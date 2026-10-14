2026 टोयोटा ग्लैंजा फोटो गैलरी: जानिए नई हैचबैक कार में क्या कुछ मिलता है खास

Published On अक्टूबर 14, 2026 19:10 ist

last updated on Oct 14, 2026 19:10 IST

published on Oct 14, 2026 19:10 IST

टोयोटा इंडिया ने अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह कार मारुति बलेनो का ही एक बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है, जिसे हाल ही में एक अपडेट मिला था। टोयोटा ग्लैंजा हमेशा से एक प्रैक्टिकल और स्पेशियस हैचबैक कार रही है, जिसमें जरूरत के सभी फीचर्स और सेफ्टी फीचर मिलते हैं। लेकिन इस नए फेसलिफ्ट में असल में क्या बदला है और क्या यह इसे बलेनो से एक अलग पहचान देने के लिए काफी है? आइए, इन बदलावों पर एक गहरी नजर डालते हैं।

डिजाइन

आगे का डिजाइन

सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव कार के सामने वाले हिस्से में किया गया है। 2026 ग्लैंजा में अब एक बड़ी फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिसके चारों ओर ग्लॉस ब्लैक सराउंड है।

यह नया डिजाइन कार को पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और आक्रामक लुक देता है।

एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और डीआरएल का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है।

बम्पर को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें क्रोम और सिल्वर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके अग्रेसिव स्टांस को और बढ़ाते हैं।

इसके अलावा, इस अपडेट के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो बम्पर पर साफ देखे जा सकते हैं।

साइड डिजाइन

साइड से देखने पर, ग्लैंजा का प्रोफाइल काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही लगता है। इसमें वही क्रोम विंडो लाइन, क्रोम डोर हैंडल्स और टर्न इंडिकेटर के साथ आने वाले ओआरवीएम दिए गए हैं।

कार में 16-इंच के वही डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो आज भी इसके प्रीमियम लुक को बनाए रखते हैं।

हालांकि, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है शार्क-फिन एंटीना का जुड़ना। यह नया एंटीना कार के ओवरऑल लुक को थोड़ा और मॉडर्न और बेहतर बनाता है।

रियर डिजाइन

कार का पिछला हिस्सा भी लगभग पुराने वर्जन जैसा ही है। इसमें वही बूमरैंग-स्टाइल वाले सी-शेप एलईडी टेललाइट्स हैं, जो बूट के ऊपर तक फैले हुए हैं। साथ ही, एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है जो इसके स्पोर्टी लुक को पूरा करता है।

प्रैक्टिकैलिटी के लिए, रियर वाइपर के साथ वॉशर और डिफॉगर भी मिलता है।

टोयोटा का लोगो बूट के सेंटर में है, जबकि ग्लैंजा की बैजिंग नीचे की तरफ दी गई है। कुल मिलाकर, पीछे से डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

कलर ऑप्शन

नई टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट कुल 7 रंगों में उपलब्ध है। इनमें कैफे व्हाइट, एंटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, इंस्टा ब्लू, स्पोर्टिन रेड, और ब्लूइश ब्लैक जैसे जाने-पहचाने विकल्प शामिल हैं। इस लाइनअप में एक नया और आकर्षक रंग डिजिटल टील ग्रीन भी जोड़ा गया है। यह नया रंग कार को भीड़ से अलग एक अनोखी पहचान देता है और काफी आकर्षक लगता है।

इंटीरियर

अंदर की तरफ, ग्लैंजा में वही जाना-पहचाना ब्लैक और बेज केबिन थीम देखने को मिलता है।

डैशबोर्ड का लेआउट भी पहले जैसा ही है, जिसमें सेंटर में एक फ्लोटिंग-स्टाइल बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है। इसके ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स हैं।

एक अच्छी बात यह है कि एसी के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है।

स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन मारुति बलेनो जैसा ही है, बस सुजुकी के लोगो की जगह टोयोटा का लोगो लगा है।

स्टीयरिंग के पीछे क्लासिक एनालॉग डायल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके बीच में एक कलरफुल मल्टी-इन्फो डिस्प्ले (एमआईडी) दिया गया है। यह सेटअप देखने में काफी क्लासी लगता है और कई लोगों को फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले से ज्यादा पसंद आ सकता है।

आगे की सीटों की कुशनिंग काफी अच्छी है और अब इनमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ सीट वेंटिलेशन का फीचर भी मिलता है। यह फीचर भारत के गर्म मौसम में एक वरदान साबित हो सकता है।

पीछे की सीटों पर 6-फुट तक का व्यक्ति भी आराम से बैठ सकता है, लेकिन कार की चौड़ाई कम होने की वजह से यहां तीन के बजाय दो लोग ज्यादा आराम से सफर कर सकते हैं।

पीछे बैठने वालों के लिए रियर एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़े अपग्रेड फीचर्स और सेफ्टी के मामले में हुए हैं। नए फीचर्स में शामिल हैं:

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट: गर्मी में लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए यह एक बेहतरीन फीचर है।

वायरलेस फोन चार्जर: केबल के झंझट के बिना फोन चार्ज करने की सुविधा।

लेवल 2 एडीएएस: यह इस सेगमेंट में एक बड़ा एडिशन है। इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

पहले से मौजूद फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी है, जिसमें 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, इन-बिल्ट नेविगेशन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, और कीलेस एंट्री के साथ इंजन पुश-बटन स्टार्ट शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए न्यू ग्लैंज़ा में अब लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर शामिल हैं।

इसमें 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

2026 ग्लैंजा में एक नया 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल + सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस टॉर्क 102 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा ग्लैंजा की कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। यह कीमत पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन नए फीचर्स को देखते हुए यह जायज लगती है। बाजार में, ग्लैंजा का मुकाबला हुंडई आई20, टाटा अल्ट्रोज और मारुति बलेनो से है।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा की कार आमतौर पर अपने सिंपल डिजाइन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन नई ग्लैंजा के साथ कंपनी ने इस सोच को बदला है। इसका नया आक्रामक फ्रंट फेस बड़ी टोयोटा कार से प्रेरित लगता है, लेकिन यह डिजाइन कुछ खरीदारों को शायद पसंद न आए और थोड़ा पोलराइजिंग हो सकता है। हालांकि, नए चेहरे के अलावा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360-डिग्री कैमरा और सबसे बढ़कर, लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर्स का जुड़ना इसे एक ज्यादा कंप्लीट और मॉडर्न पैकेज बनाता है। ये फीचर्स इसे न केवल बलेनो से अलग करते हैं, बल्कि सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में भी स्थापित करते हैं। इसका इंजन फ्यूल एफिशिएंसी और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है। इन सभी बदलावों के साथ, नई टोयोटा ग्लैंजा एक "स्वीट हैचबैक डील" लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जो टोयोटा की विश्वसनीयता के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स और एडवांस्ड सेफ्टी चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप बलेनो के ऊपर टोयोटा का प्रीमियम चुकाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।