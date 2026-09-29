टाटा एरिस प्योर प्लस वेरिएंट के बारे में जानें! क्या यह पैसा वसूल डील है?

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मुकाबला लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और बेहतर सेफ्टी देने पर फोकस कर रही हैं। टाटा मोटर्स ने भी अपनी एरिस सेडान के साथ यही रणनीति अपनाई है। इस भीड़ में, अक्सर मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं क्योंकि वे कीमत और फीचर्स के बीच एक सही संतुलन बनाते हैं। टाटा एरिस लाइनअप में प्योर प्लस वेरिएंट ठीक यही भूमिका निभाता है। यह 5 वेरिएंट्स (स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, अकंप्लिश्ड) में से तीसरे नंबर पर आता है और उन खरीदारों को टारगेट करता है जो बेसिक मॉडल से ज्यादा और टॉप मॉडल से कुछ कम चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या टाटा एरिस प्योर प्लस अपने प्राइस टैग के साथ एक पैसा वसूल डील है? आइए इसके हर पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं।

डिजाइन

पहली नजर में, टाटा एरिस प्योर प्लस का फ्रंट लुक काफी आकर्षक और मॉडर्न लगता है। इसका डिजाइन निचले प्योर वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन यह किसी भी एंगल से बेसिक नहीं दिखता। इसमें एक स्लीक फेस दिया गया है जो टाटा की नई डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाता है। इसमें हेडलैंप्स हैलोजन यूनिट्स हैं। दोनों हेडलैंप्स को एक ब्लैक्ड-आउट पैनल जोड़ता है, जिसके बीच में टाटा का लोगो लगा है। यह डिजाइन एलिमेंट कार को एक चौड़ा और दमदार स्टांस देता है। नीचे की तरफ, एक नया और स्कल्प्टेड बम्पर है जो इसके एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के साथ-साथ लुक को भी निखारता है।

साइड से देखने पर एरिस का सिल्हूट काफी हद तक पुरानी टिगोर जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स किए गए हैं जो इसे एक फ्रेश फील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसके पहियों में है। पेट्रोल वेरिएंट में 15-इंच के हाइपरस्टाइल व्हील्स मिलते हैं, जबकि सीएनजी वेरिएंट में 14-इंच के हाइपरस्टाइल व्हील्स दिए गए हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में एक और महत्वपूर्ण एडिशन शार्कफिन एंटीना है, जो कार को एक प्रीमियम टच देता है। इसके अलावा, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स, ब्लैक्ड-आउट बी-पिलर और टर्न इंडिकेटर्स के साथ आने वाले ओआरवीएम इसके साइड प्रोफाइल को पूरा करते हैं। फ्रंट डोर पर 'ओआरवीएम' की बैजिंग भी दी गई है।

पीछे की तरफ, टाटा एरिस प्योर प्लस में सबसे बड़ा और आकर्षक अपडेट इसका नया कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप है। यह एक सिंगल लाइट बार है जो कार की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है और रात में एक बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। यह फीचर आमतौर पर महंगी कार में देखा जाता है, और इस सेगमेंट में यह एरिस को अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग करता है। बूट लिड पर बीच में 'एरिस' बैजिंग दिखाई देती है। बम्पर को भी अपडेट किया गया है और अब इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया है।

कलर ऑप्शन

एरिस प्योर प्लस 6 रंगों में उपलब्ध है, जिसमें ड्यून ग्लो, डेटोना ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, डैंडेली ड्रिजल और नाइट्रो क्रिमसन शामिल हैं। यहां टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

केबिन

जैसे ही आप टाटा एरिस प्योर प्लस का दरवाजा खोलते हैं, सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचेगी वह है डैशबोर्ड के सेंटर में लगा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन। केबिन में हल्के रंग की थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है। फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलता है। यह डिस्प्ले स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक फ्लोटिंग इफ़ेक्ट के साथ लगा है और स्पीड, आरपीएम और फ्यूल जैसी जरूरी जानकारी दिखाता है। डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स के पैनल पर एक टेक्सचर्ड फिनिश है, जो इंटीरियर की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा, पावर विंडो स्विच पर क्रोम फिनिश जैसे छोटे-छोटे डिटेल्स प्रीमियम अहसास को और मजबूत करते हैं।

फीचर लिस्ट

प्योर प्लस वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं। प्योर वेरिएंट के फीचर्स के अलावा, प्योर प्लस में ये अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं:

8-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन

4-स्पीकर साउंड सिस्टम

क्रूज कंट्रोल

फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

इनके अलावा, इसमें फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

सेफ्टी फीचर

सेफ्टी के लिए एरिस प्योर प्लस में 6 एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी है।

दूसरे वेरिएंट में क्या-क्या इक्विपमेंट मिलते हैं, यह जानने के लिए टाटा एरिस के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

पावरट्रेन ऑप्शंस

एरिस प्योर प्लस को दो इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर पेट्रोल-सीएनजी हैं, दोनों मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं। सीएनजी वेरिएंट वाली एरिस डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे बूट में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा जगह मिलती है।

यहां इंजन स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन / एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

टाटा एरिस प्योर प्लस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 6.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और सीएनजी ऑटोमैटिक की कीमत 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा से है।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा एरिस प्योर प्लस उन खरीदारों के लिए एक बहुत ही संतुलित और आकर्षक पैकेज के रूप में सामने आता है जो एक बजट के अंदर रहते हुए मॉडर्न फीचर्स और बेहतरीन सेफ्टी चाहते हैं। इस कीमत पर, 8-इंच का वायरलेस कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स का मिलना इसे एक बेहतरीन डील बनाता है। ये वो फीचर्स हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को काफी आरामदायक बनाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से भी, टीपीएमएस और ईएससी जैसे फीचर्स का इस वेरिएंट से जुड़ना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यह दिखाता है कि टाटा ने केवल कॉस्मेटिक बदलावों पर ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सेफ्टी पर भी ध्यान दिया है। जो ग्राहक बेस वेरिएंट प्योर से अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट क्रिएटिव पर 8 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए प्योर प्लस एक आदर्श विकल्प है। कुल मिलाकर, 6 से 8 लाख रुपये के बजट में, जो ग्राहक एक ऐसी कॉम्पैक्ट सेडान कार की तलाश में हैं जिसमें फैक्ट्री-फिटेड टचस्क्रीन हो, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स हो और साथ ही सीएनजी का किफायती विकल्प भी मिले, उनके लिए टाटा एरिस प्योर प्लस एक बहुत ही समझदारी भरा और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।