टाटा एरिस क्रिएटिव वेरिएंट : क्या यह एरिस रेंज का सबसे अच्छा वेरिएंट है?

last updated on Sep 29, 2026 18:53 IST

टाटा मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान एरिस को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे टिगोर की जगह पेश किया गया है और इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसका सीधा मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी गाड़ियों से है। टाटा एरिस पांच वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव और अकम्पलिश्ड में आती है। इस आर्टिकल में हम इसके टॉप से नीचे वाले क्रिएटिव वेरिएंट की विस्तार से बात करेंगे। क्या यह एरिस के लाइनअप का सबेस 'स्वीट स्पॉट' है? आइये जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कीमत

टाटा एरिस के बेस वेरिएंट स्मार्ट की कीमत 5.29 लाख रुपये से शुरू होती है। जबकि, इसके टॉप से नीचे वाले क्रिएटिव वेरिएंट की कीमत कुछ इस प्रकार है :-

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल + सीएनजी एमटी एएमटी एमटी एएमटी क्रिएटिव 7.49 लाख रुपये 8.04 लाख रुपये 8.49 लाख रुपये 9.04 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

अगर प्योर प्लस वेरिएंट से इसकी तुलना करें, तो क्रिएटिव वेरिएंट के लिए आपको लगभग 75,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इस वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध है। दोनों ही फ्यूल टाइप के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन और ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन चुनना चाहते हैं। 75,000 रुपये ज्यादा कीमत पर आपको जो फीचर्स और प्रीमियम फील इसमें मिलता है, वो इसे कई ग्राहकों के लिए एक आकर्षक पैकेज बनाता है।

एक्सटीरियर

वैसे तो नई टाटा एरिस का डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक है, लेकिन क्रिएटिव वेरिएंट में कई ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं जो इसे और भी ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। इस वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड हैलोजन की जगह स्टाइलिश एलईडी हेडलैंप्स मिलते हैं, जो ना सिर्फ रात में बेहतर रोशनी देते हैं बल्कि कार के फ्रंट लुक को भी निखारते हैं। इस वेरिएंट से इसमें आगे की तरफ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी मिलता है। यह दोनों ही फीचर्स इससे नीचे वाले प्योर प्लस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। क्रिएटिव वेरिएंट में मॉडर्न बंपर के साथ बड़ा लोअर एयर डैम भी दिया गया है। हालांकि, इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स की कमी है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट अकम्पलिश्ड में मिलता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 15-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसका सीएनजी वर्जन लेते हैं, तो आपको अलॉय व्हील्स की जगह व्हील कवर के साथ 14-इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे। क्रोम डोर हैंडल्स और पियानो-ब्लैक फिनिश वाले आउटसाइड रियर-व्यू मिरर जैसे डिजाइन एलिमेंट्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। शार्क-फिन एंटीना भी इसके मॉडर्न लुक को पूरा करता है।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप का ट्रेंड फॉलो किया गया है, जो आजकल की गाड़ियों में काफी पॉपुलर है। साथ ही, इसमें रियर विंडो के ऊपर की तरफ एक चौड़ा स्टॉप लैंप भी लगा है, जो सेफ्टी के साथ-साथ डिजाइन को भी बेहतर बनाता है। इसमें दूसरे वेरिएंट्स जैसी ही बंपर डिजाइन मिलती है।

कलर ऑप्शन

टाटा ने एरिस के साथ ग्राहकों को रंगों के कई शानदार विकल्प दिए हैं। यह सेडान कार कुल छह कलर ऑप्शन: डंडेली ड्रिज़ल, नाइट्रो क्रिमसन, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और ड्यून ग्लो में उपलब्ध है। यहां देखें नई टाटा एरिस के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

टाटा एरिस क्रिएटिव वेरिएंट के केबिन में बेज और ब्राउन कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे खुला-खुला और प्रीमियम फील देता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक रखा गया है, जो आजकल के मॉडर्न कार खरीदारों को काफी पसंद आता है।

डैशबोर्ड की हाइट कम रखी गई है, जिससे बाहर का व्यू काफी अच्छा मिलता है। इस पर फ्लोटिंग टचस्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो इसकी मॉडर्न अपील को और बढ़ाता है। टाटा ने यहां सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा है और डैशबोर्ड पर रीसायकल्ड प्लास्टिक और कपड़े जैसे टेक्सचर वाले मटीरियल का इस्तेमाल किया है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। स्पेस की बात करें तो इसमें एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त जगह है। हल्के रंगों के इस्तेमाल से केबिन और भी बड़ा महसूस होता है।

फीचर

फीचर्स के मामले में भी यह वेरिएंट बिलकुल भी निराश नहीं करता। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें मिलने वाले 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो हेडलैंप, कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, कूल्ड ग्लव बॉक्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपकी ड्राइविंग को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं। हालांकि, कुछ प्रीमियम फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जर, यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी केवल इसके टॉप अकम्पलिश्ड वेरिएंट में ही मिलते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

सेफ्टी की बात करें तो क्रिएटिव वेरिएंट में लोअर वेरिएंट के मुकाबले रेन सेंसिंग वाइपर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें लोअर वेरिएंट्स वाले ही फीचर मिलते हैं, जिसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, हिल-होल्ड कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं।

हालांकि, क्रिएटिव वेरिएंट में इन-बिल्ट डैशकैम रिकॉर्डर की कमी है, जो कि केवल इसके टॉप अकम्पलिश्ड वेरिएंट में मिलता है।

इंजन ऑप्शन

नई टाटा एरिस में दो इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी दिए गए हैं। यहां देखें पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

एरिस की पावरट्रेन वही जाना-पहचाना 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन है, जो पहली टियागो से लेकर नई पंच और अल्ट्रोज ​​तक में इस्तेमाल हो रहा है। समय के साथ यह एक भरोसेमंद पावरट्रेन साबित हुई है, जिसमें कभी-कभार हाईवे पर चलाने के लिए जरूरी पावर मिलती है।

मुकाबला

नई टाटा एरिस का मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब-4 मीटर सेडान कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

टाटा एरिस का क्रिएटिव वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो एक मॉडर्न, फीचर-लोडेड और सुरक्षित कॉम्पैक्ट सेडान चाहते हैं। इसमें आज की जरूरत के लगभग सभी फीचर्स जैसे बड़ा टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग्स मौजूद हैं। प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले 75,000 रुपये ज्यादा देकर आपको इसमें बेहतर टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा बेहतर कंफर्ट फीचर्स मिल जाते हैं।

अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप एक वैल्यू-फॉर-मनी कार ढूंढ रहे हैं, तो प्योर प्लस वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन, अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसे आप लंबे समय तक अपने पास रखने वाले हैं और जो आने वाले कुछ सालों तक आउटडेटेड महसूस ना हो, तो क्रिएटिव वेरिएंट पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना एक अच्छा फैसला होगा। यह वेरिएंट स्टाइल, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी का एक संतुलित मिश्रण पेश करता है।

आपकी टाटा एरिस क्रिएटिव वेरिएंट को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।