.5 लाख रुपये से 3.95 लाख रुपये महंगा पड़ता है।

डिजाइन

स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट में आगे की तरफ अपडेटेड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ सेगमेंटेड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, जो कि इसमें बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलती हैं। इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिस पर ब्लैक फिनिश और क्रोम स्ट्रिप मिलती है। इसमें ब्लैक-फिनिश बंपर और एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जो इसके लुक को पूरा करते हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें कर्वी सिल्हाउट मिलता है। इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स के साथ क्रोम इंसर्ट, 16-इंच अलॉय व्हील्स, ब्लैक आउट बी-पिलर, शार्कफिन एंटीना दिया गया है जो कि इसमें सिग्नेचर ट्रिम से मिलता है। इसमें बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। सिंपल अलॉय व्हील्स को छोड़कर यह वेरिएंट काफी आकर्षक लगता है।

पीछे की तरफ, एक खास बात जो इसे फेसलिफ्ट के तौर पर अलग दिखाती है, वह है बूट पर दी गई क्रोम स्ट्रिप जिस पर स्कोडा का लोगो लगा है। यह स्ट्रिप दोनों एलईडी टेललाइट्स को आपस में जोड़ती है। इसमें रैप-अराउंड स्टाइल वाली एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं। बंपर के निचले हिस्से में रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा और रियर रिफ्लेक्टर लगे हैं।

अगर आप अपनी सेडान को एक सिंपल और शानदार लुक देना चाहते हैं, तो स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि आप एक स्पोर्टी लुक चाहते हैं, तो आप स्लाविया स्पोर्टलाइन या फिर स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट चुन सकते हैं।

कलर ऑप्शन

स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट आठ कलर ऑप्शन : ब्रिलिएंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, लावा ब्लू, डीप ब्लैक, कैप्यूचीनो बेज, आर्कटिक सिल्वर, और चेरी रेड में उपलब्ध है। खास बात यह है कि आर्कटिक सिल्वर, डीप ब्लैक और कैपुचीनो बेज जैसे तीन नए और प्रीमियम कलर सिग्नेचर ट्रिम से मिलने शुरू होते हैं, जो इसे निचले वेरिएंट्स से अलग पहचान देते हैं। यहां देखें स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

केबिन के अंदर कदम रखते ही सिग्नेचर वेरिएंट प्रीमियम अपील देता है। निचले ट्रिम्स के मुकाबले इसमें ब्लैक और ग्रेज डुअल-टोन कलर थीम मिलती है। इसमें डोर सिल पर स्लाविया एम्बॉस्ड स्कफ प्लेट दी गई है, जो कि इसमें सिग्नेचर वेरिएंट से मिलनी शुरू होती है। डैशबोर्ड पर सिल्वर मेटैलिक स्ट्रिप और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो केबिन के माहौल को और बेहतर बनाती है।

ड्राइवर के लिए लेदरेट रैप्ड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर ऑडियो और डिजिटल डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग का डिज़ाइन स्लाविया के केबिन थीम के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।

स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी फंक्शन के साथ आती है। इसकी सीट अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी अच्छी है, जो कि पिछले वर्ज़न जैसी ही लगती है। इसके अलावा सिग्नेचर ट्रिम में सिंगल-पेन सनरूफ भी मिलता है जो कि लोगों को काफी पसंद आता है। यह फीचर लोअर 'क्लासिक प्लस' ट्रिम में भी उपलब्ध है।

फीचर और सेफ्टी

स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट में निचले क्लासिक प्लस वेरिएंट के मुकाबले नया 10.1-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, आगे और पीछे यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, और वायरलेस फोन चार्जर फीचर जोड़े गए है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स (केवल में), और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड असिस्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, डुअल-टोन हॉर्न और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। हालांकि, नया 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर केवल इसके टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो के लिए रिजर्व रखे गए हैं।

यहां देखें स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

स्लाविया सिग्नेचर वेरिएंट में निचले क्लासिक प्लस वेरिएंट की तरह 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को केवल टॉप वेरिएंट में दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी गाड़ी से है।

कारदेखो का क्या है कहना..

स्लाविया का मिड-वेरिएंट सिग्नेचर टेक्नोलॉजी लोडेड है, जो आपकी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर देगा। इसमें नई ब्लैक और ग्रेज कलर की सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसे निचले वेरिएंट्स से अलग बनाती है और कार के अंदर एक प्रीमियम अहसास देती है। निचले वेरिएंट के मुकाबले इसमें कई प्रीमियम डिटेल्स और क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा बेहतर लुक देते हैं।





हालांकि, अगर आप कार के शौकीन हैं तो ज्यादा पावरफुल इंजन के लिए इसके टॉप वेरिएंट्स पर जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जो खरीदार अपना बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, उनके लिए सिग्नेचर वेरिएंट एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है।



