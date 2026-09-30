दिवाली पर खरीदें ये 10 सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार

Published On सितंबर 30, 2026 12:42 ist

Sep 30, 2026 12:42 IST

last updated on Sep 30, 2026 12:42 IST

Sep 30, 2026 12:39 IST

published on Sep 30, 2026 12:39 IST

ऑटोमैटिक कार अब सिर्फ प्रीमियम या महंगे मॉडल्स तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। शहर के बढ़ते ट्रैफिक में क्लच दबाने की झंझट से बचने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) टेक्नोलॉजी के आने से, अब एंट्री-लेवल हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में भी टू-पेडल ड्राइविंग का कंफर्ट मिल रहा है, और वो भी मैनुअल वेरिएंट से थोड़ी ही ज्यादा कीमत पर। अगर आप इस दिवाली एक नई ऑटोमैटिक कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इस लिस्ट की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार की कीमत सिर्फ 4.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस लिस्ट में आपको बजट हैचबैक से लेकर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार और हाल ही में लॉन्च हुई एक सेडान तक, हर तरह के ऑप्शन मिलेंगे।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी वीएक्सआई ऑप्शनल 4.77 लाख रुपये वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल 5.27 लाख रुपये

अगर आपका बजट बेहद सीमित है और आप किसी भी हाल में एक ऑटोमैटिक कार चाहते हैं, तो मारुति एस-प्रेसो आपके लिए शुरुआती पॉइंट है। यह भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार में से एक है, जिसका वीएक्सआई (ओ) एजीएस वेरिएंट 4.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आता है। इसका टॉल-बॉय डिजाइन भले ही सबको पसंद न आए, लेकिन इसकी वजह से केबिन में छोटे साइज के बावजूद अच्छा स्पेस मिलता है।

एस-प्रेसो में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 68 पीएस की पावर और 89 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसका एएमटी वेरिएंट 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। अगर आप थोड़ा और खर्च कर सकते हैं, तो इसके वीएक्सआई प्लस वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। साथ ही, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

रेनो क्विड

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी इवोल्यूशन 4.9 लाख रुपये क्लाइंबर 5.6 लाख रुपये

रेनो क्विड एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में एक एसयूवी कार जैसा दमदार लुक लेकर आती है, जो इसे बाकी कारों से अलग बनाता है। अगर आप स्टाइल और फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो क्विड एक बढ़िया विकल्प हो सकती है। क्विड ऑटोमैटिक की कीमत 4.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें भी 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 पीएस की पावर और 92 एनएम का टॉर्क देता है।

इसमें वेरिएंट के हिसाब से 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। क्लाइंबर वेरिएंट में रूफ रेल्स और ब्लैक क्लैडिंग जैसे खास स्टाइल एलिमेंट्स भी दिए गए हैं।

मारुति सुजुकी ऑल्टो के10

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी वीएक्सआई ऑप्शनल 4.97 लाख रुपये वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल 5.44 लाख रुपये

मारुति ऑल्टो के10 उन लोगों के लिए एक परफेक्ट कार है जो एक भरोसेमंद और आसानी से चलाई जा सकने वाली ऑटोमैटिक हैचबैक कार चाहते हैं। इसकी कीमत एस-प्रेसो से थोड़ी ज्यादा है, जो 4.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें एस-प्रेसो वाला ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन (68 पीएस) लगा है।

ऑल्टो के10 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी आसान ड्राइविंग है। इसका छोटा आकार और हल्का स्टीयरिंग इसे भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक और तंग पार्किंग स्पेस में चलाना बेहद आसान बना देता है। कंपनी इसके एएमटी वेरिएंट के लिए 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में 7-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम भी मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। हालांकि, अगर आप सीएनजी का ऑप्शन देख रहे हैं, तो वो सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है।

मारुति सुजुकी सेलेरियो

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी वीएक्सआई 5.63 लाख रुपये जेडएक्सआई 6.18 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 6.75 लाख रुपये

मारुति सेलेरियो लंबे समय से अपनी शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, और यह आज भी एक किफायती ऑटोमैटिक गाड़ी खरीदने का एक बेहतरीन जरिया है। इसका वीएक्सआई एएमटी वेरिएंट 5.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है। इसमें भी 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 68 पीएस की पावर और 92 एनएम का टॉर्क देता है।

