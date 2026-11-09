टेस्ला साइबरट्रक का प्रोडक्शन हुआ समाप्त, ऑटोनॉमस साइबरकैब के लिए रास्ता साफ!

जहां हर कोई पूरी तरह से ऑटोनॉमस गाड़ी बनाने की होड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, वहीं टेस्ला अपनी गाड़ियों के साथ पहले से ही काफी आगे है। मॉडल एस की शुरुआत के बाद, अब टेस्ला पूरी तरह से ऑटोनॉमस गाड़ियां लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसी गाड़ियां जिनमें स्टीयरिंग व्हील की भी जरूरत नहीं होगी! टेस्ला अब अपने साइबरट्रक का प्रोडक्शन खत्म करने जा रही है। आइए देखते हैं कि टेस्ला की दुनिया में फिलहाल क्या नया चल रहा है :-

बाय-बाय साइबरट्रक

जब टेस्ला ने 2023 में साइबरट्रक को लॉन्च किया था, तो ऑटोमोबाइल दुनिया में हलचल मच गई थी। इसका फ्यूचरिस्टिक स्टेनलेस स्टील का बना एंगुलर डिज़ाइन ऐसा था जैसा पहले कभी किसी प्रोडक्शन मॉडल में नहीं देखा गया था। यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक नहीं था, बल्कि भविष्य की गाड़ियों को लेकर कंपनी के विजन का एक ठोस सबूत था।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके टॉप-एंड ट्राई-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में 340 मील (लगभग 547 किलोमीटर) की रेंज का दावा किया गया था। इसका इंटीरियर भी उतना ही अनोखा था, जिसमें पारंपरिक स्टीयरिंग व्हील की जगह एक योक स्टीयरिंग व्हील दिया गया था, जो टेस्ला की मिनिमलिस्ट डिजाइन फिलॉसफी को और आगे ले जाता था। कंपनी की योजना सालाना 2.5 लाख साइबरट्रक को बेचने की रही, लेकिन हकीकत उम्मीदों से कोसों दूर रही। भारत में साइबरट्रक को कभी भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया, हालांकि कुछ यूनिट्स को निजी तौर पर इंपोर्ट किया गया, जिससे यहां भी इसकी काफी चर्चा हुई।

साइबर कैब इसकी जगह लेगा

साइबरट्रक का प्रोडक्शन कम होने के साथ ही साइबरकैब के लिए अब नया रास्ता बन रहा है। यह कोई कार नहीं, बल्कि टेस्ला की अपनी रोबोटैक्सी या राइड-हेलिंग सर्विस, जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस होगी। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका के कई शहरों में यह हकीकत बन चुका है। ऑस्टिन, डलास, फोर्ट वर्थ, ह्यूस्टन, मियामी, ऑरलैंडो और टाम्पा जैसे शहरों में साइबरकैब पहले से ही चल रहे हैं, और लोग इनमें सफर करके वीडियो के जरिए अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

साइबरकैब में ना तो स्टीयरिंग व्हील है, ना ही ब्रेक या एक्सीलरेटर पैडल, और न ही साइड मिरर। यह पूरी तरह से कंप्यूटर और टेस्ला के सेल्फ-ड्राइविंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अब तक की ज़्यादातर सेल्फ-ड्राइविंग गाड़ियों में बैकअप के तौर पर सामान्य कंट्रोल मौजूद रहते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में इंसान ड्राइवर कंट्रोल ले सके। टेस्ला ने इन सभी कंट्रोल्स को हटाकर अपने ऑटोनॉमस सिस्टम पर पूरा भरोसा जताया है। टेस्ला का सीधा मुकाबला वायमो जैसी कंपनियों से है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी एल्फाबेट का हिस्सा है। हालांकि, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। वायमो भारी रूप से मॉडिफाई की गई जैगुआर आई-पेस जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी का इस्तेमाल करती है, जबकि टेस्ला ने साइबरकैब ने साइबरकैब को शुरुआत से ही बिना ड्राइवर के चलने के लिए डिज़ाइन किया है।

कारदेखो का क्या है कहना

साइबरट्रक पहले ही अपने वादों से काफी पीछे रह गया था और अब इसे बंद किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल के इतिहास में यह सबसे जल्दी बंद होने वाले व्हीकल्स में से एक है। लॉन्च के समय जो उत्साह देखने को मिला था, वह असल बिक्री के आंकड़ों से मेल नहीं खाया, जो शायद इसकी कम बिक्री का एक कारण हो सकता है। टेस्ला साइबरकैब भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण चेप्टर हो सकता है, और चूंकि प्रतिस्पर्धी भी सेल्फ-ड्राइविंग कारों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए यह देखना बाकी है कि इस होड़ में आखिरकार कौन सबसे आगे निकलता है।







