2026 होंडा एलिवेट के बेस से ऊपर वाले वी वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

होंडा एलिवेट को भारत में 2023 में पेश किया गया था और हाल ही में इसे नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। एलिवेट कार छह वेरिएंट: एसवी, वी, वीएक्स, जेडएक्स, जेडएक्स प्लस और जेडएक्स प्लस ब्लैक में आती है। वी वेरिएंट बेस से ठीक ऊपर वाला वेरिएंट है। यह उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक पैकेज है जो टॉप-एंड वेरिएंट की पूरी कीमत चुकाए बिना सभी जरूरी फीचर्स और एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन चाहते हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि होंडा एलिवेट का वी वेरिएंट आपके लिए एक समझदारी भरा विकल्प क्यों हो सकता है :-

कीमत

कीमत मैनुअल सीवीटी एलिवेट वी 12.29 लाख रुपये 13.79 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है

नई होंडा एलिवेट के बेस वेरिएंट की कीमत 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इससे ऊपर वाले वी वेरिएंट के लिए आपको लगभग 50,000 रुपये से 60,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस कीमत में आपको कई महत्वपूर्ण फीचर अपग्रेड मिलते हैं। होंडा एलिवेट वी मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.29 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके सीवीटी ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 13.79 लाख रुपये है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ खास रंगों, जैसे प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, के लिए आपको 8,000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं।

एक्सटीरियर

बाहर से देखने पर एलिवेट वी वेरिएंट काफी हद तक अपने टॉप मॉडल्स जैसा दिखता है। इसका बॉक्सी और मस्कुलर डिज़ाइन सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है। आगे की तरफ इसमें एक बड़ी ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल दी गई है जो इसके बोल्ड लुक को और निखारती है। इसमें डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और आइब्रो-शेप वाले एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल्स) दी गई हैं, जो रात में शानदार विजिबिलिटी देती है। हालांकि, वीएक्स वेरिएंट में ग्रिल पर मिलने वाली थ्री-पीस लाइटिंग सेटअप की इसमें कमी है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) मिलते हैं, जिन पर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड हैं। राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच के स्टील व्हील्स कवर के साथ दिए गए हैं, जबकि इसके वीएक्स वेरिएंट में 17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें सिल्वर रूफ रेल्स भी नहीं दी गई हैं, जो कार को थोड़ा और एसयूवी वाला लुक देते। नई होंडा एलिवेट में शार्क फिन एंटीना स्टैंडर्ड दिया गया है।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप दिया गया है, जिसका डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक लगता है। टेललैंप्स के बीच का हिस्सा इसमें जलता नहीं है। इसमें एक छोटा रियर स्पॉइलर और विंडस्क्रीन पर डिफॉगर भी दिया गया है, साथ ही इसमें टेलगेट पर नीचे की तरफ बाएं साइड पर 'एलिवेट' बैजिंग भी मिलती है। हालांकि, एक जरूरी फीचर जो इसमें नहीं मिलता वह है रियर वाइपर और वॉशर, जो बारिश के मौसम में काफी काम आता है। शार्क-फिन एंटीना और सिल्वर स्किड प्लेट्स इसके रग्ड लुक को पूरा करते हैं। इसमें बंपर पर रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

नई होंडा एलिवेट वी वेरिएंट कुल 7 आकर्षक मोनोटोन कलर में उपलब्ध है। कंपनी ने डुअल-टोन का ऑप्शन टॉप वेरिएंट्स के लिए रिजर्व रखा है। ये सभी कलर कार के बोल्ड डिज़ाइन को और भी निखारते हैं।

रेडियंट रेड मेटैलिक

नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल

प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल

लुनार सिल्वर मेटैलिक

क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

मीटिओरॉइड ग्रे मेटैलिक

ये सभी कलर एलिवेट के लुक के साथ काफी अच्छे लगते हैं। रेड और ब्लू जैसे ब्राइट कलर इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं, जबकि व्हाइट, सिल्वर और ग्रे जैसे कलर इसे एक सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम फील देते हैं।। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

होंडा एलिवेट वी वेरिएंट के केबिन में डुअल-टोन आइवरी और ब्लैक कलर थीम दी गई है, जो केबिन को एक प्रीमियम और अपमार्केट फील देती है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ-सुथरा और यूजर-फ्रेंडली है। ड्राइवर के लिए 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर ऑडियो और टेलीफोनी के कंट्रोल्स मिलते हैं। यह स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है, जिससे हर कद के ड्राइवर को एक आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है। हालांकि, इस पर लेदर चढ़ा हुआ नहीं है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलता है। इसमें फैब्रिक सीटें दी गई हैं जो काफी आरामदायक हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि आगे और पीछे सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। आगे की सीटों के बीच में एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, जिसके नीचे थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है। हालांकि, पीछे वाली सीटों के लिए सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है।

वी वेरिएंट में 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें दी गई हैं, जिससे आप जरूरत पड़ने पर बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक पार्सल ट्रे भी स्टैंडर्ड दी गई है। हालांकि, इसमें कुछ छोटी-मोटी चीजों की कमी रखी गई है, जैसे कि इसमें सनवाइजर और बूट पर कोई इल्युमिनेशन नहीं दिया गया है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में एलिवेट वी वेरिएंट बिलकुल भी निराश नहीं करता और यह लगभग उन सभी जरूरी फीचर्स से लैस है जो एक मिड-रेंज खरीदार चाहता है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। वी वेरिएंट में हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स (केवल सीवीटी में) भी दिए गए है।

अगर आपको सिंगल-पेन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें और वायरलेस फोन चार्जर चाहिए, तो आपको अपना बजट बढ़ाकर एलिवेट का टॉप वेरिएंट खरीदना होगा।

सुरक्षा के लिए एलिवेट वी वेरिएंट में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक (केवल सीवीटी में), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल सीवीटी में), रियर पार्किंग कैमरा और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। निचला वेरिएंट होने के नाते इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर्स की कमी रखी गई है।

यहां देखें नई होंडा एलिवेट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

2026 होंडा एलिवेट में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी* सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 15.31 किमी/लीटर (एमटी)/ 16.61 किमी/लीटर (सीवीटी)

*सीवीटी - कंटिन्यूअस्ली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)

यह 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और लीनियर पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है। यह शहर में और हाईवे पर दोनों जगह आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देता है। वी वेरिएंट में इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुनने का विकल्प मिलता है। होंडा एलिवेट वी मैनुअल वेरिएंट की एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज 15.31 किमी/लीटर है, जबकि सीवीटी वेरिएंट 16.61 किमी/लीटर का माइलेज देता है। यह उन कुछ कारों में से एक है जिसके ऑटोमैटिक वेरिएंट का माइलेज मैनुअल से बेहतर है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

मुकाबला

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, निसान टेकटॉन, टाटा सिएरा और एमजी एस्टर से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

होंडा एलिवेट वी वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक प्रैक्टिकल, सुरक्षित और फीचर्स से भरपूर एसयूवी चाहते हैं, लेकिन टॉप-एंड वेरिएंट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। यह बेस मॉडल के मुकाबले एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है, जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक रियर कैमरा जैसे कई उपयोगी फीचर्स मिलते हैं। इस वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है।