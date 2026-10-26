2026 टोयोटा ग्लैंजा वी(ओ): क्या प्रीमियम हैचबैक कार का टॉप मॉडल लेना है फायदे का सौदा?

published on अक्टूबर 26, 2026 19:49 ist

last updated on Oct 26, 2026 19:49 IST

published on Oct 26, 2026 19:49 IST

टोयोटा ने हाल ही में अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह कार नई मारुति बलेनो पर बेस्ड है और इसमें कई नए फीचर्स और एक नया टॉप वेरिएंट वी(ओ) जोड़ा गया है। यह नया वेरिएंट उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो अपनी हैचबैक कार में बिना किसी समझौते के सभी मॉडर्न फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी चाहते हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि टोयोटा ग्लैंजा वी(ओ) अपने प्राइस टैग को कितना सही ठहराती है और इसमें क्या कुछ खास मिलता है।

कीमत

टोयोटा ग्लैंजा वी(ओ) सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसमें मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इनकी कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट पेट्रोल एमटी एएमटी टोयोटा ग्लैंजा (ओ) 10.49 लाख रुपये 10.98 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए आपको मैनुअल के मुकाबले लगभग 49,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। अगर इसकी तुलना इसके नीचे वाले वी वेरिएंट से करें, तो वी(ओ) एमटी वेरिएंट वी एमटी से 50,000 रुपये महंगा है, जबकि एएमटी वेरिएंट में यह अंतर 39,000 रुपये का है। यह अतिरिक्त कीमत एडवांस सेफ्टी फीचर्स और कुछ कम्फर्ट फीचर्स के लिए है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

2026 ग्लैंजा फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में ही किए गए हैं, जो इसे एक फ्रेश और ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। पहली नजर में ही नई, बड़ी और चौड़ी ग्रिल ध्यान खींचती है। इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न दिया गया है और इसके दोनों तरफ क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कार को एक बोल्ड स्टांस देता है।

खास बात यह है कि इसी ग्रिल में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का रडार लगाया गया है। ग्रिल के ठीक ऊपर एक पतली क्रोम स्ट्रिप है, जो दोनों तरफ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स तक जाती है। इन्हीं हेडलैंप्स यूनिट में एल-आकार के एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स भी दिए गए हैं। बंपर के निचले कोनों में एलईडी फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। ध्यान दें कि एलईडी फॉग लैम्प्स निचले ई, एस और जी वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं।

साइड डिजाइन

साइड से देखने पर, ग्लैंजा का प्रोफाइल काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही लगता है, लेकिन टोयोटा ने इसमें कुछ छोटे मगर अहम बदलाव किए हैं। कार में पहले की तरह ही 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका डिजाइन भी वही है। डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश और ओआरवीएम पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर जैसे फीचर्स बरकरार रखे गए हैं।

जो नए बदलाव किए गए हैं, उनमें एक शार्कफिन एंटीना शामिल है, जो कार को एक मॉडर्न टच देता है। इसके अलावा, साइड में ब्लैक स्कर्ट्स और फेंडर्स पर क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं। ये छोटे-छोटे अपडेट्स साइड प्रोफाइल को थोड़ा और स्टाइलिश बनाते हैं और कार को एक स्पोर्टी फील देते हैं।

पीछे का डिजाइन

जहां फ्रंट और साइड में कुछ बदलाव दिखते हैं, वहीं ग्लैंजा के रियर प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बिल्कुल प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा ही है। इसमें वही सी-आकार के एलईडी टेललाइट्स दिए गए हैं। टेलगेट के बीच में एक मोटी क्रोम स्लैब है, जो दोनों टेललाइट्स को जोड़ती हुई दिखती है।

इसके अलावा, रूफ पर एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और एक ऊंचा बंपर मिलता है। बूटलिड पर 'टोयोटा' और 'ग्लैंजा' की बैजिंग के साथ वेरिएंट-स्पेसिफिक बैज भी लगा हुआ है। अगर आप इस कार के डिजाइन को हर एंगल से देखना चाहते हैं, तो आप हमारी टोयोटा ग्लैंजा की 21 तस्वीरों वाली एक्सक्लूसिव गैलरी देख सकते हैं।

