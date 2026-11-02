महिंद्रा बीई 07 फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आई: शार्प डिजाइन और मॉडर्न लाइटिंग एलिमेंट्स देखें!

published on नवंबर 02, 2026 17:56 ist

Nov 02, 2026 17:56 IST

last updated on Nov 02, 2026 17:56 IST

Nov 02, 2026 17:56 IST

published on Nov 02, 2026 17:56 IST

महिंद्रा अपनी बॉर्न-इलेक्ट्रिक (बीई) रेंज की एसयूवी कार पर तेजी से काम कर रही है, और इसी कड़ी में प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार बीई 07 को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कर्नाटक में देखी गई यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार कवर से ढकी थी, लेकिन इसके कई प्रमुख डिजाइन एलिमेंट्स और फीचर्स सामने आए हैं। यह मॉडल महिंद्रा की इलेक्ट्रिक लाइनअप में बीई 06 के ऊपर पोजिशन किया जाएगा और इसके 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। पिछली बार की स्पाई तस्वीरों से इसके तीन-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप की पुष्टि हुई थी, और इस बार इसके एक्सटीरियर के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला है।

क्या कुछ आया नजर?

टेस्टिंग के दौरान दिखी बीई 07 कवर से ढकी होने के बावजूद प्रोडक्शन के काफी करीब लग रही है। इसके डिजाइन की कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।

इसके फ्रंट में बीई 06 की तरह ही बड़े सी-आकार के एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स को डीआरएल के ऊपरी हिस्से के ठीक नीचे लगाया गया है। इसका ज्यादातर फेस बंद है, जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आम होता है। बैटरी को ठंडा रखने के लिए बंपर के निचले हिस्से में एक छोटा एयर डैम दिया गया है जो इसे एक अग्रेसिव लुक भी देता है।

साइड से देखने पर इसकी झुकी हुई विंडस्क्रीन और मस्कुलर व बॉक्सी डिजाइन इसे एक टिपिकल महिंद्रा एसयूवी का लुक देते हैं। इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो मर्सिडीज-बेंज और रेंज रोवर की गाड़ियों की तरह बाहर की तरफ "पॉप-आउट" होंगे। रूफ रेल्स को भी बॉडी के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। इसके बड़े 5-स्पोक अलॉय व्हील्स इसे एक मजबूत और दमदार स्टांस देते हैं। चार्जिंग पोर्ट को बाईं तरफ के पिछले फेंडर पर दिया गया है।

सी-आकार की लाइटिंग थीम पीछे भी जारी है, जहां बड़े एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। इसका बूटलिड क्लैमशेल जैसा होने की उम्मीद है, जो थोड़ा उभरा हुआ दिखता है, लेकिन गाड़ी के ओवरऑल प्रोपोर्शन के साथ अच्छा लगता है। रियर डिजाइन में एक कैमरा भी देखा गया है, जो संभवत: डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर के लिए हो सकता है। इसके अलावा, स्पॉइलर के नीचे छिपा हुआ एक रियर वाइपर भी मौजूद है।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

*संदर्भ के लिए बीई 06 की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

महिंद्रा बीई 07 के अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर-लोडेड एसयूवी कार में से एक होने की उम्मीद है। अंदर की तरफ, इसमें एक अल्ट्रा-मॉडर्न और प्रीमियम केबिन मिलने की संभावना है।

संभावित फीचर्स:

डैशबोर्ड पर एज-टू-एज तीन-स्क्रीन सेटअप (डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले)

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

दो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

कीलेस एंट्री और गो

आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

पैनोरमिक सनरूफ

पावर्ड टेलगेट

कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग

प्रीमियम हरमन-कार्डन साउंड सिस्टम

संभावित सेफ्टी फीचर्स:

सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ज्यादातर महिंद्रा एसयूवी कार को सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है, और बीई 07 से भी यही उम्मीद की जा रही है। इसमें ये सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं:

कई एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी

360-डिग्री कैमरा

फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

ऑटो हिल-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)

संभावित बैटरी पैक और रेंज

महिंद्रा बीई 07 को इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि इसमें कई बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे, जो 59 केडब्ल्यूएच से लेकर 79 केडब्ल्यूएच तक के हो सकते हैं। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से वेरिएंट चुनने की आजादी मिलेगी।

हालांकि बीई 07 के आधिकारिक स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन संदर्भ के लिए बीई 06 स्पोर्टेक के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 573 किलोमीटर 651 किलोमीटर 708 किलोमीटर

बीई 07 में स्टैंडर्ड तौर पर रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलने की उम्मीद है, जबकि ऑल-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। हालांकि, ऑल-व्हील-ड्राइव की उपलब्धता के बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

संभावित कीमत और मुकाबला

महिंद्रा ने अपनी इस बॉर्न-इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च के लिए 2027 की टाइमलाइन तय की है। कीमत की बात करें तो, इसके बेस वेरिएंट की कीमत लगभग 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। अपने साइज, फीचर्स और संभावित परफॉर्मेंस के आधार पर, महिंद्रा बीई 07 का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी, एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी, और टाटा सफारी ईवी से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा बीई 06 को एक फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार माना जाता है जिसमें प्रैक्टिकैलिटी और फीचर्स का अच्छा बैलेंस है। बीई 07 इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिकैलिटी को और भी बेहतर बनाने पर फोकस करेगी। इसके बड़े साइज और बॉक्सी शेप का सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस और बेहतर प्रैक्टिकैलिटी मिलेगी, जो इसे फैमिली खरीददारों के लिए एक मजबूत दावेदार बनाएगी।

स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि महिंद्रा अपने कॉन्सेप्ट डिजाइन को प्रोडक्शन मॉडल में काफी हद तक बनाए रखने में कामयाब रही है। हालांकि, इसकी सफलता में सबसे बड़ा फैक्टर इसकी कीमत होगी, जिसका खुलासा लॉन्च के समय ही होगा। कुल मिलाकर, महिंद्रा बीई 07 एक दमदार, फीचर-लोडेड और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होने का वादा करती है जो टाटा और एमजी की गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है।