2026 टोयोटा ग्लैंजा वी: टॉप वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करें या वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन चुनें?

published on अक्टूबर 26, 2026 14:54 ist

last updated on Oct 26, 2026 14:54 IST

published on Oct 26, 2026 14:54 IST

टोयोटा ने हाल ही में अपनी प्रीमियम हैचबैक कार ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है, जो पांच वेरिएंट: ई, एस, जी वी और वी(ओ) में उपलब्ध है। पहले ग्लैंजा की रेंज वी वेरिएंट पर ही खत्म हो जाती थी, लेकिन अब वी(ओ) के आने से वी वेरिएंट टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट बन गया है। यह उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लगभग सभी टॉप फीचर्स चाहते हैं लेकिन सबसे महंगे वेरिएंट पर खर्च नहीं करना चाहते। आइए विस्तार से जानते हैं कि 2026 टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है और क्यों यह एक वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो सकता है।

कितनी है कीमत?

टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट की कीमत इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक आकर्षक जगह पर रखती है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस की एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट पेट्रोल एमटी पेट्रोल एएमटी ग्लैंजा वी 9.99 लाख रुपये 10.59 लाख रुपये

जैसा कि आप देख सकते हैं, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में 5-स्पीड एएमटी के लिए आपको 60,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह उन लोगों के लिए एक वाजिब प्रीमियम है जो शहर के ट्रैफिक में आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि वी वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो एस और जी वेरिएंट में है।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

सामने से देखने पर ग्लैंजा वी वेरिएंट अपने टॉप मॉडल वी(ओ) जैसा है। यह कार असल में मारुति बलेनो का एक बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है, लेकिन टोयोटा ने इसे अपनी पहचान देने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। यदि आप दोनों के बीच समानता और अंतर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी यह रिपोर्ट पढ़ें। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ आते हैं, जो कार को एक मॉडर्न और शार्प लुक देते हैं। बंपर के निचले हिस्से में एलईडी फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं, जो इसे एक पायदान नीचे वाले जी वेरिएंट से अलग करते हैं और खराब मौसम में बेहतर विजिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। वी और वी(ओ) वेरिएंट के फ्रंट डिजाइन में एकमात्र विजुअल अंतर विंडशील्ड पर लगे कैमरे का है। वी(ओ) वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के लिए कैमरा लगा होता है, जो वी वेरिएंट में नहीं दिया गया है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर ग्लैंजा वी बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश नजर आती है। इसके सभी डिजाइन एलिमेंट्स टॉप वी(ओ) वेरिएंट वाले ही हैं। दरवाजों पर क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स और विंडोलाइन के नीचे क्रोम पट्टी इसे एक अपमार्केट फील देती है। कार में 16-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, पावर-फोल्डेबल ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड हैं। फ्रंट फेंडर पर एक छोटा क्रोम इंसर्ट, ब्लैक-आउट साइड स्कर्ट्स और रूफ पर शार्कफिन एंटीना जैसे एलिमेंट्स मिलकर कार के ओवरऑल लुक को पूरा करते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ भी ग्लैंजा वी का डिजाइन टॉप वी(ओ) वेरिएंट जैसा ही रखा गया है। इसमें सी-आकार के स्प्लिट एलईडी टेललैम्प्स दिए गए हैं, जो रात में काफी आकर्षक लगते हैं। इन दोनों टेललैम्प्स को रियर विंडशील्ड के ठीक नीचे एक मोटी क्रोम गार्निश जोड़ती है, जिसमें रियर पार्किंग कैमरा सफाई से इंटीग्रेट किया गया है। टेलगेट के सेंटर में टोयोटा का लोगो है, जबकि बाईं ओर 'ग्लैंजा' की ब्रांडिंग और दाईं ओर 'वी' बैज दिया गया है। बंपर के दोनों कोनों पर रिफ्लेक्टर लगे हैं। लगभग फुली-लोडेड वेरिएंट होने के नाते, इसमें रियर डिफॉगर और वाइपर-वॉशर जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स भी मिलते हैं, जो बारिश और सर्दियों के मौसम में काफी काम आते हैं।

