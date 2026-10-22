2026 टोयोटा ग्लैंजा जी: क्या प्रीमियम हैचबैक कार के इस वेरिएंट को लेना है फायदे का सौदा? जानिए यहां

published on अक्टूबर 22, 2026 17:36 ist

last updated on Oct 22, 2026 17:36 IST

published on Oct 22, 2026 17:36 IST

टोयोटा ने हाल ही में फेसलिफ्ट ग्लैंजा को बाजार में उतारा है, इसके लुक, फीचर्स और पावरट्रेन में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह कुल 5 वेरिएंट्स: ई, एस, जी, वी और वी(ओ) में उपलब्ध है। इस बार, रेगुलर पेट्रोल और एएमटी के अलावा, कंपनी ने सीएनजी + एएमटी का विकल्प भी पेश किया है। ग्लैंजा का मिड जी वेरिएंट, जिसकी कीमत 8.73 लाख रुपये से शुरू होती है, कई लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। आइए विस्तार से देखें कि क्या यह ग्लैंजा लाइनअप में सबसे बढ़िया वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट है।

कीमत

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल + सीएनजी मैनुअल एएमटी मैनुअल एएमटी टोयोटा ग्लैंजा जी 8.73 लाख रुपये 9.33 लाख रुपये 9.68 लाख रुपये 10.23 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

टोयोटा ग्लैंजा का जी वेरिएंट उन सभी पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें यह कार आती है। यह इसे उन खरीदारों के लिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन बनाता है जो माइलेज, परफॉर्मेंस और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के बीच सही संतुलन चाहते हैं। पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट के बीच कीमत का अंतर लगभग 90,000 रुपये से 95,000 रुपये है।

एक्सटीरियर

फेसलिफ्ट ग्लैंजा का नया फ्रंट डिजाइन काफी बोल्ड है। जी वेरिएंट में आपको निचले वेरिएंट्स के मुकाबले एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। सामने की तरफ एक बड़ी ब्लैक-आउट ग्रिल है जिसके ऊपर एक क्रोम बार दिया गया है। हालांकि, एलईडी फॉग लैम्प्स की कमी महसूस होती है, क्योंकि वे सिर्फ टॉप वी वेरिएंट से ही मिलते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स और विंडो लाइन पर क्रोम एक्सेंट दिया गया है, जो कार के प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं। ब्लैक-आउट ए और बी पिलर इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं, और शार्क-फिन एंटीना मॉडर्न टच जोड़ता है।

पीछे से, जी वेरिएंट लगभग टॉप वी वेरिएंट जैसा ही दिखता है। बूटलिड पर क्रोम गार्निश और एक हल्का रियर स्पॉइलर इसे आकर्षक बनाता है। इसमें एलईडी टेललैम्प्स, पार्किंग सेंसर, रियर वॉश और वाइपर के साथ-साथ डिफॉगर भी मिलता है, जो इसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल पैकेज बनाता है।

कलर ऑप्शन

टोयोटा ग्लैंजा जी वेरिएंट 7 रंग में उपलब्ध है। इनमें कैफे व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, डिजिटल टील ग्रीन, गेमिंग ग्रे, इंस्टा ब्लू और स्पोर्टिन रेड शामिल हैं। यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

केबिन

अंदर कदम रखते ही आपको डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम वाला केबिन मिलता है जो काफी हवादार और खुला महसूस होता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन है, और डैशबोर्ड का निचला हिस्सा मारुति बलेनो से लिया गया है।

ड्राइवर के लिए, इसमें अभी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स ड्राइविंग को आसान बनाते हैं।

इंटीरियर में क्रोम डोर हैंडल्स और डोरपैड व सेंटर कंसोल पर पियानो-ब्लैक फिनिश जैसे छोटे-छोटे डिटेल्स इसे प्रीमियम फील देते हैं। हालांकि डैशबोर्ड बहुत फैंसी नहीं दिखता, लेकिन यह फंक्शनल और मॉडर्न है।

पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों के लिए भी कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। यहां रियर एसी वेंट्स, एक यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट, और तीनों यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीटबेल्ट दिए गए हैं। हालांकि, रियर आर्मरेस्ट और साइड विंडो कर्टन की कमी महसूस हो सकती है। स्पेस के मामले में, यह एक छोटे परिवार के लिए काफी है और लंबी यात्राओं पर भी आरामदायक रहती है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में जी वेरिएंट एस वेरिएंट के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अलावा, जी वेरिएंट में ये खास फीचर्स मिलते हैं:

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम

वायरलेस चार्जिंग

ऑटो हेडलैम्प्स

आगे फुटवेल लाइटिंग

पीछे वाइपर और वॉशर

रिवर्सिंग कैमरा

हालांकि, कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जो इस वेरिएंट में नहीं मिलते और टॉप वेरिएंट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इनमें क्रूज कंट्रोल, क्लेरियन साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, 360-डिग्री कैमरा (वी वेरिएंट) और लेवल 2 एडीएएस (वी ऑप्शनल वेरिएंट) शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए जी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, पीछे पार्किंग सेंसर और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन

टोयोटा ग्लैंजा जी में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है। पेट्रोल और सीएनजी, दोनों ही विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/ 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी) 33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एमटी)/ 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एएमटी)

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यह भी पढ़ें: टोयोटा ग्लैंजा के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां

मुकाबला

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई आई20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों से है।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा ग्लैंजा का जी वेरिएंट फीचर्स, सेफ्टी और स्टाइल के बीच एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। यह उन दो वेरिएंट्स में से एक है जो ग्लैंजा के सभी पावरट्रेन विकल्पों (पेट्रोल-एमटी/एएमटी, सीएनजी-एमटी/एएमटी) के साथ उपलब्ध है, जो इसे बेहद वर्सेटाइल बनाता है। पहली बार कार खरीदने वालों के लिए, इसमें वे सभी मॉडर्न फीचर्स हैं जिनकी उन्हें जरूरत होगी।

नए पावरट्रेन की विश्वसनीयता, बेहतर सर्विस नेटवर्क और किफायती रनिंग कॉस्ट इसे 10 लाख रुपये से कम कीमत में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक बनाती है। हां, इसमें वेंटिलेटेड सीट, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे कुछ फीचर्स की कमी है, लेकिन ज्यादातर खरीदारों के लिए रोजमर्रा के इस्तेमाल में इनकी कमी शायद ही खलेगी। कुल मिलाकर, जी वेरिएंट एक समझदारी भरा और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है।

आपको टोयोटा ग्लैंजा का जी वेरिएंट कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताएं।