2026 स्कोडा स्लाविया क्लासिक प्लस वेरिएंट : क्या ज्यादा पैसे देकर बेस से ऊपर वाले वेरिएंट को लेना समझदारी भरा फैसला होगा?

हाल ही में स्कोडा ने अपनी स्लाविया सेडान को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। यह गाड़ी छह वेरिएंट: क्लासिक, क्लासिक प्लस, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आती है। स्लाविया लाइनअप में क्लासिक प्लस वेरिएंट को बेस मॉडल क्लासिक से ठीक ऊपर पोजिशन किया गया है। इस वेरिएंट का मकसद उन ग्राहकों को टारगेट करना है जो बजट में रहते हुए कुछ प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या बेस वेरिएंट के मुकाबले थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके क्लासिक प्लस वेरिएंट को लेना एक समझदारी भरा फैसला होगा? चलिए, क्लासिक प्लस वेरिएंट के हर पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं और पता लगाते हैं कि यह आपके लिए सही है या नहीं।

कीमत

वेरिएंट एमटी एटी क्लासिक प्लस 9.99 लाख रुपये 12.49 लाख रुपये

*सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है

स्कोडा ने स्लाविया क्लासिक प्लस को काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च किया है। स्लाविया क्लासिक प्लस पेट्रोल मैनुअल ऑप्शन की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि क्लासिक प्लस ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 12.49 लाख रुपये तक जाती है। इन दोनों मॉडल्स के बीच 2.50 लाख रुपये का अंतर है।

डिजाइन

पहली नजर में स्लाविया क्लासिक प्लस वेरिएंट अपने साफ-सुथरे और एलिगेंट यूरोपियन डिजाइन से सबको आकर्षित करता है। यह वेरिएंट बेस मॉडल के मुकाबले दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। आगे की तरफ इसमें स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है, जिस पर ब्लैक फिनिश मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ एल-शेप वाले एलईडी डीआरएल्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो रात में बेहतरीन रोशनी देते हैं। इस वेरिएंट में एक महत्वपूर्ण एडीशन एलईडी फॉग लैंप्स का हुआ है, जो बेस क्लासिक वेरिएंट में नहीं मिलते। यह खराब मौसम में विजिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं।

साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव 16-इंच के अलॉय व्हील्स का हुआ है। बेस वेरिएंट में मिलने वाले स्टील व्हील्स और व्हील कवर्स की तुलना में ये अलॉय व्हील्स कार के स्टांस को पूरी तरह से बदल देते हैं। इसमें बॉडी-कलर डोर हैंडल्स, टर्न इंडिकेटर्स के साथ बॉडी-कलर ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स) दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम फील देते हैं।

पीछे की तरफ इसकी डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें रैप-अराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो बूट तक जाते हैं। बूट के बीच में बड़े अक्षरों में 'स्कोडा' लेटरिंग दी गई है जो दिखने में काफी आकर्षक लगती है। बंपर के निचले हिस्से पर रियर पार्किंग सेंसर्स और फॉक्स ब्लैक ट्रिम दी गई है जो कार के डायनामिक कैरेक्टर को और निखारते हैं।

कलर ऑप्शन

स्लाविया क्लासिक प्लस पांच आकर्षक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, लावा ब्लू और चेरी रेड शामिल हैं। ये सभी कलर कार के एलिगेंट डिज़ाइन को और भी निखारते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक शानदार अहसास होगा। स्लाविया क्लासिक प्लस में बेस वेरिएंट की तरह ब्लैक और बेज डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। यह कलर कॉम्बिनेशन केबिन को काफी स्पेशियस दिखाता है। इस वेरिएंट में कुछ खास डिजाइन टच भी दिए गए हैं जो इसे बेस मॉडल से अलग करते हैं। इसमें डोर सिल पर स्लाविया एम्बॉस्ड स्कफ प्लेट दी गई है, जो क्लासिक प्लस वेरिएंट से ही मिलती है। ड्राइवर के लिए इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर ऑडियो और एमआईडी (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) के कंट्रोल्स मौजूद हैं।

इसमें फैब्रिक सीटें दी गई है जो काफी आरामदायक लगती हैं। इसकी ड्राइवर सीट हाइट-एडजस्टेबल है, जिससे अलग-अलग कद के ड्राइवर आसानी से अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढ सकते हैं। डैशबोर्ड का लेआउट साफ-सुथरा और फंक्शनल है। कुल मिलाकर, इसका इंटीरियर प्रैक्टिकल और आरामदायक है जो लंबे सफर के लिए बिलकुल उपयुक्त है।

फीचर और सेफ्टी

स्कोडा स्लाविया क्लासिक प्लस एक फीचर लोडेड कार है, जिसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर इस प्राइस पॉइंट पर या इससे ऊंचे वाले वेरिएंट्स में मिलते हैं। इस वेरिएंट का सबसे बड़ा हाइलाइट इलेक्ट्रिक सनरूफ है। इसके अलावा इसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी में), क्रूज कंट्रोल और ऑल-फोर पावर विंडो जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड असिस्ट (केवल एटी में), रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर डिफॉगर और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर मिलते हैं।

कुल मिलाकर, स्लाविया क्लासिक प्लस में बुनियादी चीजें तो मिलती ही हैं, साथ ही इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे शानदार विकल्प बनाते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

स्लाविया क्लासिक प्लस में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लासिक प्लस वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट्स प्रेस्टीज और मोंटे कार्लों के लिए ही रिजर्व है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

मुकाबला

स्कोडा स्लाविया का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फोक्सवैगन वर्टस जैसी सेडान कार से है। वर्टस को इस साल के आखिर में फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है।

कारदेखो का क्या है कहना..

स्कोडा स्लाविया क्लासिक प्लस उन खरीदारों के लिए एक बहुत ही आकर्षक पैकेज के रूप में सामने आता है, जिन्हें बेस वेरिएंट क्लासिक बहुत ही बेसिक लगता है। ज्यादा कीमत पर इसमें एलईडी फॉग लैंप्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो ओनरशिप एक्सपीरिएंस को काफी बेहतर बनाते हैं। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ का होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

1.0-लीटर टीएसआई इंजन शहर और हाईवे दोनों पर शानदार परफॉर्मेंस देता है, और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स इसे ट्रैफिक में चलाने के लिए एक बेहतरीन कार बनाता है। सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे परिवार के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाती है। हालांकि, रियर-व्यू कैमरे की कमी एक खटकने वाली बात है, जिसे आपको एसेसरी के तौर पर लगवाना होगा या फिर इससे ऊपर वाला वेरिएंट चुनना होगा। यदि आप अपना बजट बढ़ा कर एक स्टाइलिश, सुरक्षित और फीचर लोडेड सेडान चाहते हैं, तो क्लासिक प्लस बेस वेरिएंट के मुकाबले एक बेहतर अपग्रेड है।

आप कौनसी स्लाविया को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।