कलर ऑप्शन

टोयोटा ने ग्लैंजा वी वेरिएंट को उन्हीं सात आकर्षक रंगों में पेश किया है जो टॉप वी(ओ) वेरिएंट के लिए उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार इनमें से कोई भी चुन सकते हैं:

कैफे व्हाइट

ब्लूइश ब्लैक

डिजिटल टील ग्रीन

गेमिंग ग्रे

इंस्टा ब्लू

स्पोर्टिन रेड

एंटाइसिंग सिल्वर

यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

इंटीरियर और फीचर्स

ग्लैंजा वी का केबिन भी टॉप वेरिएंट की तरह ही प्रीमियम और फीचर-लोडेड है। इसमें ट्राई-टोन फिनिश दी गई है। सीटों पर ब्लैक और बैज सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है और डैशबोर्ड पर दिए गए ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स इसे एक सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तुलना में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड यह है कि अब पीछे बैठे तीनों यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं। फीचर्स के मामले में यह वेरिएंट किसी को निराश नहीं करता। इसमें मिलने वाले कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं:

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

आगे वेंटिलेटेड सीट (गर्मी के मौसम में एक बेहद आरामदायक फीचर)

एक्टिव कूलिंग फंक्शन के साथ वायरलेस फोन चार्जर

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

क्रूज कंट्रोल

क्लेरियन 6-स्पीकर साउंड सिस्टम

ऑन-बोर्ड वॉइस असिस्टेंस

सेफ्टी के मामले में टोयोटा ग्लैंजा वी काफी अच्छी तरह से इक्विप्ड है। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें ये सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं:

360-डिग्री कैमरा

रियर पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

हिल-होल्ड असिस्ट

हालांकि, वी(ओ) वेरिएंट की तुलना में इसमें लेवल-2 एडीएएस की कमी है। इसका मतलब है कि आपको ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और प्रिवेंशन, और हाई बीम असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलेंगे।

पावरट्रेन ऑप्शन

2026 टोयोटा ग्लौंजा में मारुति बलेनो वाला नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है। यही इंजन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है, जो सीएनजी मोड में 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, सीएनजी का विकल्प केवल निचले एस और जी वेरिएंट तक ही सीमित है, वी वेरिएंट में यह उपलब्ध नहीं है।

यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

किनसे है मुकाबला?

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई आई20 और टाटा अल्ट्रोज से है।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो लगभग फुली-लोडेड कार चाहते हैं, लेकिन एडीएएस जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते। इस वेरिएंट में टॉप मॉडल वी(ओ) के लगभग सभी कम्फर्ट, कन्वीनियंस और स्टाइलिंग फीचर्स हैं, जिसमें वेंटिलेटेड सीट, 360-डिग्री कैमरा और 9-इंच टचस्क्रीन शामिल है। इसकी कीमत भी मैनुअल और एएमटी दोनों ऑप्शंस के लिए काफी प्रतिस्पर्धी है, जो इसे एक आकर्षक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाती है। इस वेरिएंट की एकमात्र कमी सीएनजी पावरट्रेन का न होना है। जो ग्राहक बेहतर रनिंग कॉस्ट के लिए सीएनजी चाहते हैं, उन्हें एक पायदान नीचे जी वेरिएंट के लिए जाना होगा, जिसमें उन्हें कुछ फीचर्स से समझौता करना पड़ेगा। कुल मिलाकर, अगर एडीएएस आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं है, तो ग्लैंजा वी एक ऐसा वेरिएंट है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।

आपको टोयोटा ग्लैंजा वी वेरिएंट कैसा लगा? क्या आप एडीएएस के बिना एक टॉप-एंड वेरिएंट खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।