सेलेरियो की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है। कंपनी इसके एएमटी वेरिएंट के लिए 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है, जो इसे इस लिस्ट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार में से एक बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट छोटा शहर की सड़कों के लिए एकदम सही है और एक छोटी हैचबैक होने के बावजूद इसका केबिन काफी आरामदायक है। इसके ऊंचे वेरिएंट्स में 7-इंच टचस्क्रीन, एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और कीलेस एंट्री जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं। ऑल्टो के10 की तरह, सेलेरियो में भी सीएनजी का विकल्प है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ।

मारुति सुजुकी वैगन आर

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी वीएक्सआई 5.99 लाख रुपये जेडएक्सआई 6.43 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 6.97 लाख रुपये

मारुति वैगन आर सालों से भारतीय परिवारों की पसंदीदा कार रही है, और इसकी वजह है इसकी प्रैक्टिकैलिटी। इसका टॉल-बॉय डिजाइन न सिर्फ ज्यादा हेडरूम देता है, बल्कि केबिन को भी हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है। वैगन आर में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर मिलता है।

वैगन आर की एक और खास बात यह है कि इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक 1.0-लीटर इंजन (68 पीएस / 91 एनएम) है, और दूसरा 1.2-लीटर इंजन (91 पीएस / 114 एनएम) है। इसके टॉप वेरिएंट्स में 7-इंच टचस्क्रीन, एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, कीलेस एंट्री और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

टाटा टियागो

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एएमटी प्योर 6 लाख रुपये 7.13 लाख रुपये प्योर प्लस 6.65 लाख रुपये 7.65 लाख रुपये प्योर प्लस ए 7.11 लाख रुपये 8.12 लाख रुपये क्रिएटिव 7.61 लाख रुपये 8.62 लाख रुपये क्रिएटिव प्लस 7.91 लाख रुपये -

टाटा टियागो इस लिस्ट की सबसे खास कारों में से एक है क्योंकि यह पेट्रोल और सीएनजी दोनों के साथ एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन देती है। यह उन खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो ऑटोमैटिक के आराम के साथ सीएनजी की कम रनिंग कॉस्ट का फायदा उठाना चाहते हैं। टियागो ऑटोमैटिक की कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि सीएनजी-एएमटी वेरिएंट्स रेंज में ऊपर आते हैं।

टियागो का पेट्रोल इंजन 85 पीएस की पावर देता है, वहीं सीएनजी मोड में यह 74 पीएस की पावर जनरेट करता है। टाटा ने हाल ही में टियागो को अपडेट किया है, और अब इसके टॉप वेरिएंट्स में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इससे खरीदारों को परफॉर्मेंस या रनिंग कॉस्ट के लिए उनकी पसंद के आधार पर ऑटोमैटिक पेट्रोल या सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है।

निसान मैग्नाइट

वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ सीवीटी विसिया 6.27 लाख रुपये - एसेंटा 7.38 लाख रुपये 9.26 लाख रुपये एन-कनेक्टा 8 लाख रुपये 9.70 लाख रुपये टेक्ना 8.94 लाख रुपये 10.65 लाख रुपये टेक्ना+ 9.27 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये

अगर आप एक ऑटोमैटिक एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं और बजट भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, तो निसान मैग्नाइट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह इस लिस्ट की पहली एसयूवी कार है और इसका विसिया एएमटी वेरिएंट 6.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक एसयूवी कार में से एक बनाता है।

मैग्नाइट में सिर्फ एएमटी ही नहीं, बल्कि ऊंचे वेरिएंट्स में एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) का भी ऑप्शन मिलता है, जो एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। फीचर्स के मामले में भी मैग्नाइट निराश नहीं करती। वेरिएंट के आधार पर इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो और 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

टाटा एरिस

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी के साथ 5-स्पीड एएमटी प्योर 6.70 लाख रुपये 7.70 लाख रुपये प्योर प्लस 7.30 लाख रुपये 8.30 लाख रुपये क्रिएटिव 8.05 लाख रुपये 9.05 लाख रुपये अकंप्लिश्ड 8.75 लाख रुपये 9.75 लाख रुपये

