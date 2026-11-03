इस दिवाली घर लाएं नई ऑटोमैटिक कार: ये हैं 10 लाख रुपये से कम में 5 बेस्ट ऑप्शन

modified on नवंबर 03, 2026 12:15 ist

last updated on Nov 03, 2026 12:15 IST

published on Nov 03, 2026 11:10 IST

दिवाली का त्योहार नजदीक है और कई लोग इस मौके पर एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर आपकी तलाश एक ऐसी कार की है जो शहर के ट्रैफिक में चलाने में आसान हो और बजट में भी फिट बैठे, तो एक ऑटोमैटिक हैचबैक एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। अब ऑटोमैटिक कार पहले की तरह महंगी नहीं रहीं, बाजार के सबसे किफायती मॉडलों में भी अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ये कारें न सिर्फ कॉम्पैक्ट और फुर्तीली होती हैं, बल्कि नए ड्राइवरों के लिए भी इन्हें चलाना काफी आसान होता है। तंग पार्किंग स्पेस और भारी ट्रैफिक में इनकी हैंडलिंग काफी आरामदायक रहती है। यहां 10 लाख रुपये रुपये से कम कीमत वाली 5 सबसे किफायती ऑटोमैटिक हैचबैक की लिस्ट दी गई है जो इस दिवाली आपकी पसंद बन सकती हैं। इन सभी कारों में एएमटी (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स दिया गया है।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो भारत में बिकने वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक कारों में से एक है। यह एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है जिसका अनोखा, माइक्रो-एसयूवी जैसा लुक कई खरीदारों को आकर्षित करता है। इसका ऊंचा स्टांस और बॉक्सी डिजाइन इसे भीड़ में अलग दिखाता है। शहर की छोटी सड़कों के लिए यह एक परफेक्ट कार है। एस-प्रेसो के एएमटी वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) वीएक्स ऑप्शनल 4.77 लाख रुपये वीएक्स प्लस ऑप्शनल 5.27 लाख रुपये

फीचर्स के मामले में, एस-प्रेसो अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छी तरह से लैस है। इसमें वायर्ड एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो शहर में नेविगेशन और मनोरंजन के लिए काफी उपयोगी है। इसके अलावा, इसमें एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फ्रंट पावर विंडो और रिमोट कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इंजन ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फीचर ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में मदद करता है।

सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी) शामिल हैं।

एस-प्रेसो में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है। इसमें सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन यह सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही मिलता है।

रेनो क्विड

रेनो क्विड भारत में फ्रांसीसी ब्रांड का सबसे किफायती मॉडल है और यह अपने दमदार एसयूवी-जैसे लुक के लिए जाना जाता है। व्हील आर्च पर क्लैडिंग और थोड़ी ऊंची बॉडी इसे एक मस्कुलर स्टांस देती है, जो एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में इसे सबसे अलग बनाती है। जो लोग एक स्टाइलिश और मॉडर्न दिखने वाली छोटी कार चाहते हैं, उनके लिए क्विड एक आकर्षक विकल्प है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की कीमतें नीचे दी गई हैं:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) इवोल्यूशन 4.90 लाख रुपये क्लाइंबर 5.61 लाख रुपये

इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) और चार-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है।

सेफ्टी फीचर में डुअल एयरबैग, कैमरे के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) शामिल हैं।

क्विड में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प नहीं देती है, लेकिन ग्राहक चाहें तो डीलरशिप पर ब्रांड-सर्टिफाइड सीएनजी किट लगवा सकते हैं।

मारुति सुजुकी ऑल्टो के10

मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 दशकों से कई भारतीय परिवारों के लिए पहली कार का विकल्प रही है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और आसान हैंडलिंग इसे शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के लिए आदर्श बनाती है। ऑल्टो के10 के एएमटी वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) वीएक्स ऑप्शनल 4.97 लाख रुपये वीएक्स प्लस ऑप्शनल 5.45 लाख रुपये

ऑल्टो के10 में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार-स्पीकर साउंड सिस्टम, और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, मैनुअल एसी, फ्रंट पावर विंडो और पैसिव कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल हैं।

ऑल्टो के10 के सेफ्टी फीचर ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), 6 एयरबैग और रिवर्स पार्किंग सेंसर शामिल हैं।

ऑल्टो के10 में मारुति का भरोसेमंद 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। जो लोग रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी का विकल्प भी है, लेकिन यह सिर्फ मैनुअल वेरिएंट में ही मिलता है।

मारुति सुजुकी सेलेरियो

मारुति सुजुकी सेलेरियो उन खरीदारों के लिए एक और बेहतरीन एंट्री-लेवल विकल्प है जो ऑल्टो या एस-प्रेसो से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और बड़ी कार चाहते हैं। इसका डिजाइन आकर्षक है, और यह अंदर से भी काफी स्पेशियस महसूस होती है। यह कार उन लोगों के लिए अच्छी है जो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक में थोड़ा ज्यादा आराम और जगह चाहते हैं। सेलेरियो के ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) वीएक्स 5.63 लाख रुपये जेडएक्सआई 6.18 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 6.75 लाख रुपये

सेलेरियो में पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन, चार-स्पीकर साउंड सिस्टम, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), रिवर्स पार्किंग सेंसर और हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

सेलेरियो में भी वही जाना-पहचाना 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है, जो इसे शहर में रोज चलाने के लिए एक किफायती विकल्प बनाता है। सीएनजी का विकल्प यहां भी सिर्फ मैनुअल वेरिएंट्स तक ही सीमित है।

मारुति सुजुकी वैगन आर

मारुति सुजुकी वैगन आर लंबे समय से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक रही है, और इसकी वजह है इसकी बेजोड़ प्रैक्टिकैलिटी। इसका टॉल-बॉय डिजाइन इसे अंदर से बेहद स्पेशियस बनाता है। इसमें बैठना और उतरना भी बहुत आसान है, जो इसे सभी उम्र के लोगों वाले परिवारों के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है। वैगन आर के ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की कीमतें नीचे दी गई हैं:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) वीएक्स 5.99 लाख रुपये जेडएक्सआई 6.43 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 6.97 लाख रुपये

वैगन आर में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंजन आइडल स्टार्ट-स्टॉप, फ्रंट फॉग लैंप, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फ्रंट और रियर पावर विंडो, और पैसिव कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी के लिए, वैगन आर में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), रियर पार्किंग सेंसर, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वैगन आर में भी वही 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी के साथ उपलब्ध है। इस कार में भी सीएनजी का विकल्प मिलता है, जो सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

कारदेखो का क्या है कहना

शहर में ड्राइविंग के लिए छोटी हैचबैक कार आज भी एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है, खासकर उन जगहों पर जहां पार्किंग की जगह कम है और ट्रैफिक से बचना मुश्किल होता है। एएमटी गियरबॉक्स क्लच दबाने और गियर बदलने की झंझट को खत्म करके रोज की आवाजाही को बहुत कम थकाऊ बना देता है, और यह कीमत भी दूसरे ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों की तरह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ, आज की छोटी ऑटोमैटिक कार पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं, चाहे वह पहली कार के रूप में हो या परिवार की दूसरी कार के रूप में।

यह सच है कि इन किफायती कारों में महंगी गाड़ियों जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स या रिफाइनमेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सभी जरूरी बुनियादी चीजों को बखूबी पूरा करती हैं। ये कारें सुरक्षा, सुविधा और किफायत का एक अच्छा संतुलन प्रदान करती हैं, जो इन्हें एक बेहतरीन एंट्री-लेवल पैकेज बनाता है।

इस दिवाली आप कौनसी ऑटोमैटिक हैचबैक कार चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं!