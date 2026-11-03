2026 टोयोटा ग्लैंजा ई vs एस: क्या बेस से ऊपर वाले वेरिएंट के लिए 72,000 रुपये ज्यादा खर्च करने सही होंगे?

published on नवंबर 03, 2026 10:01 ist

last updated on Nov 03, 2026 10:01 IST

published on Nov 03, 2026 10:01 IST

टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट वर्जन कुछ हफ्तों पहले भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई टोयोटा ग्लैंजा पांच वेरिएंट : ई, एस, जी, वी और वी (ओ) में आती है। ई वेरिएंट ग्लैंजा लाइनअप का बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जिसकी उम्मीद इस प्राइस पॉइंट पर की जाती है। जबकि, एस वेरिएंट बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है जिसकी शुरूआती कीमत 7.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ज्यादा कीमत पर इसमें कई अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं, साथ ही इसमें सीएनजी और एएमटी ड्राइवट्रेन ऑप्शंस भी जोड़े गए हैं।

अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको बेसिक फीचर्स वाले बेस वेरिएंट ई के साथ जाना चाहिए, या फिर एस वेरिएंट के लिए अपना बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए? आइए, जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-

कीमत

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल + सीएनजी एमटी एएमटी सीएनजी एमटी सीएनजी एएमटी टोयोटा ग्लैंजा ई 6.99 लाख रुपये - - - टोयोटा ग्लैंजा एस 7.71 लाख रुपये 8.31 लाख रुपये 8.76 लाख रुपये 9.31 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

नई टोयोटा ग्लैंजा के बेस वेरिएंट ई की कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि एस वेरिएंट की शुरूआती कीमत 7.71 लाख रुपये है। इन दोनों वेरिएंट्स में नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जबकि, एस वेरिएंट में सीएनजी की चॉइस भी मिलती है।

दोनों ही वेरिएंट्स की कीमत के बीच 72,000 रुपये का अंतर है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या टॉप वेरिएंट में अपग्रेड करना सही फैसला होगा, खासकर तब जब बेस वेरिएंट में बहुत ही बुनियादी फीचर्स मिलते हैं। आइए, जानते हैं कि ज्यादा कीमत पर एस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है।

यहां देखें ग्लैंजा के वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी।

एक्सटीरियर

डिजाइन के मामले में बेस वेरिएंट और उससे ऊपर वाले वेरिएंट के बीच ज्यादा कोई अंतर नहीं है। लुक्स के मामले में यह दोनों वेरिएंट्स काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। इसकी वजह इनमें दिए गए एक जैसे डिजाइन एलिमेंट हैं। हालांकि, एस वेरिएंट में बॉडी कलर्ड पार्ट्स और कुछ स्टाइलिंग अपडेट्स भी मिलते हैं, जिससे यह ज्यादा आकर्षक नजर आता है।

आगे की डिजाइन

आगे की तरफ दोनों वेरिएंट्स के बीच ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आता है। दोनों वेरिएंट में नए स्पोर्टी बंपर के साथ ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट और क्रोम सराउंड वाली बड़ी मैश पैटर्न ग्रिल मिलती है।

इनमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स (बिना एलईडी डीआरएल्स के) दी गई हैं जिसे क्रोम स्ट्रिप से जोड़ा गया है और टोयोटा लोगो को बोनट पर बीच में पोजिशन किया गया है। दोनों वेरिएंट्स में फॉग लैंप्स की कमी रखी गई है, लेकिन इसे आफ्टरमार्किट एसेसरी के तौर पर लगवाया जा सकता है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों के बीच अंतर साफ नजर आता है। इन दोनों वेरिएंट्स का सिल्हूट एक जैसा है, और इनमें शार्क फिन एंटीना, फ्रंट फेंडर पर नया क्रोम इंसर्ट, बड़ी विंडो और फ्लोटिंग रूफलाइन दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं।

ई वेरिएंट में बॉडी कलर्ड ए, बी और सी पिलर दिए गए हैं, जबकि एस वेरिएंट में इन पर ब्लैक आउट ट्रीटमेंट मिलता है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। ई ट्रिम में फेंडर पर इंडिकेटर, ब्लैक डोर हैंडल और ओआरवीएम्स भी मिलते हैं, जबकि एस ट्रिम में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम्स दिए गए हैं। इन सभी बदलावों की वजह से एस वेरिएंट ज्यादा आकर्षक लगता है।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट्स के बीच अंतर बहुत कम है। दोनों वेरिएंट्स में सी-शेप की एलईडी टेललाइट्स, हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप और बूट के बीच में टोयोटा लोगो दिया गया है। ई और एस वेरिएंट्स के पीछे का डिज़ाइन और फीचर्स बिल्कुल एक जैसे हैं।

कलर ऑप्शन

टोयोटा ग्लैंजा ई टोयोटा ग्लैंजा एस कैफे व्हाइट कैफे व्हाइट एंटाइसिंग सिल्वर एंटाइसिंग सिल्वर गेमिंग ग्रे गेमिंग ग्रे इंस्टा ब्लू इंस्टा ब्लू - ब्लूइश ब्लैक - स्पोर्टिन रेड

2026 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें से बेस वेरिएंट ई में चार कलर मिलते हैं, जबकि एस वेरिएंट में दो अतिरिक्त कलर जुड़ जाते हैं। डिजिटल टील ग्रीन कलर को टॉप वेरिएंट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। यहां देखें नई टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