कलर ऑप्शन

टोयोटा नई ग्लैंजा को सात एक्सटीरियर रंगों में पेश कर रही है, जिनमें दो बिल्कुल नए शेड्स हैं। इसका टॉप मॉडल वी(ओ) सभी रंगों में उपलब्ध है।

इंटीरियर

कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक जाना-पहचाना केबिन मिलेगा। डैशबोर्ड का लेआउट और ब्लैक-बेज केबिन थीम पहले जैसा ही है। हालांकि, वी(ओ) वेरिएंट होने के नाते, इसमें कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो इसे खास बनाते हैं।

वी(ओ) वेरिएंट में वी ट्रिम वाले सभी फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि प्रीमियम लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, टिकट होल्डर के साथ वैनिटी मिरर लैम्प और यूवी-कट विंडो ग्लास। इसके अलावा, यूवी ट्रिम से लिए गए फीचर्स जैसे ग्लवबॉक्स इल्यूमिनेशन और फ्रंट फुटवेल लाइटिंग भी इसमें मिलते हैं।

ड्राइवर के सामने एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसके बीच में एक रंगीन टीएफटी मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील थ्री-स्पोक डिजाइन का है और पकड़ने में आरामदायक है। सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो लंबी यात्राओं पर आराम सुनिश्चित करते हैं। हालांकि, एक कमी जो इस फुली-लोडेड वेरिएंट में भी खलती है, वह है रियर सेंटर आर्मरेस्ट का न होना। इस प्राइस पॉइंट पर यह एक जरूरी फीचर माना जाता है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स और सेफ्टी ही वह डिपार्टमेंट हैं जहां ग्लैंजा वी(ओ) वेरिएंट अपनी कीमत को सही मायने में जस्टिफाई करता है।

फीचर्स

यह वेरिएंट टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स से भरपूर है। इसमें शामिल हैं:

9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम: यह वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है।

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी): यह फीचर स्पीड और नेविगेशन जैसी जरूरी जानकारी सीधे ड्राइवर की आंखों के सामने विंडस्क्रीन पर दिखाता है, जिससे ध्यान सड़क से नहीं हटता।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट: भारत जैसे गर्म देश के लिए यह एक बेहद प्रैक्टिकल फीचर है, जो गर्मियों में ड्राइविंग को आरामदायक बनाता है।

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल: यह केबिन के तापमान को अपने आप मेंटेन करता है।

वायरलेस फोन चार्जर: कम्पैटिबल स्मार्टफोन को बिना केबल के चार्ज करने की सुविधा।

अन्य फीचर्स: इसमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में टोयोटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वी(ओ) वेरिएंट में मिलता है:

6 एयरबैग

360-डिग्री कैमरा

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

लेवल 2 एडीएएस: इसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है।

अन्य सेफ्टी फीचर्स: इसमें आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और रियर वाइपर-वॉशर के साथ डिफॉगर भी दिया गया है।

ग्लैंजा के सभी वेरिएंट्स के फीचर्स की पूरी लिस्ट देखने के लिए, आप वेरिएंट-वाइज फीचर स्टोरी पढ़ सकते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

ग्लैंजा वी(ओ) में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए काफी सक्षम है।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* सर्टिफाइड माइलेज 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

यह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन अपनी स्मूदनेस और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। वी(ओ) वेरिएंट में यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है। हालांकि, टोयोटा निचले वेरिएंट्स में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी देती है, जो 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप वेरिएंट वी(ओ) में सीएनजी का ऑप्शन नहीं दिया गया है।

मुकाबला

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला हुंडई आई20, मारुति बलेनो और टाटा अल्ट्रोज से है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप हैचबैक में किए गए सभी बदलावों का सही अनुभव करना चाहते हैं, तो नई ग्लैंजा वी(ओ) ही वह वेरिएंट है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यह सिर्फ लुक्स से ही नहीं, बल्कि आरामदायक फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी में भी बेहतर है। इसके खास हाइलाइट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, लेवल-2 एडीएएस, और एक हेड्स-अप डिस्प्ले शामिल हैं। हालांकि, इसकी एकमात्र कमी यह है कि टोयोटा इसे सीएनजी पावरट्रेन के साथ नहीं दे रही है, और यह उसी तरह के इक्विप्ड बलेनो अल्फा (ओ) से लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा महंगी है।

नई ग्लैंजा का आपका पसंदीदा वेरिएंट कौनसा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!