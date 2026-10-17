2026 टोयोटा ग्लैंजा: प्रीमियम हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट है आपके लिए बेहतर? जानिए यहां

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published on अक्टूबर 17, 2026 10:18 ist

Oct 17, 2026 10:18 IST

last updated on Oct 17, 2026 10:18 IST

Oct 17, 2026 10:18 IST

published on Oct 17, 2026 10:18 IST

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टोयोटा ने हाल ही में ग्लैंजा हैचबैक कार का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई टोयोटा ग्लैंजा को अपडेट स्टाइल, नए इंजन, ज्यादा फीचर और अतिरिक्त वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

2026 टोयोटा ग्लैंजा पांच वेरिएंट: ई, एस, जी, वी और नए वी ऑप्शनल में उपलब्ध है। इस प्रीमियम हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट है आपके लिए बेहतर? जानिए यहां:

एक्सटीरियर

फीचर ई एस जी वी वी(ओ) बॉडी-कलर्ड बंपर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ (हैलोजन) ✅ (हैलोजन) ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) एलईडी डीआरएल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ऑटो हेडलाइट्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील 15-इंच स्टील (फुल कवर्स) 15-इंच स्टील (फुल कवर्स) 16-इंच डुअल-टोन अलॉय 16-इंच डुअल-टोन अलॉय 16-इंच डुअल-टोन अलॉय बॉडी-कलर्ड ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ बाहर के डोरहैंडल काले बॉडी-कलर्ड क्रोम क्रोम क्रोम पीछे स्पॉइलर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ साइड स्कर्ट्स ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ बूट लिड क्रोम गार्निश ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

अधिकांश मिड वेरिएंट की तरह, जी वेरिएंट में भी एलईडी हेडलैंप्स, रियर क्रोम गार्निश और वाशर के साथ रियर वाइपर जैसे प्रीमियम फीचर का अच्छा बैलेंस है।

ई वेरिएंट में बिना पेंट वाले ब्लैक डोर हैंडल और ओआरवीएम हैं जो इसे बेसिक लुक देते हैं।

वी वेरिएंट और ग्लैंजा का एक और यूनिक फीचर साइड स्कर्ट है, जो इसे मॉडर्न बनाता है।

हालांकि, बॉडी कलर बंपर, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और शार्क-फिन एंटीना सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

अधिक जानकारी के लिए टोयोटा ग्लैंजा की फोटो गैलरी देखें।

केबिन

फीचर ई एस जी वी वी(ओ) केबिन थीम ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मोनोक्रोम एमआईडी के साथ एनालॉग मोनोक्रोम एमआईडी के साथ एनालॉग कलर एमआईडी के साथ एनालॉग कलर एमआईडी के साथ एनालॉग कलर एमआईडी के साथ एनालॉग पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आगे स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ग्लवबॉक्स लाइट और फ्रंट फुटवेल लाइट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ टिकट होल्डर के साथ वैनिटी मिरर लैंप ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ यूवी-कट विंडो ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

ग्लैंजा में पीछे 60:40 स्प्लिट सीट, ड्यूल-टोन केबिन और फैब्रिक सीट जैसे बेसिक फीचर बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड है।

हालांकि, ग्लैंजा का केबिन ज्यादातर एक जैसा ही है, जिसमें लेदर चढ़ा स्टीयरिंग और सीट टॉप मॉडल वी के लिए रिजर्व हैं।

फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और पीछे एसी वेंट्स जैसे कंफर्ट फीचर एस वेरिएंट से दिए गए हैं।

इंफोटेनमेंट

फीचर ई एस जी वी वी(ओ) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट ❌ ✅ (7-इंच) ✅ (9-इंच) ✅ (9-इंच) ✅ (9-इंच) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ साउंड सिस्टम ❌ ✅ (4-स्पीकर) ✅ (6-स्पीकर आर्कामिस) ✅ (6-स्पीकर क्लैरियन) ✅ (6-स्पीकर क्लैरियन) स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