टाटा एरिस इस लिस्ट में सबसे नई कार है और इकलौती सेडान भी। यह उन खरीदारों के लिए है जो हैचबैक या एसयूवी कार की जगह एक प्रॉपर सेडान का आराम और बड़ा बूट स्पेस चाहते हैं। एरिस की ऑटोमैटिक रेंज प्योर पेट्रोल एएमटी वेरिएंट से शुरू होती है, जिसकी कीमत 6.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टियागो की तरह, एरिस में भी सीएनजी के साथ एएमटी का विकल्प मिलता है।

एरिस में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसे 5-स्पीड एएमटी से जोड़ा गया है। इसका 419-लीटर का बूट स्पेस इसे छोटे परिवारों के लिए बेहद प्रैक्टिकल बनाता है। फीचर्स के मामले में यह किसी से कम नहीं है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले के साथ), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी कॉर्पोरेट 7.21 लाख रुपये स्पोर्ट्ज 7.45 लाख रुपये स्पोर्ट्ज वाइब 7.68 लाख रुपये स्पोर्ट्ज ऑप्शनल 7.72 लाख रुपये स्पोर्ट्स ऑप्शनल वाइब 7.80 लाख रुपये एस्टा 8.09 लाख रुपये

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस उन लोगों के लिए है जो एक प्रीमियम और फीचर-लोडेड हैचबैक कार चाहते हैं। 1.0-लीटर इंजन वाली कारों के मुकाबले, निओस एक ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल एक्सपीरियंस देती है। इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट 7.21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है।

इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 82 पीएस की पावर और 114 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसे 5-स्पीड एएमटी के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन शहर और हाईवे दोनों पर एक आरामदायक ड्राइव देता है। निओस के फीचर्स इसकी प्रीमियम फील को और बढ़ाते हैं। इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

हुंडई एक्सटर

वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी एचएक्स 3 6.98 लाख रुपये एचएक्स 4 प्लस 8.13 लाख रुपये एचएक्स 6 8.62 लाख रुपये एचएक्स 6 नाइट एडिशन 8.77 लाख रुपये एचएक्स 6 ड्यूल-टोन 8.77 लाख रुपये एचएक्स 8 9.15 लाख रुपये एचएक्स 10 9.49 लाख रुपये एचएक्स 10 नाइट एडिशन 9.64 लाख रुपये एचएक्स 10 ड्यूल-टोन 9.64 लाख रुपये

हुंडई एक्सटर इस लिस्ट में सबसे आखिर में आती है और मैग्नाइट के बाद यह दूसरी एसयूवी कार है। इसकी ऑटोमैटिक रेंज एचएक्स3 एएमटी के साथ 6.98 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 82 पीएस की पावर और 114 एनएम का टॉर्क देता है।

एक्सटर में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट और एक डैशकैम जैसे फीचर्स हैं। हायर वेरिएंट में सनरूफ भी है, जबकि छह एयरबैग पूरी रेंज में एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 ऑटोमैटिक ऑप्शन को 5 लाख रुपये के सबसे करीब लाते हैं, जबकि सेलेरियो और वैगन आर केबिन स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में एक कदम आगे हैं।

जैसे-जैसे आप प्राइस रेंज में ऊपर जाते हैं, वैरायटी भी बढ़ती जाती है। टाटा टियागो पेट्रोल और सीएनजी-एएमटी दोनों ऑप्शन देती है, निसान मैग्नाइट एक ऑटोमैटिक एसयूवी कार है, और टाटा एरिस के साथ खरीदारों को एएमटी सेडान मिलती है।

तो, अगर आप इस दिवाली एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ऑटोमैटिक की सुविधा चाहते हैं, तो अब विचार करने के लिए कई ऑप्शन हैं। फाइनल ऑन-रोड कीमत आपके शहर, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस और अन्य खर्चों के आधार पर अलग-अलग होगी।

आप इस दिवाली इनमें से कौनसी ऑटोमैटिक कार घर लाने के बारे में सोचेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।