नई टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के ई और एस वेरिएंट्स का डैशबोर्ड लेआउट एक जैसा है। दोनों ही वेरिएंट्स के केबिन में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। बेस वेरिएंट के मुकाबले एस वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं जो इसके केबिन को अपमार्केट अहसास देते हैं।

ई और एस दोनों वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है। इनमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन के साथ ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक ट्रिम्स मिलते हैं। सीटों पर भी ब्लैक और बेज कलर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में फ्लैट-बॉटम 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन एस वेरिएंट में इस पर ऑडियो कंट्रोल भी मिलते हैं। सबसे बड़ी कमी ई वेरिएंट में यह है कि इसमें फ्रंट आर्मरेस्ट और इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, जिससे डैशबोर्ड के बीच में एक खाली जगह रह जाती है और यह काफी अधूरा सा लगता है।

एर्गोनॉमिक्स और इस्तेमाल करने के मामले में यह वेरिएंट्स काफी हद तक एक जैसे हैं। दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 60:40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। एस वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स और रियर पार्सल शेल्फ आदि। हालांकि, इन दोनों वेरिएंट में रियर सेंटर आर्मरेस्ट और सीटबैक पॉकेट नहीं दिए गए हैं, जो कि आपको काफी निराश कर सकता है। दोनों वेरिएंट्स की पीछे वाली सीटें काफी स्पेशियस हैं और इन पर दो वयस्क पैसेंजर्स को पर्याप्त नीरूम, हेडरूम और शोल्डर रूम मिलता है।

फीचर्स

ग्लैंजा का बेस वेरिएंट ई बेसिक फीचर्स के साथ थोड़ा अधूरा सा लगता है, लेकिन इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सभी जरूरी चीज़ें मौजूद हैं। जबकि, एस वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे एक बेहतर पैकेज बनाते हैं।

इस हैचबैक कार में मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स में डिजिटल डिस्प्ले के साथ मैनुअल एयर कंडीशनिंग, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, ड्राइवर साइड वन टच अप/डाउन ऑपरेशन के साथ ऑल पावर विंडो, टिल्ट एडजस्टमेंट वाला स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम, एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आगे की तरफ 12वोल्ट पावर सॉकेट और 60:40 स्प्लिट रियर सीटें शामिल हैं। बेस वेरिएंट ई में इनमें से कई सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। जबकि, एस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, रियर एसी वेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्डेबल ओआरवीएम्स, आगे की तरफ एक यूएसबी सॉकेट और पीछे की तरफ एक फास्ट-चार्जिंग यूएसबी पोर्ट दिया गया है जो इसे बेस वेरिएंट ई के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं।

यहां देखें टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिए ई और एस वेरिएंट्स में कई सारे एक जैसे फीचर मिलते हैं। इस हैचबैक कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीटबेल्ट रिमाइंडर, सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

एस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जोड़ा गया है, जबकि बाकी फीचर्स दोनों वेरिएंट्स में एक जैसे मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

2026 टोयोटा ग्लैंजा में केवल एक इंजन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें नया 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल है। ई और एस दोनों वेरिएंट्स में यह नया इंजन दिया गया है। यहां सबसे बड़ा अंतर यह है कि बेस वेरिएंट ई में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि एस वेरिएंट के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी दिया गया है, साथ ही इसमें पेट्रोल और सीएनजी वर्जन के साथ अतिरिक्त एएमटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलता है।

यहां देखें नई टोयोटा ग्लैंजा के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी सिलेंडर की संख्या 3 3 पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी फ्यूल एफिशिएंसी (एआरएआई सर्टिफाइड) 23.80 किमी/लीटर (एमटी)/ 24.77 किमी/लीटर (एटी) 33.61 किमी/लीटर (एमटी) / 34.47 किमी/लीटर (एएमटी)

एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां देखें वेरिएंट-वाइज़ इंजन ऑप्शन की जानकारी

टोयोटा ग्लैंजा कंपेरिजन

टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई आई20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी सब-4 मीटर हैचबैक कार से है। इसके अलावा यह इसी कीमत में आने वाली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर, टाटा पंच, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और हुंडई ग्रैंड i10 निओस को भी कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना …

टोयोटा ग्लैंजा का बेस वेरिएंट ई सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है और इसका बाहरी लुक भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके केबिन में कई फीचर्स की कमी है। एक प्रीमियम हैचबैक से जो उम्मीद की जाती है, शायद यह उन्हें पूरी ना कर पाए। यहीं पर एस वेरिएंट एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है, जिसमें कई काम के कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं। 72,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर एस वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार स्पीकर, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड होने वाले ओआरवीएम्स (साइड मिरर), और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इसमें एएमटी गियरबॉक्स और फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी मिलता है जो इसे एक ज्यादा बेहतर पैकेज बनाता है। इन फीचर्स को देखते हुए ई वेरिएंट के मुकाबले इसकी कीमत में जो अंतर है, वह बिल्कुल सही लगता है। अगर आप इस कार को कई सालों तक अपने पास रखने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले दिन से ही इसमें मिलने वाले ये अतिरिक्त फीचर्स काफी काम के लगेंगे।

अगर आपका बजट कम है और आप केवल बेसिक फीचर्स से ही खुश हैं, तो 6.99 लाख रुपये की कीमत में आने वाली ग्लैंजा ई पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, बाद में आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें कई एसेसरीज बाहर से लगवानी पड़ सकती हैं। लेकिन, अगर आप अपना बजट 7.71 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं, तो एस वेरिएंट में आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। हमारी सलाह यही होगी कि आप एस वेरिएंट को चुनें।



आप इन दोनों में से कौनसा वेरिएंट चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!