बेस वेरिएंट ई में कोई इंफोटेनमेंट और स्पीकर नहीं दिए गए हैं। हालांकि, आप डीलर से सिस्टम लगवा सकते हैं।

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 6 स्पीकर सिस्टम जी वेरिएंट से उपलब्ध है।

स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर एस वेरिएंट से उपलब्ध हैं।

कंफर्ट

फीचर ई एस जी वी वी(ओ) क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मैनुअल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक आगे वेंटिलेटेड सीटें ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ हेड-अप डिस्प्ले ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ पीछे एसी वेंट्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ पावर-एडजस्टेबल और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ (ऑटो-फोल्ड के साथ) ✅ (ऑटो-फोल्ड के साथ) क्रूज़ कंट्रोल ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ (अडैप्टिव) हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ एक्टिव कूलिंग के साथ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट ❌ ✅ (1x टाइप-ए, 1x टाइप-सी) ✅ (1x टाइप-ए, 1x टाइप-सी) ✅ (1x टाइप-ए, 1x टाइप-सी) ✅ (1x टाइप-ए, 1x टाइप-सी)

जैसा कि पहले बताया, मिड वेरिएंट जी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6-स्पीकर ब्रांडेड साउंड सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर मिलते हैं।

दिलचस्प बात ये है कि केवल जी वेरिएंट में आर्कमी साउंड सिस्टम दिया गया है। वहीं, टॉप मॉडल वी में नया क्लेरियन साउंड सिस्टम मिलता है।

हेड्स-अप डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीट, और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर केवल टॉप वेरिएंट्स में दिए गए हैं।

सेफ्टी

फीचर ई एस जी वी वी(ओ) 6 एयरबैग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सीटबेल्ट रिमाइंडर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे वाइपर और वाशर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅ (पीछे) ✅ (पीछे) ✅ (पीछे) ✅ (पीछे) ✅ (पीछे) पार्किंग कैमरा ❌ ❌ ✅ (रियर व्यू) ✅ (360-डिग्री) ✅ (360-डिग्री) एडीएएस ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ (लेवल 2)

अच्छी बात है कि ग्लैंजा में बेस मॉडल से ज्यादातर सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

फेसलिफ्ट ग्लैंजा के नए सेफ्टी फीचर में लेवल 2 एडीएएस और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है।

अगर आप सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देते हैं तो जी वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसमें रियर-व्यू कैमरा है, इसमें फैक्ट्री फिटेड 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस नहीं है।

वी और वी ऑप्शनल में केवल लेवल 2 एडीएएस का अंतर है।

इंजन

नई टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट में बड़े बदलाव के तौर पर नया जेड-सीरीज 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पुराने के-सीरीज इंजन की जगह लेता है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 23.80 किमी/लीटर (एमटी)/ 24.77 किमी/लीटर (एएमटी) 33.61 किमी/किग्रा (एमटी)/ 34.47 किमी/किग्रा (एएमटी)

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कीमत और मुकाबला

2026 टोयोटा ग्लैंजा की कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

इसका मुकाबला हुंडई आई20, टाटा अल्ट्रोज और मारुति बलेनो से है।

कारदेखो का क्या है कहना

कुछ सालों पहले तक, पहली बार कार खरीद रहे लोग आमतौर पर मारुति ऑल्टो और रेनो क्विड जैसी छोटी कार लेते थे। हालांकि, अब पसंद और अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, और कई लोग प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा होती है जो इन्हें भारतीय लाइफस्टाइल के हिसाब से ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है।

इनमें से कई ग्राहकों के लिए, हमें लगता है कि एस और जी वेरिएंट उनकी सेफ्टी और कंफर्ट की जरूरतों के हिसाब से सही होंगे। बजट के हिसाब से, अगर आप कुछ फैंसी नहीं ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। कुछ अलग चाहने वालों के लिए वी और वी ऑप्शनल वेरिएंट हैं, और वी ऑप्शनल में तो लेवल-2 एडीएएस भी है।

आपको क्या लगता है कि कौनसा वेरिएंट आपकी जरूरतों को पूरा करेगा? हमें नीचे कमेंट में बताएं।