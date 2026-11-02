2026 होंडा एलिवेट को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए प्राइस सहित पूरी लिस्ट

published on नवंबर 02, 2026 19:42 ist

Nov 02, 2026 19:42 IST

last updated on Nov 02, 2026 19:42 IST

Nov 02, 2026 19:42 IST

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नई 2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को हाल ही में मामूली डिजाइन अपडेट और कुछ नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। जो ग्राहक अपनी कार को अलग और ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाना चाहते हैं, उनके लिए होंडा ने ऑफिशियल एसेसरीज की एक लंबी लिस्ट भी जारी की है। ये एसेसरीज न केवल कार के लुक को बेहतर बनाती हैं, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स भी जोड़ती हैं। आइए, इन सभी एसेसरीज और उनकी कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: एक्सटीरियर एसेसरीज

होंडा ने एलिवेट के बाहरी लुक को कस्टमाइज करने के लिए कई ऑप्शन्स दिए हैं। इसमें स्पॉइलर्स से लेकर अलग-अलग तरह की गार्निश तक शामिल हैं। ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से क्रोम या डार्क क्रोम फिनिश में से चुन सकते हैं। इसके अलावा, कार को छोटे-मोटे स्क्रैच से बचाने के लिए कॉर्नर प्रोटेक्टर और बॉडी साइड प्रोटेक्टर जैसे आइटम्स भी उपलब्ध हैं।

एक्सटीरियर एसेसरीज कीमत फ्रंट अंडर स्पॉइलर 11,522 रुपये रियर लोअर गार्निश 11,522 रुपये साइड अंडर स्पॉइलर 9,218 रुपये फ्रंट ग्रिल गार्निश - डार्क क्रोम 4,549 रुपये फ्रंट ग्रिल गार्निश - क्रोम 4,148 रुपये फ्रंट फॉग लैंप गार्निश - क्रोम 2 2,490 रुपये टेल गेट गार्निश - डार्क क्रोम 3,990 रुपये टेल गेट गार्निश - क्रोम 3,686 रुपये टेल लैंप गार्निश - डार्क क्रोम 3,249 रुपये टेल लैंप गार्निश - क्रोम 2,949 रुपये फ्रंट फेंडर गार्निश - डार्क क्रोम 3,990 रुपये फ्रंट फेंडर गार्निश - क्रोम 3,686 रुपये डोर मिरर गार्निश - डार्क क्रोम 2,249 रुपये डोर मिरर गार्निश - क्रोम 2,027 रुपये क्वार्टर पिलर गार्निश - डार्क क्रोम 4,490 रुपये क्वार्टर पिलर गार्निश - क्रोम 4,608 रुपये डोर हैंडल प्रोटेक्टर - डार्क क्रोम 1,690 रुपये डोर हैंडल प्रोटेक्टर - क्रोम 1,520 रुपये डोर एज गार्निश - डार्क क्रोम 1,390 रुपये डोर एज गार्निश - क्रोम 1,197 रुपये डोर वाइजर क्रोम के साथ 4,332 रुपये फ्रंट/रियर बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर 3,990 रुपये बॉडी साइड प्रोटेक्टर 5,990 रुपये बॉडी कवर 2,290 रुपये बॉडी कवर - प्रीमियम 3,490 रुपये टेल गेट एंट्री गार्ड 3,226 रुपये मड गार्ड 1,843 रुपये

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: इंटीरियर एसेसरीज

कार के केबिन को ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक बनाने के लिए भी कई एसेसरीज मौजूद हैं। इसमें अलग-अलग पैटर्न वाले सीट कवर और फ्लोर मैट्स के अलावा कुछ बेहद काम के फीचर-बेस्ड अपग्रेड्स भी शामिल हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), डैश कैमरा और यहां तक कि वेंटिलेटेड सीट कवर भी लगवा सकते हैं, जो गर्मी के मौसम में काफी आरामदायक साबित होते हैं।

इंटीरियर एसेसरीज कीमत फ्लोर मैट 2,490 रुपये फ्लोर मैट - प्रीमियम 8,490 रुपये कार्गो ट्रे 3,364 रुपये स्टेप इल्यूमिनेशन 6,913 रुपये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) 10,990 रुपये पार्किंग मॉनिटर के साथ डैश कैमरा 20,990 रुपये हेडरेस्ट कुशन 1,105 रुपये सीट कवर (3डी पैटर्न) 11,990 रुपये सीट कवर (हेक्सा मैट्रिक्स) 11,990 रुपये सीट कवर (डायमंड कट) 11,990 रुपये सीट कवर (हेक्सा ग्रिड) 11,990 रुपये स्टीयरिंग व्हील कवर 737 रुपये वेंटीलेटेड सीट कवर 5,530 रुपये

होंडा एलिवेट फेसलिफ़्ट: क्यूरेटेड एसेसरीज पैकेज

इतनी लंबी लिस्ट में से एसेसरीज चुनना अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो होंडा ने कुछ पहले से तैयार किए गए पैकेज भी बनाए हैं। ये पैकेज खास जरूरतों और स्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और अलग-अलग खरीदने की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं।

पैकेज एक्सटीरियर पैकेज सिग्नेचर पैकेज यूटिलिटी पैकेज (डार्क क्रोम) यूटिलिटी पैकेज (क्रोम) बेसिक किट (आइवरी/ब्लैक) लागत 11,905 रुपये 29,038 रुपये 8,990 रुपये 8,490 रुपये 11,000 रुपये आपको क्या मिलता है? फ्रंट ग्रिल गार्निश

फ्रंट फॉग लैंप गार्निश

टेलगेट गार्निश

टेललैंप गार्निश फ्रंट अंडर स्पॉइलर

रियर लोअर गार्निश

साइड अंडर स्पॉइलर फ्रंट बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर

रियर बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर

डोर हैंडल प्रोटेक्टर

डोर एज गार्निश

टेलगेट एंट्री गार्ड फ्रंट बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर

रियर बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर

डोर हैंडल प्रोटेक्टर

डोर एज गार्निश

टेलगेट एंट्री गार्ड बकेट मैट

फ्लोर मैट

मड गार्ड

कुशन - आइवरी/ब्लैक

की चेन

इमरजेंसी हथौड़ा

माइक्रोफाइबर कपडा

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के बारे में

फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट के डिजाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं। आगे की तरफ नया ग्रिल डिजाइन और एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिया गया है। होंडा का लोगो अब ग्रिल से हटकर बोनट पर चला गया है।

साइड प्रोफाइल पहले जैसा ही है और इसमें वही 17-इंच के डुअल-टोन डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ नया कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप दिया गया है, जो इसे मॉडर्न लुक देता है।

केबिन में ब्लैक और आइवरी कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जेडएक्स प्लस ब्लैक एडिशन में पूरा केबिन ब्लैक थीम में आता है। डैशबोर्ड पर अब पहले से ज्यादा सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इसकी क्वालिटी सेगमेंट में काफी अच्छी महसूस होती है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, आगे पावर्ड सीटें और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। होंडा एसयूवी कार में अब सेगमेंट फर्स्ट वेंटिलेटेड रियर सीटें और रैप-अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

सेफ्टी के मामले में एलिवेट काफी मजबूत है। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग (सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं।

एलिवेट फेसलिफ्ट में वही पुराना 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी का ऑप्शन मिलता है।

कीमत और मुकाबला

नई होंडा एलिवेट की कीमत 11.80 लाख रुपये से शुरू होकर 18.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, निसान टेक्टन, टाटा सिएरा, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और हुंडई क्रेटा से है।