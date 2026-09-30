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    2026 टाटा एरिस अकंपलिश्ड वेरिएंट: क्या ज्यादा कीमत देकर इसे खरीदना सही है?

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डैशकैम के अलावा अकंपलिश्ड वेरिएंट में ज्यादातर बदलाव कॉस्मेटिक हैं

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    Published On सितंबर 30, 2026 11:11 ist
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    published onSep 30, 2026 11:11 IST
    last updated onSep 30, 2026 11:11 IST
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    Tata Aeris Accomplished Variant Explained

    टाटा कार्स ने अपनी नई एरिस को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह गाड़ी कुल 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव और अकंपलिश्ड शामिल हैं। इसका टॉप अकंपलिश्ड वेरिएंट इसके नीचे वाले क्रिएटिव वेरिएंट से लगभग 70,000 रुपये महंगा है। टाटा टिगोर की जगह लेने वाली यह कार अपने आकर्षक रंगों, मिनिमल इंटीरियर और सीएनजी के साथ एएमटी गियरबॉक्स के अनूठे विकल्प के साथ अपने प्रतिद्व्न्दियों को कड़ी टक्कर देती है। क्या नई टाटा एरिस के टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने वाजिब हैं? आइए जानते हैं आगे :- 

    डिजाइन 

    पहली नजर में टाटा एरिस अकंपलिश्ड वेरिएंट का डिजाइन काफी हद तक क्रिएटिव वेरिएंट जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम टच देते हैं। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ आकर्षक एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं, जो एक स्लीक ब्लैक पैनल से जुड़े हुए हैं। इस पैनल के सेंटर में टाटा लोगो दिया गया है, और लोगो के ठीक नीचे 360-डिग्री कैमरा लगा है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर जो अकंपलिश्ड वेरिएंट को बाकी लाइनअप से अलग करता है, वह है इसमें स्टैंडर्ड एलईडी फॉग लैंप्स का मिलना। यह ना केवल रात में या खराब मौसम में विजिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि कार की फ्रंट प्रोफाइल को ज़्यादा मॉडर्न और अपमार्केट लुक भी देते हैं। 

    Tata Aeris Accomplished Front

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो यहां बदलाव बहुत मामूली हुआ है। क्रिएटिव वेरिएंट के मुकाबले अकंपलिश्ड वेरिएंट में एक क्रोम विंडो लाइन दी गई है जो साइड विंडो के नीचे मिलती हैं। पेट्रोल मॉडल में 15-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि सीएनजी मॉडल में 14-इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) पर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, क्रोम डोर हैंडल्स, फ्रंट डोर पर एरिस बैजिंग और ब्लैक व्हील आर्क जैसे डिजाइन एलिमेंट भी मिलते हैं।

    Tata Aeris Accomplished Side

    इसके पीछे का डिजाइन क्रिएटिव वेरिएंट जैसा ही है। इसमें नए कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, एलईडी हाई-माउंट स्टॉप लैंप, बूट पर एरिस बैजिंग और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ उभरा हुआ रियर बंपर दिया गया है। 

    Tata Aeris Accomplished Rear

    कुल मिलाकर, अकंपलिश्ड वेरिएंट का डिजाइन उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो ज्यादा कीमत देकर अपनी कार में छोटे लेकिन प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट्स चाहते हैं।

    कलर ऑप्शन 

    नई टाटा एरिस कार के टॉप वेरिएंट में सभी 6 कलर डुअल-टोन फिनिश के साथ आते हैं, जो कार को ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न अपील देते हैं। अकंपलिश्ड वेरिएंट में उपलब्ध कलर ऑप्शन इस प्रकार हैं : डंडेली ड्रिज़ल, नाइट्रो क्रिमसन, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और ड्यून ग्लो। यहां देखें नई टाटा एरिस के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    टाटा एरिस अकंपलिश्ड वेरिएंट का केबिन वह जगह है जहां इसकी ज्यादा कीमत बिलकुल वाजिब लगती है। अंदर कदम रखते ही आपको एक हल्की कलर थीम मिलती है, जो केबिन को हवादार और बड़ा महसूस कराती है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन मिनिमल और साफ-सुथरा है। इसमें एसी वेंट्स पैनल पर टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है। केबिन का मुख्य आकर्षण दो फ्लोटिंग स्क्रीन हैं, जिसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं, जो केबिन को मॉडर्न और हाई-टेक फील देते हैं।

