टाटा एरिस vs होंडा अमेज: कौनसी सेडान कार खरीदें?
टाटा एरिस ज्यादा सस्ती कार है, जबकि होंडा अमेज में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, खासकर सेफ्टी के मामले में
-
- Write a कमेंट
टाटा ने टिगोर की जगह अपनी नई सब-4 मीटर सेडान एरिस लॉन्च करके इस सेगमेंट में हलचल मचा दी है। इसका सीधा मुकाबला होंडा अमेज से है, जो अपनी प्रीमियम फील, जापानी इंजीनियरिंग और मजबूत सेफ्टी के लिए जानी जाती है। यह मुकाबला दिलचस्प है: एक तरफ नई, फीचर्स से भरपूर और आक्रामक कीमत वाली टाटा एरिस है, तो दूसरी तरफ एक भरोसेमंद और रिफाइंड होंडा अमेज।
इस रिपोर्ट में, हम दोनों सेडान कार की तुलना करेंगे ताकि यह देख सकें कि ये एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं, और क्या अमेज का प्रीमियम फील एरिस के मुकाबले इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराता है। आइए जानते हैं आगे:
कीमत
|
मॉडल
|
टाटा एरिस
|
होंडा अमेज
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
5.29 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये
|
7.65 लाख रुपये से 10 लाख रुपये
-
एरिस ज्यादा सस्ता ऑप्शन है, जो एंट्री लेवल पर अमेज से 2.36 लाख रुपये सस्ता है।
-
टॉप मॉडल में यह अंतर सिर्फ़ 26,000 रुपये रह जाता है, लेकिन यह तुलना थोड़ी गलत है क्योंकि एरिस का सबसे महंगा वेरिएंट सीएनजी एएमटी है। एरिस टॉप पेट्रोल एएमटी की कीमत 8.74 लाख रुपये है, जो टॉप अमेज सीवीटी से लगभग 1.26 लाख रुपये कम है।
|
मोलभाव की गुंजाइश
क्योंकि अमेज थोड़ी पुरानी कार है, इसलिए मोलभाव की ज्यादा गुंजाइश होगी। वहीं, एरिस पर बड़ा डिस्काउंट मिलना मुश्किल होगा।
डिजाइन
|
पैरामीटर
|
टाटा एरिस
|
होंडा अमेज
|
अंतर
|
लंबाई
|
3995 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1684 मिलीमीटर
|
1733 मिलीमीटर
|
(- 49 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1532 मिलीमीटर
|
1500 मिलीमीटर
|
+ 32 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2450 मिलीमीटर
|
2470 मिलीमीटर
|
(- 20 मिलीमीटर)
-
दोनों कार की लंबाई एक समान है, लेकिन अमेज गाड़ी ज्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस थोड़ा लंबा है। ज्यादा चौड़ाई का मतलब है कि शोल्डर रूम ज्यादा होगा।
-
दूसरी ओर, एरिस ज्यादा लंबी है। इसका मतलब है कि टाटा सेडान में ज्यादा हेडरूम मिलेगा।
-
स्टाइल में दोनों में सबसे ज्यादा फ़र्क है। एरिस अलग दिखती है, जबकि अमेज में ज्यादा पारंपरिक थ्री-बॉक्स सिल्हूट है, जो आगे से एलिवेट और पीछे से सिटी से प्रेरित है।
कलर ऑप्शन
|
टाटा एरिस
|
होंडा अमेज
|
प्योर ग्रे
|
प्लेटिनम व्हाइट पर्ल
|
प्रिस्टिन व्हाइट
|
लूनर सिल्वर मेटैलिक
|
नाइट्रो क्रिमसन
|
गोल्डन ब्राउन मेटैलिक
|
ड्यून्स ग्लो
|
ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल
|
डेटोना ग्रे
|
मीटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक
|
दांदेली ड्रिजल
|
क्रिस्टल ब्लैक पर्ल
|
-
|
रेडिएंट रेड मेटैलिक
-
टाटा एरिस में सभी छह रंगों में ब्लैक-रूफ डुअल-टोन ऑप्शन उपलब्ध है।
-
टाटा कार के कलर ऑप्शन ज्यादा बोल्ड हैं, जिसमें पर्पल और गोल्ड शेड हैं जो अमेज में नहीं हैं। अमेज ज्यादा पारंपरिक रंगों के साथ आती है, जिसमें गोल्डन ब्राउन इसका सबसे खास रंग है।
इंजन
|
मॉडल
|
टाटा एरिस
|
होंडा अमेज
|
इंजन
|
1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी
|
1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
पावर
|
86 पीएस
|
76 पीएस
|
90 पीएस
|
टॉर्क
|
113 एनएम
|
97 एनएम
|
110 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड एमटी/सीवीटी
-
2026 टाटा एरिस कार में ज्यादा ऑप्शन हैं, जिसमें मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी ऑप्शन मिलता है। ज्यादा माइलेज वाले यूजर्स के लिए एरिस सीएनजी सही है।
