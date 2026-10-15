2026 टोयोटा ग्लैंजा ई: क्या प्रीमियम हैचबैक कार का बेस मॉडल खरीदना चाहिए?

Published On अक्टूबर 15, 2026 18:53 ist

Oct 15, 2026 18:53 IST

last updated on Oct 15, 2026 18:53 IST

Oct 15, 2026 18:53 IST

published on Oct 15, 2026 18:53 IST

टोयोटा ने नई ग्लैंजा फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह प्रीमियम हैचबैक कार पांच वेरिएंटः ई, एस, जी, वी और वी (ओ) में उपलब्ध है। इसका ई वेरिएंट लाइन-अप का सबसे सस्ता और एंट्री-लेवल मॉडल है। तो सवाल यह है कि क्या आपको 2026 टोयोटा ग्लैंजा प्रीमियम हैचबैक कार का बेस मॉडल खरीदना चाहिए?, या फिर अपना बजट बढ़ाकर कोई और वेरिएंट चुनना चाहिए? चलिए, जानते हैं आगे:

एक्सटीरियर

टोयोटा ग्लैंजा असल में मारुति बलेनो का ही एक बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है, लेकिन टोयोटा ने इसे अपनी अलग पहचान देने के लिए इसके डिजाइन में कुछ अहम बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं ई वेरिएंट के बाहरी डिजाइन में क्या-क्या मिलता है:

सामने की तरफ, आपको एक मस्क्युलर और अपडेटेड बम्पर मिलता है जिसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स और क्रोम सराउंड वाली बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल कार को एक दमदार लुक देती है। टोयोटा का लोगो बम्पर के ऊपरी हिस्से पर, बोनट के पास लगाया गया है। हालांकि, बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें कुछ कमियां भी हैं। आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन एलईडी डीआरएल नहीं दिए गए हैं। साथ ही, फॉग लाइट्स भी इस वेरिएंट में नहीं मिलती हैं। इन चीजों को छोड़ दें तो इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी हद तक टॉप वेरिएंट जैसा ही लगता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां आपको व्हील कवर के साथ 15-इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं। डोर हैंडल्स और ओआरवीएम को ब्लैक फिनिश दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर को फ्रंट फेंडर पर लगाया गया है। टॉप मॉडल्स में मिलने वाले अलॉय व्हील्स, क्रोम इंसर्ट्स और ब्लैक-आउट पिलर्स की कमी यहां साफ नजर आती है।

पीछे की तरफ, ई वेरिएंट में सी-शेप एलईडी टेललाइट्स, एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और टेलगेट पर ‘ई’ वेरिएंट की बैजिंग दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसमें रियर डिफॉगर स्टैंडर्ड मिलता है। हालांकि, टेलगेट पर क्रोम स्ट्रिप और रियर वाइपर व वॉशर जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जिससे इसका रियर लुक थोड़ा सादा लगता है।

कलर ऑप्शंस

नई 2026 ग्लैंजा कुल 7 रंग: डिजिटल टील ग्रीन, इंस्टा ब्लू, स्पोर्टिन रेड, ब्लूइश ब्लैक, गेमिंग ग्रे, एंटाइसिंग सिल्वर और कैफे व्हाइट में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप बेस ई वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास कलर के विकल्प सीमित हो जाते हैं। ई वेरिएंट सिर्फ चार रंगों में उपलब्ध है:

इंस्टा ब्लू

कैफे व्हाइट

एंटाइसिंग सिल्वर

गेमिंग ग्रे

इसका मतलब है कि बेस वेरिएंट के खरीदारों को स्पोर्टिन रेड, ब्लूइश ब्लैक और नए डिजिटल टील ग्रीन जैसे कलर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

इंटीरियर

2026 टोयोटा ग्लैंजा का केबिन सिंपल और फंक्शनल है। इसमें डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम दी गई है। डैशबोर्ड का डिजाइन लेयर्ड है, जिसे बीच में एक ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट लाइन अलग करती है। सीटें ब्लैक और बेज कंट्रास्ट फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आती हैं और दरवाजों पर भी बेज फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, और खाली जगह देखने में "बहुत अजीब और अधूरी" लगती है। इंफोटेनमेंट स्पेस के ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट-बॉटम डिजाइन का है, लेकिन इस पर कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं हैं और इसमें सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है।