    Tata Aeris Accomplished Interior

    अकंपलिश्ड वेरिएंट को जो चीज लोअर वेरिएंट्स से अलग करती है, वह है इसमें इस्तेमाल हुए प्रीमियम मटिरियल्स। इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है जो ना केवल देखने में शानदार लगती है बल्कि बैठने में भी काफी आरामदायक है। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट पर सॉफ्ट-टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्राइविंग के दौरान अच्छा कंफर्ट है। इस वेरिएंट का सबसे आकर्षक फीचर वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। पीछे वाली सीटों पर भी यात्रियों के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। यहां पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम है, और रियर एसी वेंट्स और एक सेंटर आर्मरेस्ट की मौजूदगी लंबे सफर को और भी आरामदायक बनाती है।

    Tata Aeris Accomplished Rear Seats

    फीचर 

    अकंपलिश्ड वेरिएंट कई एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ आता है जो इसे लाइनअप में सबसे ऊपर रखते हैं। एरिस के टॉप वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एक 65वाट का टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, सॉफ्ट टच लेदरेट फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, फ्रंट सीट के लिए मैगज़ीन पॉकेट, फ्रंट सीट के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए गए हैं। 

    Tata Aeris Accomplished Center Panel

    इसके अलावा इसमें एक बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें मिलने वाले ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लवबॉक्स, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स वाला साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को सुविधाजनक और मनोरंजक बनाते हैं। 

    कुल मिलाकर, फीचर्स की यह लंबी लिस्ट सुनिश्चित करती है कि अकंपलिश्ड वेरिएंट के ओनर्स को किसी भी मॉडर्न फीचर्स की कमी महसूस ना हो। यहां देखें नई टाटा एरिस के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    सेफ्टी 

    टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों में सेफ्टी को हमेशा से प्राथमिकता दी है, और एरिस भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। अकंपलिश्ड वेरिएंट में एक नया और यूनीक सेफ्टी फीचर इनबिल्ट डैशकैम जोड़ा गया है। यह सिर्फ एक फ्रंट-फेसिंग कैमरा नहीं है, बल्कि यह कार के चारों ओर लगे 360-डिग्री कैमरों से फुटेज रिकॉर्ड करता है। 

    Tata Aeris Accomplished ISOFIX Seat Mounts

    इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा पार्किंग, रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    नई टाटा एरिस कार के अकंपलिश्ड वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है जो मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है। इसमें फ़ैक्ट्री-फिटेड डुअल सिलेंडर सीएनजी किट ऑप्शनल मिलती है। नीचे देखें नई टाटा एरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    76 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    113 एनएम

    97 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Tata Aeris Creative Variant Explained

    2026 Tata Aeris Creative Variant

    कीमत और मुकाबला 

    नई टाटा एरिस अकंपलिश्ड वेरिएंट की कीमत 8.19 लाख रुपये (पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट) से शुरू होती है और 9.74 लाख रुपये तक (सीएनजी ऑटोमेटिक) (एक्स-शोरूम) जाती है। इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब-4 मीटर सेडान कार से है।

    कारदेखो का क्या है कहना 

    कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में गाड़ी खरीदने के लिए ऑप्शंस बहुत कम हैं। नई टाटा एरिस अपनी कीमत के हिसाब से फीचर्स, सेफ्टी और पावरट्रेन विकल्पों का एक आकर्षक पैकेज पेश करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या क्रिएटिव वेरिएंट के मुकाबले 70,000 रुपये ज्यादा देकर इसका टॉप अकंपलिश्ड वेरिएंट लेना चाहिए? इसका जवाब खरीदारों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जिन ग्राहकों के लिए प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मायने रखता है, उनके लिए लेदरेट सीटें, सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स अतिरिक्त कीमत को सार्थक बना सकते हैं। इसके अलावा, इसमें मिलने वाला इनबिल्ट डैशकैम एक यूनीक सेफ्टी फीचर है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। वायरलेस चार्जर और 65वाट फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों को काफी आकर्षित करेंगे।

    Tata Aeris Accomplished Front Quarter

    Tata Aeris Accomplished Rear Quarter

    हालांकि, जो ग्राहक एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज की तलाश में हैं, उनके लिए क्रिएटिव वेरिएंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें 10.25-इंच की टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक एसी, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे लगभग सभी आवश्यक और आधुनिक फीचर्स मिल जाते हैं। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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