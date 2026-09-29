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    इस दिवाली खरीदें ये 10 सबसे सुरक्षित कार, भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

    इस लिस्ट में एसयूवी का दबदबा है, जिसमें आईसीई-पावर्ड मॉडल और इलेक्ट्रिक एसयूवी की बढ़ती संख्या शामिल है

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    Published On सितंबर 29, 2026 16:42 ist
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    published onSep 29, 2026 16:42 IST
    last updated onSep 29, 2026 16:42 IST
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    Top Safest Cars In India

    फेस्टिव सीजन नजदीक है, ऐसे में कई लोग नई कार घर लाने पर विचार कर रहे होंगे। अब खरीदार सिर्फ गाड़ी की कीमत, डिजाइन और फीचर्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कार की सेफ्टी को भी काफी अहमियत दे रहे हैं। अब तक भारत एनकैप कई गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर चुकी है और कुछ नए नतीजे दिखाते हैं कि अब मुकाबला कितना बढ़ गया है। यहां हमनें 10 एसयूवी कार की लिस्ट तैयार की है जिसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इनमें से 2 कारों को वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 में से 32 स्कोर मिला है, जबकि कई दूसरी गाड़ियों ने 31 पॉइंट्स का आंकड़ा पार किया है। इस लिस्ट में शामिल गाड़ियों का चाइल्ड सेफ्टी स्कोर भी काफी मजबूत रहा है, सभी 10 एसयूवी कारों को 49 में से कम से कम 43 पॉइंट्स मिले हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट :- 

    टाटा हैरियर ईवी - 5 स्टार 

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 32/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 45/ 49  

    वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के मामले में टाटा हैरियर ईवी ने 32 में से पूरे 32 पॉइंट्स हासिल करके एक बेंचमार्क सेट किया है। इस गाड़ी को चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 पॉइंट्स मिले हैं, जिससे इसे दोनों कैटेगरी में पूरी 5-स्टार रेटिंग मिली है। हैरियर ईवी ने फ्रंटल ऑफसेट और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट दोनों में पूरा स्कोर हासिल किया है। क्रैश टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के शरीर के सभी जरूरी हिस्सों को 'अच्छी' प्रोटेक्शन रेटिंग मिली। इस शानदार नतीजे के पीछे एक मजबूत सेफ्टी पैकेज है। हैरियर ईवी में सात एयरबैग्स के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

    Top Safest Cars In India

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई - 5 स्टार

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 32/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 45/ 49 

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में महिंद्रा एक्सईवी 9ई का स्कोर हैरियर ईवी के बराबर रहा। इस एसयूवी कार को वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 में से पूरे 32 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 पॉइंट्स मिले हैं। नतीजन, इसका कम्बाइंड स्कोर 81 में से 77 रहा। फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में ड्राइवर के शरीर के सभी जरूरी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। इस गाड़ी में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में सात एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और लेवल-2 एडीएएस सूट मिलता है, जिसके तहत फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल हैं।

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    महिंद्रा बीई 6 - 5 स्टार

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.97/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 45/49 

    बीई6 का भारत एनकैप स्कोर महिंद्रा एक्सईवी 9ई के करीब रहा। इस एसयूवी कार का वयस्क सेफ्टी स्कोर 32 में से 31.97 पॉइंट्स रहा, जबकि चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट्स मिले। यह एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में महिंद्रा एक्सईवी 9ई से सिर्फ 0.03 पॉइंट पीछे रह गई, लेकिन इससे इसकी 5-स्टार रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में एकमात्र कमी ड्राइवर के दाहिनी टिबिया (पैर की हड्डी) में देखी गई जिसे 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन रेटिंग मिली, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों को 'अच्छी' रेटिंग दी गई। इस एसयूवी कार में एक्सईवी 9ई वाले कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) और सात एयरबैग्स तक का ऑप्शन भी उपलब्ध है, साथ ही इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स माउंट और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

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    2026 किआ सेल्टोस - 5 स्टार

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.70/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 45/49 

    भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों में से एक किआ सेल्टोस को भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी को लेकर 31.70/32 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में 45/49 स्कोर मिला है।  सेल्टोस ने साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 अंक हासिल किए हैं। इस एसयूवी कार ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट को भी अच्छे आंकड़ों के साथ पास किया। 

    Top Safest Cars In India

    सेल्टोस में एक बेहतरीन सेफ्टी पैकेज मिलता है। इस एसयूवी कार में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, आइएसोफिक्स माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस भी मिलता है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और अन्य ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन शामिल हैं।

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस - 5 स्टार

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.66/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 43/49 

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस दूसरा मॉडल है जिसने वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन को लेकर 31 पॉइंट्स का आंकड़ा पार किया है। वयस्क पैसेंजर सेफ्टी को लेकर इसका स्कोर 31.66/32 पॉइंट्स रहा। चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन को लेकर इसे 49 में से 43 पॉइंट्स मिले हैं, जिससे इसे दोनों केटेगरी में 5-स्टार रेटिंग मिली है। चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में विक्टोरिस ने 18 महीने और 3 साल की डमी के साथ किए गए फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में पूरे पॉइंट हासिल किए।

    Top Safest Cars In India

    विक्टोरिस में छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर भी दिए गए हैं। लेवल 2 एडीएएस के तहत लेन-कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर शामिल हैं। 