प्रैक्टिकैलिटी के मामले में भी कुछ समझौते किए गए हैं। इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, जो लंबी ड्राइव पर आरामदायक होता है। इसके अलावा, ग्लैंजा के किसी भी वेरिएंट में रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। हालांकि, स्पेस और कंफर्ट के मामले में यह निराश नहीं करती। पीछे की सीटों पर पर्याप्त नी-रूम और शोल्डर-रूम है, जहां दो वयस्क आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन तीन लोगों के लिए यह स्पेस थोड़ा तंग हो सकता है।

अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहां 2026 टोयोटा ग्लैंजा की फोटो गैलरी देखें।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में ग्लैंजा ई वेरिएंट बेसिक लगता है। इसमें बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स नहीं हैं, लेकिन एक बेस मॉडल के हिसाब से इसका पैकेज ठीक-ठाक है। इसमें आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं।

क्या मिलता है:

कीलेस एंट्री

चारों पावर विंडो (ड्राइवर साइड पर वन-टच अप/डाउन के साथ)

मैनुअल एयर कंडीशनिंग

मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम)

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

एडजस्टेबल हेडरेस्ट (आगे और पीछे)

गियर शिफ्ट इंडिकेटर

12वाट पावर सॉकेट

पीछे 60:40 स्प्लिट सीट

क्या नहीं मिलता:

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

स्पीकर

पीछे एसी वेंट्स

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

सेफ्टी

सेफ्टी एक ऐसा पहलू है जहां टोयोटा ने कोई समझौता नहीं किया है। ग्लैंजा ई वेरिएंट में भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेफ्टी पैकेज मिलता है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है:

6 एयरबैग

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी)

पीछे पार्किंग सेंसर

पीछे डिफॉगर

सेंट्रल लॉकिंग

स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक

सीट बेल्ट प्री-टेंशनर

इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

यह ध्यान रखना जरूरी है कि लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स सिर्फ टॉप मॉडल वी(ओ) में ही उपलब्ध हैं।

इंजन

ग्लैंजा ई वेरिएंट में सिर्फ एक ही इंजन और गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें नया जे-सीरीज 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। अगर आप एएमटी ऑटोमैटिक या सीएनजी का विकल्प चाहते हैं, तो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स की ओर जाना होगा।

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 3 पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज (एआरएआई) 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर

यहां टोयोटा ग्लैंजा के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी देखें।

2026 टोयोटा ग्लैंजा: कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा ग्लैंजा ई वेरिएंट की कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ग्लैंजा का सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई आई20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों से है। इस कीमत पर आपके पास मारुति स्विफ्ट, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, टाटा पंच और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसे विकल्प भी हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा ग्लैंजा ई वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है जो एक स्टाइलिश और भरोसेमंद प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं। इसकी नई और बेहतर एक्सटीरियर स्टाइल, दमदार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स इसे एक प्रैक्टिकल पैकेज बनाते हैं। सबसे खास बात इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हैं, जो इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं।

हालांकि, इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, स्पीकर, रियर एसी वेंट्स और कई प्रीमियम फीचर्स की कमी के कारण इसका केबिन काफी बेसिक और खाली-खाली लगता है। यह वेरिएंट उन खरीदारों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनका बजट सीमित है, जो सिर्फ एक आसान ड्राइव वाली हैचबैक चाहते हैं और एक बेसिक केबिन के साथ समझौता कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो बाद में अपनी पसंद के अनुसार आफ्टरमार्केट अपग्रेड (जैसे म्यूजिक सिस्टम और व्हील कवर्स) करवाने की योजना बना रहे हैं।

लेकिन अगर आप एक संपूर्ण और आरामदायक ओनरशिप अनुभव चाहते हैं, तो हमारी सलाह यही होगी कि आप अपना बजट बढ़ाकर ग्लैंजा के ऊपर वाले वेरिएंट्स पर विचार करें।

टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट ई के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।