-
दोनों कार के पेट्रोल इंजन का आउटपुट करीब हैं, लेकिन कैरेक्टर अलग है। एरिस का 3-सिलेंडर इंजन होंडा के इंजन जितना स्मूद नहीं है। अमेज का सीवीटी गियरबॉक्स भी एरिस के एएमटी से ज्यादा अच्छा है, खासकर शहर के ट्रैफिक में।
फीचर्स
|
फीचर
|
टाटा एरिस
|
होंडा अमेज
|
ऑटो एलईडी हेडलाइट्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी फॉग लैंप्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी टेल लैंप्स
|
✅
|
✅
|
व्हील
|
15-इंच अलॉय व्हील्स
|
15-इंच अलॉय व्हील्स
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
इंफोटेनमेंट सेटअप
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
8-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
5-इंच सेमी-डिजिटल डिस्प्ले
|
7-इंच सेमी-डिजिटल डिस्प्ले
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
साउंड सिस्टम
|
6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
|
6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅(एडेप्टिव)
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
ऑटोमैटिक
|
सिंगल-जोन
|
कीलेस एंट्री
|
✅
|
✅
|
आगे वेंटिलेटेड सीट
|
✅
|
❌
|
आगे सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
❌
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
पार्किंग कैमरा
|
360-डिग्री
|
रिवर्स पार्किंग कैमरा
|
डैशकैम
|
✅
|
❌
|
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
|
✅
|
✅
|
पीछे डिफॉगर
|
✅
|
✅
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
❌
|
एडीएएस
|
❌
|
✅
-
एरिस में साफ तौर पर ज्यादा फ़ीचर्स हैं। इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन है, और यह इस सेगमेंट की अकेली कार है जिसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें हैं। टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टीपीएमएस और डैशकैम भी है।
-
अमेज के टॉप वेरिएंट में एडीएएस है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं।
-
दोनों में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर हैं। अमेज को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, जबकि एरिस का अभी टेस्ट होना बाकी है।
कारदेखो का क्या हे कहना
इस कंपेरिजन के साथ यह साफ हो गया है कि टाटा एरिस एक पैसा वसूल कार है। इसकी आक्रामक कीमत, सीएनजी-एएमटी जैसा यूनिक पावरट्रेन विकल्प, और वेंटिलेटेड सीट व बड़ी टचस्क्रीन जैसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स इसे उन फैमिली बायर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो कम बजट में एक अच्छी तरह से लैस कार चाहते हैं।
दूसरी ओर, होंडा अमेज एक 'प्रीमियम और मेच्योर' विकल्प है। यह उन खरीदारों को टारगेट करती है जो एक रिफाइंड 4-सिलेंडर इंजन, स्मूद सीवीटी ऑटोमैटिक और एडीएएस जैसी अत्याधुनिक सेफ्टी तकनीक के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग और होंडा की विश्वसनीयता इसे उन लोगों के लिए बेहतर बनाती है जो हाईवे पर ज्यादा ड्राइव करते हैं या सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव को प्राथमिकता देते हैं।
विचार करने के लिए अन्य विकल्प
टाटा एरिस और होंडा अमेज के अलावा, सबकॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कुछ और मजबूत दावेदार भी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।
-
मारुति डिजायर: यह इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इसकी सफलता के पीछे मॉडर्न फीचर लिस्ट, ज्यादा माइलेज वाला इंजन और मारुति का बेजोड़ सेल्स और सर्विस नेटवर्क है।
-
हुंडई ऑरा: हालांकि यह थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अपने साइलेंट पावरट्रेन, स्मूद एएमटी और आरामदायक राइड क्वालिटी के लिए यह आज भी एक अच्छा विकल्प बनी हुई है।