    मारुति सुजुकी ई विटारा - 5 स्टार

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.49/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 43/49 

    मारुति सुजुकी ने ई विटारा के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में कदम रखा है। इस इलेक्ट्रिक कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर के लिए 32 में से 31.49 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 43 स्कोर मिला है। दोनों ही केटेगरी में मारुति ई विटारा ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। साइड इम्पेक्ट टेस्ट में इसका स्कोर 16 में से 16 रहा। चाइल्ड प्रोटेक्शन असेसमेंट में, इसने डायनामिक टेस्ट में 24 में से पूरे 24 पॉइंट्स और चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए 12 में से 12 अंक हासिल किए। सेफ्टी की बात करें तो इसमें सात एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड-सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Top Safest Cars In India

    2026 हुंडई वेन्यू - 5 स्टार 

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.15/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 44.46/49 

    फेसलिफ्ट हुंडई वेन्यू भी 5-स्टार क्लब में शामिल हो गई है। इसे एडल्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन के मामले में 32 में से 31.15 पॉइंट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर 49 में से 44.46 स्कोर मिला है। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसे 16 में से पूरे 16 अंक मिले, जबकि फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसका स्कोर 16 में से 15.15 पॉइंट्स रहा। चाइल्ड प्रोटेक्शन असेसमेंट में इसे डायनामिक टेस्ट में 24 में से 23.46 पॉइंट्स और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए 12 में से पूरे 12 अंक मिले। वेन्यू में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, हिल-होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। हुंडई ने वेन्यू को लेवल-2 एडीएएस के साथ भी अपडेट किया है। इस एसयूवी कार में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है। 

    Top Safest Cars In India

    टाटा सिएरा - 5 स्टार 

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.14/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 44.73/49 

    हाल ही में टाटा सिएरा 5-स्टार भारत एनकैप क्लब में शामिल हुई है। इस एसयूवी कार को एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.14 पॉइंट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 44.73 स्कोर मिला है। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसका स्कोर 16 में से 15.14 पॉइंट्स रहा, जबकि साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से पूरे 16 अंक मिले, साथ ही इसने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट को भी पास किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सिएरा ने डायनामिक असेसमेंट टेस्ट में 24 में से 23.73 स्कोर हासिल किया। इसकी सेफ्टी किट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं।

    Top Safest Cars In India

    टाटा पंच ईवी- 5 स्टार 

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.09/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 45/49 

    टाटा पंच ईवी यह दिखाती है कि भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के अच्छे नतीजे सिर्फ बड़ी एसयूवी तक ही सीमित नहीं है। इस इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी कार को वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.09 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 स्कोर मिला है, जिससे इसे दोनों कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग मिली। इस गाड़ी ने डायनामिक चाइल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट में भी पूरे अंक हासिल किए हैं। इस एसयूवी कार में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टीपीएमएस जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं।

    Top Safest Cars In India

    महिंद्रा थार रॉक्स - 5 स्टार 

    5 स्टार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग 

    वयस्क सेफ्टी स्कोर : 31.09/ 32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर : 45/49 

    महिंद्रा थार रॉक्स को वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 में से 31.09 पॉइंट्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 स्कोर मिला है। सबसे खास बात यह है कि यह 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग पाने वाली पहली बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी बन गई है। थार रॉक्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। इसमें लेवल-2 एडीएएस भी दिया गया है जिसके तहत लेन-कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर शामिल हैं। 

    Top Safest Cars In India

    कारदेखो का क्या है कहना…

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के यह आंकड़ें बताते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा हो गया है। इन सभी गाड़ियों के सेफ्टी स्कोर के बीच अंतर बहुत ही कम है। टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा एक्सईवी 9ई दोनों ने वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के मामले में 32/32 स्कोर हासिल किया है, जबकि महिंद्रा बीई 6 और किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियां भी इस स्कोर के काफी करीब रही हैं। यह दिखाता है कि कंपनियां अब सेफ़्टी के हर छोटे-से-छोटे पहलू पर कितना ध्यान दे रही हैं। इस लिस्ट में आगे भी अंतर बहुत कम है, हुंडई वेन्यू, टाटा सिएरा, टाटा पंच ईवी और महिंद्रा थार रॉक्स जैसी गाड़ियों ने एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में 31 पॉइंट्स का आंकड़ा पार किया है। मारुति विक्टोरिस और ई विटारा भी यह दिखाती हैं कि मारुति सुज़ुकी ने 5-स्टार भारत एनकैप कैटेगरी में मजबूत एंट्री की है।

    आखिर में, ग्राहकों के लिए सलाह यह है कि सिर्फ 5-स्टार रेटिंग देखकर ही कार खरीदने का फैसला ना करें। हर गाड़ी के एडल्ट और चाइल्ड सेफ़्टी स्कोर को अलग-अलग देखें। अपनी जरूरत के अनुसार देखें कि कौनसी गाड़ी बच्चों के लिए ज़्यादा सुरक्षित है और किसमें एडीएएस जैसे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं जो आपकी ड्राइविंग स्टाइल के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। हमेशा यह भी चेक करें कि जो वेरिएंट आप खरीद रहे हैं, उसमें वे सभी सेफ़्टी फीचर्स मौजूद हैं या नहीं, जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं।

    इस दिवाली आप इनमें से कौनसी 5-स्टार भारत एनकैप-रेटेड एसयूवी खरीदना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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