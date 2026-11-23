स्कोडा कायलाक भारत में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है और इसे सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबसे मजेदार ड्राइव वाली गाड़ियों में गिना जाता है। बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्कोडा इसे लगातार अपडेट करती रहती है। हाल ही में कंपनी ने इसका नया स्पोर्टलाइन वेरिएंट लॉन्च किया था और अब एक नया 'कैपुचीनो बेज' कलर ऑप्शन पेश किया है।

अभी स्कोडा कायलाक सात वेरिएंट: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस में उपलब्ध है, ये सभी मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ एक ही इंजन ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

आइए कायलाक के नए रंग और बाकी सब चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अब स्कोडा कायलाक के साथ कैपुचीनो बेज कलर

कैपुचीनो बेज स्कोडा के नए रंगों में से एक है, जिसे पहली बार स्लाविया फेसलिफ्ट के साथ पेश किया गया था। अब यही प्रीमियम कलर कायलाक में भी उपलब्ध है। हालांकि, यह कलर ऑप्शन सिर्फ स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ ही मिलेगा, जिसमें डुअल-टोन एक्सटीरियर थीम स्टैंडर्ड है। इसमें कई स्पोर्टलाइन टच भी हैं, जिनमें ब्लैक्ड-आउट रूफ, ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स, सी-पिलर पर ‘स्पोर्टलाइन’ बैज, और ब्लैक ओआरवीएम और रूफ रेल्स शामिल हैं।

कायलाक स्पोर्टलाइन वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनकी कीमत मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के लिए क्रमश: 11.35 लाख रुपये और 12.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां आप स्कोडा कायलाक स्पोर्टलाइन वेरिएंट के बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

अन्य कलर ऑप्शंस

इसके साथ, स्कोडा कायलाक अब कुल 8 कलर ऑप्शन: कैंडी व्हाइट, ब्रिलियंट सिल्वर, कार्बन स्टील, स्टील ग्रे, डीप ब्लैक, कैपुचीनो बेज, लावा ब्लू और चेरी रेड में उपलब्ध है।

स्कोडा कायलाक के बारे में

स्कोडा कायलाक को अपने सेगमेंट की सबसे स्मार्ट दिखने वाली एसयूवी कार में से एक माना जाता है। इसका डिजाइन स्पोर्टी होने के साथ-साथ अच्छा भी है।

इसके फ्रंट में स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है, जिसके दोनों तरफ एलईडी डीआरएल जुड़े हुए हैं। चंकी बंपर में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और नीचे की तरफ ब्लैक बॉडी क्लैडिंग के साथ सिल्वर डिफ्यूजर मिलता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसका बॉक्सी सिल्हूट इसे एक मस्कुलर स्टांस देता है। इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, डोर हैंडल्स पर क्रोम स्ट्रिप और एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है।

पीछे की तरफ, फ्लैट टेलगेट और छोटे चौकोर एलईडी टेललैम्प्स हैं, जो स्कोडा ब्राडिंग वाली एक ब्लैक स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं। रियर बंपर पर भी मोटी क्लैडिंग और एक सिल्वर डिफ्यूजर मिलता है।

केबिन की बात करें तो इसमें डुअल-टोन थीम है, जिसमें डैशबोर्ड, दरवाजों और सेंटर कंसोल पर प्लास्टिक ट्रिम्स पर ग्रीन हाइलाइट्स हैं। डैशबोर्ड को टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है, जिसके बीच में 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। ड्राइवर को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रोम सराउंड के साथ डुअल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। फीचर्स की बात करें तो, कायलाक में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट, सिंगल-पेन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए कायलाक गाड़ी में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल-होल्ड कंट्रोल, सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर डिफॉगर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।

स्कोडा कायलाक में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। कायलाक के इंजन स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी यहां दी गई है:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी माइलेज (एआरएआई) 19.31 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 19.05 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

कीमत और मुकाबला

स्कोडा कायलाक की कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप ऑटोमैटिक वेरिएंट की प्राइस 13.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

स्कोडा कायलाक सब-4 मीटर एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

नया कैपुचीनो बेज कलर स्कोडा कायलाक को इस बेहद प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में एक नई ताजगी देता है। यह उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो एक एक्सक्लूसिव और अलग दिखने वाला कलर चाहते हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह रंग सिर्फ स्पोर्टलाइन वेरिएंट तक ही सीमित है। अगर इसे दूसरे वेरिएंट्स में भी उपलब्ध कराया जाता, तो ज्यादा ग्राहक इसे चुन सकते थे। इस कलर अपडेट के अलावा कार में कोई और बदलाव नहीं किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार स्कोडा कायलाक के सीएनजी वर्जन के साथ-साथ स्पोर्टी मोंटे कार्लो एडिशन पर भी काम कर रही है। पुराना मॉडल होने के बावजूद, स्कोडा द्वारा किए जा रहे ये छोटे-छोटे अपडेट्स कायलाक को नए प्रतिद्वंद्वियों के बीच आकर्षक बनाए रखते हैं।