2026 स्कोडा स्लाविया : क्या इसका बेस वेरिएंट क्लासिक खरीदने के लिए काफी है?

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी सेडान स्लाविया के फेसलिफ्ट वर्जन को पिछले महीने लॉन्च किया था। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है। यह कीमत इसे उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है जो एक बजट में प्रीमियम सेडान का अनुभव चाहते हैं। इसका बेस वेरिएंट क्लासिक कई जरूरी फीचर्स और सेफ्टी पैकेज के साथ आता है जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाता हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो आपको एक टॉप वेरिएंट पर जाने के लिए सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। स्कोडा स्लाविया के बेस वेरिएंट क्लासिक में क्या कुछ खास मिलता है? आइए, जानते हैं आगे :-

डिजाइन

पहली नजर में स्कोडा स्लाविया क्लासिक वेरिएंट कहीं से भी एक बेस मॉडल जैसा नहीं लगता। आगे की तरफ इसमें अपडेटेड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, जो इसके बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसमें ब्लैक फिनिश ग्रिल और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। हालांकि, बेस वेरिएंट में फॉग लैंप्स की कमी है। फिर भी, इसका ओवरऑल लुक काफी प्रीमियम लगता है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका सिल्हाउट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा लगता है। इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, ब्लैक-आउट बी-पिलर, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 15-इंच के स्टील व्हील्स लगे हैं जिन पर व्हील कवर चढ़े हुए हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि यह एक बेस वेरिएंट है, क्योंकि अलॉय व्हील्स केवल टॉप वेरिएंट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं।

कार का पीछे वाला हिस्सा काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है। इसमें रैप-अराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो बूट तक फैले हुए हैं। बूट के बीच में बड़े अक्षरों में 'स्कोडा' लेटरिंग दी गई है, जो आजकल ब्रांड की सभी कारों में देखी जा सकती है। बंपर में रियर पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स इंटीग्रेटेड हैं। मगर, यहां रियर-व्यू कैमरा की सबसे बड़ी कमी खलती है। यह फीचर इसके टॉप वेरिएंट में दिया गया है या फिर आपको इसे एसेसरी के तौर पर लगवाना पड़ेगा।

कलर ऑप्शन

स्कोडा स्लाविया क्लासिक वेरिएंट को चार कलर विकल्प में पेश किया गया है। यह कलर पैलेट काफी बैलेंस्ड है और इसमें ज़्यादातर ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखा गया है। क्लासिक वेरिएंट के साथ यह सभी कलर विकल्प उपलब्ध हैं :-

ब्रिलियंट सिल्वर

कैंडी व्हाइट

कार्बन स्टील

चेरी रेड

ब्रिलियंट सिल्वर और कैंडी व्हाइट क्लासिक सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कलर हैं जो कार को एक एलिगेंट लुक देते हैं और इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है। कार्बन स्टील एक गहरा ग्रे शेड है जो कार के कैरेक्टर लाइन्स को उभारता है और इसे एक सोफिस्टिकेटेड और स्पोर्टी फील देता है। चेरी रेड उन लोगों के लिए है जो थोड़ी अलग और आकर्षक कार चाहते हैं। यह कलर स्लाविया के डिज़ाइन पर काफी जंचता है और भीड़ में इसे अलग दिखाता है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

कार के अंदर कदम रखते ही आपको खुला-खुला अहसास होगा। इसका श्रेय ब्लैक और बेज डुअल-टोन इंटीरियर थीम को जाता है। डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर इस्तेमाल किया गया बेज कलर केबिन को बड़ा दिखाता है, जबकि ब्लैक कलर प्रैक्टिकैलिटी बनाए रखता है। केबिन के अंदर इस्तेमाल हुए प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है और इस सेगमेंट के स्टैंडर्ड से मेल खाती है। ड्राइवर के लिए सबसे आकर्षक चीज इसका टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यह डिज़ाइन अब स्कोडा की पहचान बन चुका है और यह पकड़ने में काफी आरामदायक है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट में भी इस पर ऑडियो और एमआईडी (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर का ध्यान सड़क से नहीं हटता।

इसमें फैब्रिक सीटें दी गई हैं और इसमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी फंक्शन के साथ आती है, जिससे अलग-अलग कद के ड्राइवर आसानी से एक आरामदायक ड्राइविंग पोजिशन पा सकते हैं। कुल मिलाकर, स्लाविया क्लासिक का केबिन फंक्शनल है और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यह शायद बहुत ज़्यादा फैंसी ना लगे, लेकिन इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी चीज़ें मौजूद हैं।

फीचर

एक बेस मॉडल होने के बावजूद, स्लाविया क्लासिक में कई ऐसे फीचर्स हैं जो आमतौर पर मिड-वेरिएंट्स में मिलते हैं। सेंटर कंसोल में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप आसानी से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके नेविगेशन, म्यूज़िक और कॉल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल का होना एक बड़ा सरप्राइज़ है। यह फीचर केबिन के तापमान को अपने आप मेंटेन करता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और भी आरामदायक हो जाता है। म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और चारों पावर विंडो जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), रियर डिफॉगर और आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर मिलते हैं। यहां देखें स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

2026 स्कोडा स्लाविया में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। स्लाविया क्लासिक में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें एक भरोसेमंद और एफिशिएंट पेट्रोल इंजन चाहिए। यहां देखें इसकी जानकारी :-

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

स्कोडा स्लाविया क्लासिक के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी, और फोक्सवैगन वर्टस से है।

कारदेखो का क्या है कहना..

स्लाविया क्लासिक में सभी बुनियादी जरूरतें अच्छे से पूरी होती हैं और इसमें दिए गए फीचर्स से आप जरूर खुश भी होंगे। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और चारों पावर विंडो रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान बनाते हैं। हालांकि, फॉग लैंप, रियर-व्यू कैमरे का ना होना और स्टील व्हील्स का होना, यह याद दिलाता है कि आप बेस ट्रिम में हैं। आप एसेसरीज लगाकर इनमें से कुछ कमियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फीचर्स आपके लिए मायने रखते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसके टॉप वेरिएंट्स को चुनें।