2026 होंडा एलिवेट के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

19 Views

Published On अक्टूबर 07, 2026 15:44 ist

Oct 07, 2026 15:44 IST

last updated on Oct 07, 2026 15:44 IST

Oct 07, 2026 15:44 IST

published on Oct 07, 2026 15:44 IST

Write a कमेंट

2026 होंडा एलिवेट भारत में लॉन्च हो चुकी है और यह इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का पहला बड़ा अपडेट है। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, होंडा ने न केवल एसयूवी कार को ज्यादा शार्प एक्सटीरियर लुक दिया है, बल्कि केबिन और फीचर लिस्ट को भी बेहतर बनाया है। नई होंडा एलिवेट कार 6 वेरिएंट और 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

अगर आप न्यू एलिवेट एसयूवी को लेने की सोच रहे हैं और इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां इसके बारे में विस्तार से बताया गया है:

2026 होंडा एलिवेट कलर ऑप्शन

होंडा न्यू एलिवेट में 7 कलर ऑप्शन दे रही है:

क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

ओब्सीडियन ब्लू पर्ल

रेडियंट रेड मैटेलिक

मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक

लूनार सिल्वर मैटेलिक

प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल (नया)

यह नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल और रेडियंट रेड मैटेलिक में ब्लैक रूफ ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है।

आइए अब हम नई होंडा एलिवेट के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानते हैं:

वेरिएंट एसवी वी वीएक्स जेडएक्स जेडएक्स प्लस जेडएक्स प्लस ब्लैक रेडियंट रेड मैटेलिक ❌ ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ ओब्सीडियन ब्लू पर्ल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल (नया) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ प्लेटिनम व्हाइट पर्ल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅* ❌ लूनार सिल्वर मैटेलिक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ क्रिस्टल ब्लैक पर्ल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

*ब्लैक-रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध

फीचर और सेफ्टी

होंडा ने नई एलिवेट एसयूवी में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेगमेंट फर्स्ट पीछे वेंटिलेटेड सीटें, आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, और प्रीमियम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए हैं। अन्य फीचर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक सिंगल-पैन सनरूफ शामिल है।

सुरक्षा के लिए 2026 होंडा एलिवेट में आगे पार्किंग सेंसर (नया), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

यहां होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की लॉन्च स्टोरी देखें।

इंजन

एसयूवी कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला ही पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, सीवीटी* सर्टिफाइड माइलेज 15.31 किलोमीटर प्रति लीटर, 16.92 किलोमीटर प्रति लीटर

*सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

2026 होंडा एलिवेट की कीमत 11.80 लाख रुपये से 18.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, निसान टेक्टन, रेनो डस्टर, और मारुति विक्टोरिस से है। साइज और प्राइस के मोर्चे पर इसकी टक्कर टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसी एसयूवी-कूपे कार से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

इस अपडेट के साथ, होंडा ने नया नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल कलर शेड जोड़ा है, जबकि पुरानी एलिवेट के अन्य 6 कलर ऑप्शन को बरकरार रखा गया है। नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल कलर में होंडा कार काफी शानदार नजर आती है, और ब्लैक रूफ ऑप्शन के साथ यह और भी ज्यादा दमदार और रग्ड दिखती है।

होंडा एलिवेट में कुल 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे आपको अपनी पसंद के हिसाब से चुनने के लिए काफी सारे विकल्प मिल जाते हैं। इस बार भी होंडा ने क्लासी और एलिगेंट कलर शेड को बरकरार रखा है। आपको इनमें से कौनसा रंग चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं!